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Экономика Не приняты работы на 148 миллионов: подрядчик ответил на претензии о срыве сроков стройки станции очистки воды в Коченево

Не приняты работы на 148 миллионов: подрядчик ответил на претензии о срыве сроков стройки станции очистки воды в Коченево

Под уголовное дело о халатности ранее попал глава поселка Анатолий Пригода

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3 комментария
Подрядчик утверждает, что станция по очистке воды готова на 97%

Компания ООО «СпецТрасСтрой» ответила на претензии из-за срыва сроков строительства комплексов по очистке воды, из-за которых под уголовное дело попал глава рабочего поселка Коченево Анатолий Пригода. Информацию НГС предоставили в пресс-службе компании.

ООО «СпецТрасСтрой» занимается строительство комплекса по очистке воды в Коченево по контракту, заключенному в марте 2022 года. Стоимость контракта составляет 603,7 миллионов рублей.

Администрация Коченево предоставила рабочий проект строительства, но в процессе оказалось, что документы нуждаются в корректировке. ООО «СпецТрасСтрой» обращалось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, который обязывал администрацию Коченево передать корректную документацию и увеличить сроки выполнения работ по контракту.

— Из-за отсутствия положительного заключения Главгосэкспертизы (технической и сметной части) по внесенным изменениям и коллизиям в проектной документации не приняты заказчиком работы на сумму 148 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрасСтрой».

Сейчас документация откорректирована и проходит экспертизу в Главгосэкспертизе.

Станция водоочистки в настоящее время, как утверждают в компании, готова на 97%. Жители Коченево получают чистую воду через станцию водоочистки на улице Лермонтова с декабря 2023 года. Эксплуатация оборудования также проводится за счет ООО «СпецТрансСтрой» — приобретаются реагенты, заключен договор с сервисным центром.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кто владеет другой долей — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

Об уголовном деле в отношении Анатолия Пригода ранее сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Чиновника подозревают в халатности с ущербом в 42 миллиона рублей.

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Новосибирская область Коченево СпецТрансСтрой СУ СКР по Новосибирской области
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Комментарии
3
Гость
12 августа 2024, 23:24
Точь-в-точь как со Спортивной: тот же подрядчик, те же причины задержки сроков, и готовность такая же 97%
Гость
12 августа 2024, 23:30
Сейчас крупных пересажают.. потом скорей всего по плану все остальные. Мы ещё увидим много посадок.. главная цель которых.. пополнение бюджета.
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