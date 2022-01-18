«Наше образование — в каменном веке». Директор колледжа объяснил, почему школа как услуга отстает от банков и магазинов

В 2021 году в Китае изменилась система регулирования образования, то же самое ждет и Россию в 2023 году. Как это может отразиться на качестве и объеме образования? Директор новосибирского частного учреждения «Новоколледж» Сергей Чернышов объяснил, почему образование должно быть услугой, подобной обращению в банк, а государственное регулирование во многих сферах — анахронизм.
В Китае подвели итоги полугодового эксперимента под названием «А давайте образование больше не будет услугой, а станет социальным благом». Пока в России этот подход реализуется только на словах — на сентябрьском Госсовете президент поручил исключить из законодательства понятие «образовательная услуга». В Китае действовали с коммунистическим задором, наложив дополнительные ограничения на этот бизнес. Это дало совершенно однозначный эффект — никакого крупного образовательного бизнеса в Китае больше, по существу, нет.
Предыстория такова. Летом 2021 года правительство Китая ввело обязательное лицензирование репетиторства, в результате чего фактически под запрет попало онлайн-репетиторство. Те компании, которые желали получить лицензию на репетиторство по школьным предметам, должны были стать некоммерческими. Также им запретили привлекать инвестиции на бирже и за рубежом. Кроме того, такие компании должны были в обязательном порядке вести бесплатные занятия для школьников с 1-го по 9-й класс — и только тогда им разрешат зарабатывать на платных уроках. Но и этого им показалось мало: цены на репетиторство отныне стало устанавливать государство.
К чему это привело? Об этом красноречиво свидетельствует график стоимости крупнейших китайских EdTech-компаний (то есть компаний, которые развивают образовательные технологии с использованием современных информационных технологий), составленный аналитиками Bloomberg. Если коротко: нет больше никаких «ведущих китайских EdTech-компаний». Если чуть детальнее: их стоимость на бирже резко упала и больше не поднималась выше статистической погрешности. То есть эти компании потеряли возможность инвестировать в развитие и фактически прекратили прежнее существование.
Почему это важно для России? Это повод поговорить о двух вещах. Первая — а почему это мы так волнуемся за каких-то «жирных котов», которые зарабатывали баснословные деньги на проблемах детей? И вторая — а что, государство действительно имеет право в один момент фактически запретить целые отрасли ради «общественного блага»?
Начнем с «жирных котов». Тут дело в том, что в России, как и когда-то в Китае, очень много отличных EdTech-компаний — только на слуху у всех «Учи.ру», «Якласс», «Сберкласс», SkyEng и многие другие. Допустим, нам даже неважно, что эти компании дают хорошую работу десяткам тысяч человек, среди которых множество учителей. Предлагаю вспомнить следующее: если бы не все эти платформы, созданные частным бизнесом, весной 2020 года, во время первого карантина, нам пришлось бы довольствоваться фотками из учебников в школьных чатах (кстати, тоже созданных частным бизнесом). Пандемия наглядно показала, чего стоят все эти государственные ИТ-платформы и какими на самом деле полезными могут быть продукты российских EdTech-компаний. Давайте скажем еще прямее: это именно российские EdTech-компании (вроде тех, которые теперь фактически запретили в Китае) спасли российские школы от полного организационного и содержательного коллапса во время пандемии.
А что в России?
Кстати, если вы думаете, что в России такого никогда не случится, то я напомню, что в нашей стране с 1 января 2023 года в основном образовании (школы, колледжи, вузы) можно будет использовать только верифицированные государством платформы. Вспомните российский YotaPhone, «Ладу-Гранта», поисковую систему «Спутник» или государственный электронный дневник — нет никаких гарантий, что верифицированные государством платформы будут сильно лучше.
Второй вопрос — а что, разве государство и правда может вот так обрушивать целые отрасли? Да, и правда может. Дело в том, что какими бы прекрасными ни были бизнес-инициативы в образовании (не только платформы, но и современные школы — вроде «Летово», «Хорошколы» и других), это самое образование — отрасль, деятельность которой довольно жестко регламентируется государством. Больше того: большинство наших граждан поддерживает государственное регулирование образования («а то еще будут учить, чему попало»), а также выступают резко против «образования как услуги». Образование — это призвание, социальное благо, тяжелый труд и разное такое — продолжите ряд сами.
Хорошо, допустим, образование — не услуга. Тогда что это такое? Социальное благо? Тогда оно должно быть безусловно бесплатным и общедоступным — как дороги или защита полиции от хулиганов на улице. Теперь скажите — вы знаете хотя бы одного человека, ребенок которого отучился в муниципальной школе, и родители при этом не потратили на его обучение ни копейки? Мне такие люди неизвестны.
Образование — это услуга, которая должна оказываться на высоком содержательном и сервисном уровне. Наше образование (да, и наши учебные учреждения) с точки зрения клиентоориентированности и качества услуг находятся в каменном веке по сравнению с банками, ИТ-компаниями или продуктовыми супермаркетами. Довольно странно, если вам не хочется, чтобы в образовании вы получали тот продукт, который хотите, с должным уровнем сервиса — например, с электронным документооборотом, решением всех проблем в своем мобильном телефоне, горячими линиями, службами клиентской поддержки, возвратом услуги плохого качества и всем прочим, что уже давно привычно вошло в нашу жизнь.
Те, кто говорят, что образование — это не услуга, напоминают мне продавцов в советском магазине или стоматологов в школьном медицинском кабинете моего детства, где из анестезии был только один способ — держаться сильнее за ручки кресла.
Зачем вообще нужно лицензирование в образовании?
Обычно говорят — чтобы не учили чему попало. Дескать, стоит только отменить лицензирование, и из школ поголовно начнут выходить неучи, склонные верить гадалкам, магам и шаманам. Кстати, ничего не напоминает? Кажется, это именно выпускники лучших советских школ, обученных по лучшим в мире учебникам самыми уважаемыми в мире учителями, в 1990-е годы заряжали воду около телевизора?
На самом деле, лицензирование (как и любое излишнее государственное регулирование) — это анахронизм, который даже в России последовательно отменяют. Так, в 2007 году отменили лицензирование туристической деятельности, в 2010-м — лицензии на строительство, в 2020-м — на воздушные перевозки, в 2021-м — на энергосбытовую деятельность. Совсем недавно отменили обязательный техосмотр для личных автомобилей (который, правда, давно существовал только на бумаге). Скажите, заметили ли вы, что туризм стал хуже, дома без государственных лицензий — опаснее, а автомобили на дорогах — сплошь сломанные? Конечно, нет, мир продолжил жить, как живет.
В реальности лицензирование образовательной деятельности, как и в целом государственное регулирование этой отрасли, нужно только за одним — чтобы контролировать, чему и как учить наших детей.
А что, разве государству не лучше знать? Но китайский опыт показывает нам, что, руководствуясь идеями абстрактного «социального блага» (а что, разве не хорошо, чтобы «жирные коты» учили детей бесплатно?), государство может разрушить целые высокотехнологичные отрасли, лишив работы конкретных людей, а рынки — перспектив развития.
Это лишний повод напомнить, что конкуренция — единственный реальный способ сделать ту или иную отрасль лучше. Голосуя за такое государственное регулирование, мы заодно должны требовать и возвращения монополии государственной торговли, отказаться от своих компьютеров, интернета и поисковых систем (на них тоже никто лицензию не давал, это частный бизнес «жирных котов»), наконец, почитать за благо постоять в очереди к той самой зубодробительной машине с единственным способом анестезии — посильнее сжать ручку кресла.
И кстати, вы работаете в частном бизнесе? Можете заранее разработать план эвакуации, вдруг государство завтра решит, что и ваш работодатель работает против «общественного блага».
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