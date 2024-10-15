А дешевле будет? Почему сливочное масло рекордно подорожало и каких цен ждать дальше

С сентября 2023 года масло выросло в цене на 23,22% Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Рост цен в России продолжает держаться на высоком уровне — по данным Центробанка, на сентябрь годовая инфляция составила 8,63. На отдельные товары цены всегда растут выше средних показателей, в этом году особой активностью отличилось сливочное масло. По данным Росстата, только за сентябрь оно подорожало на 5,07%, а за весь 2024 год — почти на 18%. Разбираемся, что происходит со стоимостью сливочного масла сейчас и что будет с ценами дальше.

Почему дорожает масло

Как правило, упаковка сливочного масла содержит 180 граммов, какие-то производители делают ее чуть больше, какие-то — чуть меньше. Росстат не заморачивается с этими деталями и считает всё в килограммах. По данным ведомства, в начале сентября килограмм сливочного масла стоил 977 рублей 76 копеек, а в конце — уже 1021 рубль 91 копейку. По итогам первой недели октября цена еще поднялась — до 1040 рублей 69 копеек.

Цена на сливочное масло перешагнула рубеж в тысячу рублей за килограмм в сентябре Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Рост цен на сливочное масло связывают с тем, что дорожает сырье — коровье молоко. По словам экономиста Александра Рыбина, весной 2023 года цены на сырое молоко опускались ниже 30 рублей за килограмм (производители не измеряют его в литрах), а сегодня средняя закупочная цена достигает 50 рублей. При этом цены на молоко растут, и спрос на него также растет.

Александр Рыбин — заместитель директора Молочного союза России по экономике, кандидат экономических наук, доцент.

Сложившуюся ситуацию Рыбин связывает с несколькими факторами. Он отмечает, что до недавнего времени наблюдался спад производства всей молочной продукции, ситуация изменилась в 2023 году. По итогам первого полугодия 2024 года производство молочки продолжает расти, но его нужно подкреплять ростом сырьевой базы, то есть — большим производством молока. По данным Минсельхоза, в 2023 году Россия произвела 33,5 миллиона тонн, на полмиллиона больше, чем в 2022 году. Однако этого пока недостаточно.

— Самообеспеченность по молоку и молочным продуктам в стране не достигла уровня «Доктрины продовольственной безопасности»: в 2022–2023 годах [она составляла] 85,7%, при установленном доктриной уровне 90%, — говорит Александр Рыбин. — Уровень доктрины привязан к потреблению молока и молочных продуктов, которое активно растет. Если 3–4 года назад у нас потребление молока составляло порядка 165 килограммов на душу населения (имеется в виду вся молочная продукция в пересчете на сырое молоко. — Прим. ред.), то сегодня есть оценки, что в 2024 году поднялось до 250–270 кг.

Помимо того, что россияне стали есть больше молочки, на ситуацию влияет борьба с подделками. Рыбин говорит, что сейчас идет процесс обеления рынка и вымывания из него фальсификата и контрафакта с использованием дешевых немолочных заменителей. Это ведет к росту потребности в молочных компонентах.

Отдельно Рыбин говорит о ситуации с молочным жиром, который используется для производства сливочного масла и сыра. По его словам, отечественного производства молочного жира не хватает для закрытия потребностей рынка, около трети всего молочного жира — это импорт. Прежде были поставки из Южной Америки, однако из-за сложной и дорогой логистики крупные импортеры ушли, сейчас основным поставщиком остается Белоруссия. В то же время молочный жир используют не только для производства масла и сыра — его активно применяет кондитерская промышленность, которая, по словам Александра Рыбина, тоже активно наращивает объемы.

Что будет с ценами дальше

Пока нет оснований полагать, что сливочное масло передумает дорожать и цена на него начнет снижаться. Однако попытки сдерживать цены на него все-таки предпринимаются.

— В качестве одной из мер удержания цен Молочный союз России отстаивал необходимость снижения ставки НДС для молочного жира с 20 до 10%. В июле 2024 года постановлением правительства позиция «жир молочный» была включена в облагаемые НДС по ставке 10%, — рассказал Александр Рыбин.

В начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий особый механизм государственного регулирования цен на некоторые социально-значимые продукты. Документ пока не рассматривался, однако, по оценкам экономистов, госрегулирование цен даже на отдельные виды товаров допустимо лишь на короткие промежутки.

— Во всех капиталистических государствах регулирование цен не вводят навечно, за три — пять месяцев нужно разобраться, где возникла проблема, и уравновесить спрос и предложение, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Если вы оставляете регулирование на год — у вас начнется дефицит этого товара, потому что производитель при регулируемых ценах не будет его делать, а торговля — не будет брать на реализацию. И потом придется всё это отменять, и на стартовой позиции будет еще хуже. То есть регулирование цен — это такой нормальный ненормальный маневр.

Георгий Остапкович — экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверит цены на социально значимые продукты — хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи «борщевого» набора. Для этого ФАС запросила у 14 федеральных торговых сетей данные о ценообразовании. Кроме того, торговые сети обязаны предоставить данные об объемах закупки и реализации этой продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. Как заявили в ведомстве, необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Например, на важнейшие продукты питания ФАС может потребовать снизить цены, если в предыдущие два месяца такой продукт подорожал на 10% и более или оказалось, что в отдельных районах они стоят дороже, чем в других. Например, в сентябре 2021 года антимонопольная служба выставляла такое требование в отношении муки, хлеба, кур и мяса в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» Московской области.