Девочка сломала спину, упав с горки в детсаду: адвокат — что делать сотрудникам и родителям в таких ситуациях

Сначала нужно разобраться, чем несчастный случай в образовательном учреждении отличается от простых синяка и ссадины, которые дети получают и будут получать всегда. На то они и дети, чтобы расти, бегать, прыгать и иногда падать.

Несчастным случаем произошедший инцидент будет считаться, если ребенок по медицинскому заключению был освобожден от занятий не менее чем на один день, а тем более если последовал летальный исход.

Порядок расследования таких инцидентов утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 27.06.2017 г. № 602 . Школа, детский сад будут обязаны начать расследование. И да, добиться реального наказания для сотрудников, которые допустили халатность, и ответственности для учреждения вполне реально.



Есть один яркий пример из моей практики.