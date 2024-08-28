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Экономика Банк 80 раз позвонил сибирячке из-за чужого долга — организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей

Банк 80 раз позвонил сибирячке из-за чужого долга — организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей

Банк подвергся штрафу за слишком частые звонки гражданам

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17 комментариев

Количество звонков достигало 48 в сутки

Приставы оштрафовали банк за слишком частые звонки гражданам, которые не были должниками учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Жительница Новосибирска обратилась в ведомство с жалобой на нарушение Федерального закона № 230-ФЗ. Банк неоднократно звонил женщине, которая не имела отношения к задолженности и не была знакома с должником. Взаимодействие происходило через телефонные звонки и автоматизированные голосовые сообщения. Всего было зафиксировано 80 таких контактов.

Кроме того, банк звонил еще 12 гражданам, пытаясь взыскать просроченную задолженность. По имеющимся данным, количество звонков достигало 48 в сутки, хотя по закону допустимо не более одного звонка в день и максимум восемь в месяц.

Выяснилось, что клиент банка не давала согласия на такие взаимодействия, равно как и третьи лица, чьи номера использовались для связи. Несмотря на это, банк продолжал звонить, зная о принадлежности номеров другим лицам.

В результате проверки банк признали виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и оштрафовали на 500 тысяч рублей. В текущем году это уже третий подобный штраф для учреждения.

Ранее НГС писал, что у новосибирца отобрали часть поля за долг в полмиллиона — участок хотят выставить на торги.

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Комментарии
17
Bazilich
28 августа 2024, 09:42
Какой смысл в новости не зная её главного героя?
Мон@шка60+
28 августа 2024, 10:36
А банк-то как называется?
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