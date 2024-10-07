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Экономика Минфин объяснил, как изменится пенсия в 2025 году: когда и на сколько вырастут выплаты

Минфин объяснил, как изменится пенсия в 2025 году: когда и на сколько вырастут выплаты

Индексацию запланировали на январь

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Точная сумма прибавки будет зависеть от размера пенсии

Пенсии работающих и неработающих пенсионеров в 2025 году проиндексируют в январе. Об этом 7 октября сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, где рассматривался «бюджетный пакет».

— В текущем году мы приняли важное решение — возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, — цитирует министра ТАСС. — Начиная со следующего года эта индексация будет реализовываться. Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году.

По данным Центробанка в августе 2024 года инфляция составила 9,05%, однако Минэкономразвития ожидает, что она замедлится и по итогам 2024 года составит 7,3%. Итоговая прибавка для каждого пенсионера будет индивидуальной — в зависимости от размера пенсии.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий с 2025 года будет проходить в два этапа, первый из которых запланирован на февраль, второй — на апрель. Предполагалось, что в феврале проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами. Как следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете Соцфонда, эту схему начнут применять только в 2026 году.

— Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 году с 1 января на ИПЦ (индекса потребительских цен — Прим. ред.) за прошедший год и определена на уровне 7,3 процента, — говорится в документе.

В 2025 году индексация впервые за девять лет коснется работающих пенсионеров. Им пенсию не повышали с 2016 года, только пересчитывали в соответствии с накопленными за предыдущий год пенсионными баллами. В дальнейшем повышение пенсий будет происходить каждый год, независимо от того, работает пенсионер или нет.

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