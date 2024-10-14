Материнский капитал повысят в 2025 году: сколько будут получать семьи

Родителей ждет значительная прибавка Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Материнский капитал в 2025 году вырастет почти до 900 тысяч за второго ребенка в 2025 году. Его проиндексируют на 7,3%. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— С 1 февраля материнский капитал индексируется по уровню фактической инфляции. На текущий день увеличение предусмотрено на уровне 7,3%. Это около 677 тысяч рублей на первого ребенка и почти 894 тысячи на второго, если семья не получила поддержку на первого малыша. Прирост на 46 тысяч и почти 61 тысячу рублей соответственно, — сказал Котяков.

Размер материнского капитала в 2024 году на первого ребенка составлял 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей или 202,6 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Направить средства семейного капитала можно на:

улучшение жилищных условий;

обучение детей;

формирование накопительной пенсии родителей;

покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество;

ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет. Однако получать такое пособие не всегда выгодно: за несколько лет выплат материнский капитал расходуется на них почти полностью, и потратить его на покупку, например, жилья уже не получится.

Также с 1 января 2024 года отцам-одиночкам, как и матерям, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями, можно направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии. Раньше у них не было такой возможности.

Правда, появилось одно ограничение. Воспользоваться льготами могут родители, имеющие российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению.