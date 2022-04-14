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Тема дняДевочка сломала спину в детсаду
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Александра Бруня

Корреспондент
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Александра Бруня

Корреспондент
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Девочка сломала спину, упав с горки в детсаду: адвокат — что делать сотрудникам и родителям в таких ситуациях

С учреждения взыскали почти 200 тысяч рублей

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Если ребенок по медицинскому заключению был освобожден от занятий не менее чем на один день — это уже несчастный случай

Если ребенок по медицинскому заключению был освобожден от занятий не менее чем на один день — это уже несчастный случай

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Дети нередко получают травмы в детских садах и школах, и часто родители не знают, как правильно реагировать на такие случаи. Например, в Новосибирской области за последние два года серьезно увеличилось количество обращений, связанных с конфликтами в школе. Нужно ли разбираться из-за синяка? Что такое несчастный случай и кто будет за него отвечать? Что могут сделать родители и образовательные учреждения, чтобы снизить такие риски? Юрист в сфере медицинского права и охраны труда Евгений Павлов отвечает на эти вопросы.

Сначала нужно разобраться, чем несчастный случай в образовательном учреждении отличается от простых синяка и ссадины, которые дети получают и будут получать всегда. На то они и дети, чтобы расти, бегать, прыгать и иногда падать.

Несчастным случаем произошедший инцидент будет считаться, если ребенок по медицинскому заключению был освобожден от занятий не менее чем на один день, а тем более если последовал летальный исход.

Порядок расследования таких инцидентов утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 27.06.2017 г. № 602. Школа, детский сад будут обязаны начать расследование. И да, добиться реального наказания для сотрудников, которые допустили халатность, и ответственности для учреждения вполне реально.

Есть один яркий пример из моей практики.

4,5-летняя девочка во время прогулки в детском саду упала с горки (лазалок). В итоге ребенок получил закрытый компрессионный клиновидный перелом тел 6-го и 7-го грудных позвонков 1-й степени. Но вместо того, чтобы действовать по закону, вызвать скорую помощь, начать расследование, воспитатель решила не сообщать о произошедшем родителям. Возможно, ребенок заплакал и никто и не подумал, что произошло что-то настолько серьезное. Но факт остается фактом: ребенок сам уже дома пожаловался на сильную боль в спине, семья поехала в больницу, где и установили переломы.

Сам факт того, что воспитатель скрыла этот инцидент от родителей, усугубил ситуацию — вину в причинении морального вреда. Решением Кировского районного суда, которое оставили в силе решения апелляционных судов, с детского сада было взыскано почти 200 тысяч рублей. Моральный вред, расходы на оплату услуг представителя в суде, расходы по оплате стоимости судебно-медицинской экспертизы, убытки (затраты на приобретение лекарств, ортопедической кровати и матраца).

В таких случаях закон на стороне воспитанников, и образовательные учреждения зачастую несут подобные риски, потому как падение детей в группе из 30 человек практически неизбежны. Поэтому очень важно знать, кто за что отвечает и как должны поступать учреждения и родители в таких ситуациях.

Кто же отвечает за безопасность и здоровье ребенка в школе, детском саду, колледже?

Во всех случаях за ребенка отвечает образовательное учреждение. Причем не только в помещении, но и при нахождении детей на любой территории учебного заведения до/после начала занятий, в том числе на переменах и в перерывах на прием пищи.

А если дети поехали на экскурсию, в театр, на выставку? Если мероприятие в рамках образовательного процесса, то опять же за детей отвечает образовательное учреждение.

Всё это закреплено в п. 3 ст. 1073 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 «Закона об образовании» РФ, и в абзаце 3 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 года № 1.

Образовательное учреждение отвечает за детей не только в помещении, но и на своей территории

Образовательное учреждение отвечает за детей не только в помещении, но и на своей территории

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Что делать, если произошел несчастный случай


Образовательное учреждение: учитель, заместитель директора или другой сотрудник должны немедленно организовать пострадавшему первую помощь, затем вызвать скорую помощь и при необходимости организовать доставку ребенка в больницу. Сделать всё, чтобы другие дети были в безопасности. Постараться зафиксировать обстоятельства произошедшего и сообщить руководству об инциденте.

При групповых несчастных случаях, когда пострадало два и более учащихся, при несчастных случаях с тяжелыми повреждениями здоровья или несчастных случаях со смертельным исходом руководитель образовательной организации обязан в течение суток с момента, как об этом стало известно, направить письменное сообщение по установленной форме:

  • в территориальный орган МВД РФ;
  • родителям или законным представителям пострадавшего;
  • учредителю;
  • в соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации обучающихся (или иной представительный орган обучающихся).

Родитель: имеет право принять личное участие в расследовании несчастного случая или назначить за себя доверенное лицо, подав соответствующее заявление в комиссию по расследованию. В любом случае у него также должны запросить из комиссии письменное заявление и об отказе в таком участии.

Учреждение должно создать комиссию для расследования несчастного случая

Учреждение должно создать комиссию для расследования несчастного случая

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Как проводится расследование несчастных случаев


Издается приказ о создании комиссии. Легкий случай (по медицинскому заключению) расследуется три календарных дня с момента происшествия.

Если несчастный случай групповой, тяжелый или смертельный, то комиссия создается приказом учредителя. По согласованию в комиссию могут быть включены представители Минобразования и науки РФ. Срок расследования таких несчастных случаев — 15 календарных дней с момента происшествия, и он может быть продлен еще на 15 дней.

Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия), в состав вышеуказанных комиссий не включаются.

При несчастном случае с обучающимся на производственной практике расследование проводится его работодателем согласно ТК РФ. При этом в такую комиссию включается представитель образовательной организации пострадавшего ученика.

Если про несчастный случай стало известно не сразу или утрата здоровья у обучающегося наступила позже, то по заявлению законного представителя/родителя пострадавшего такой случай расследуется в течение месяца. При этом срок подачи заявления не ограничен, а срок полученной травмы не имеет значения.

Помимо личного участия в расследовании несчастного случая, законные представители пострадавшего, как и он сам, имеют право на ознакомление с материалами этого расследования и обжалование его результатов в судебном порядке.

В процессе расследования комиссии необходимо получить письменные объяснения от пострадавшего (по возможности), должностного лица, на которое было возложено обеспечение безопасности проводимых мероприятий (занятий), а также свидетелей. Составить протоколы опросов, протокол осмотра происшествия, изучить другие документы и запросить в медицинском учреждении заключение о степени тяжести травмы.

По результатам расследования составить акт и один (из трех) экземпляров выдать пострадавшему или его законному представителю на руки.

Данный акт расследования дает право пострадавшему (законному представителю) впоследствии обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда и возникших в связи с этим убытков (затрат на лечение, реабилитацию и др.).

Адвокат советует страховать детей от несчастных случаев

Адвокат советует страховать детей от несчастных случаев

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Какое наказание грозит детсадам и школам из-за несчастных случаев


За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности организации несут административную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статьей 5.57 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей. Повторное нарушение влечет дисквалификацию на срок от одного до двух лет.

По ст. 125 УК РФ лицо, которое имело возможность оказать помощь несовершеннолетнему и было обязано заботиться о нем либо само поставило его в опасное для жизни и здоровья состояние, может быть привлечено к уголовной ответственности. Оставление в опасности может наказываться по-разному — от штрафов до лишения свободы на срок до одного года.

За неисполнение обязанностей, которые не образуют состав административного правонарушения или преступления, педагогический работник подвергается дисциплинарному взысканию в соответствии с ТК РФ.

Важно, что, помимо данной ответственности, наступает еще и гражданско-правовая ответственность. Это когда пострадавший ученик (его законный представитель) вправе обратиться в суд за компенсацией морального вреда и материального ущерба (ст. 150, 151, 1064 ГК РФ). При наличии такого гражданского иска и действительного несчастного случая с оформленным актом расследования суды удовлетворяют их в 100% случаев (может двигаться только сумма морального вреда в ту или иную сторону).

Что могут сделать родители и образовательные учреждения, чтобы снизить такие риски


Родители могут застраховать своего ребенка от любых несчастных случаев при нахождении в подобных заведениях. Страховая компания выплатит страховую сумму на основании акта о расследовании, и родителям не придется взыскивать потраченные на реабилитацию денежные средства через суд. Суд — это дорого, долго и нервно. И не факт, что будет удовлетворена запрошенная сумма в полном объеме.

Если ваш ребенок — школьник или студент, разъясните ему правила использования мобильных и иных (отвлекающих внимание) устройств при нахождении в образовательном учреждении. Скачайте себе и ребенку на мобильный телефон очень полезное приложение «Советы спасателя».

Образовательные учреждения также могут застраховать свою образовательную деятельность и (или) деятельность своих сотрудников от подобных рисков. Содержать свою территорию, помещения и оборудование в надлежащем состоянии. Регулярно проводить обучение персонала по практическим навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях. Разработать, утвердить и контролировать в образовательном учреждении правила поведения учащихся, ознакомив с ними под подпись законного представителя и (или) обучающегося старше 16 лет.

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