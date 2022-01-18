«Наше образование — в каменном веке». Директор колледжа объяснил, почему школа как услуга отстает от банков и магазинов

Почему это важно для России? Это повод поговорить о двух вещах. Первая — а почему это мы так волнуемся за каких-то «жирных котов», которые зарабатывали баснословные деньги на проблемах детей? И вторая — а что, государство действительно имеет право в один момент фактически запретить целые отрасли ради «общественного блага»?



Начнем с «жирных котов». Тут дело в том, что в России, как и когда-то в Китае, очень много отличных EdTech-компаний — только на слуху у всех «Учи.ру», «Якласс», «Сберкласс», SkyEng и многие другие. Допустим, нам даже неважно, что эти компании дают хорошую работу десяткам тысяч человек, среди которых множество учителей. Предлагаю вспомнить следующее: если бы не все эти платформы, созданные частным бизнесом, весной 2020 года, во время первого карантина, нам пришлось бы довольствоваться фотками из учебников в школьных чатах (кстати, тоже созданных частным бизнесом). Пандемия наглядно показала, чего стоят все эти государственные ИТ-платформы и какими на самом деле полезными могут быть продукты российских EdTech-компаний. Давайте скажем еще прямее: это именно российские EdTech-компании (вроде тех, которые теперь фактически запретили в Китае) спасли российские школы от полного организационного и содержательного коллапса во время пандемии.

