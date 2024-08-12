Не приняты работы на 148 миллионов: подрядчик ответил на претензии о срыве сроков стройки станции очистки воды в Коченево

Подрядчик утверждает, что станция по очистке воды готова на 97% Источник: Администрация Коченевского района











Компания ООО «СпецТрасСтрой» ответила на претензии из-за срыва сроков строительства комплексов по очистке воды, из-за которых под уголовное дело попал глава рабочего поселка Коченево Анатолий Пригода. Информацию НГС предоставили в пресс-службе компании.



ООО «СпецТрасСтрой» занимается строительство комплекса по очистке воды в Коченево по контракту, заключенному в марте 2022 года. Стоимость контракта составляет 603,7 миллионов рублей.



Администрация Коченево предоставила рабочий проект строительства, но в процессе оказалось, что документы нуждаются в корректировке. ООО «СпецТрасСтрой» обращалось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, который обязывал администрацию Коченево передать корректную документацию и увеличить сроки выполнения работ по контракту.



— Из-за отсутствия положительного заключения Главгосэкспертизы (технической и сметной части) по внесенным изменениям и коллизиям в проектной документации не приняты заказчиком работы на сумму 148 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрасСтрой».



Сейчас документация откорректирована и проходит экспертизу в Главгосэкспертизе.



Станция водоочистки в настоящее время, как утверждают в компании, готова на 97%. Жители Коченево получают чистую воду через станцию водоочистки на улице Лермонтова с декабря 2023 года. Эксплуатация оборудования также проводится за счет ООО «СпецТрансСтрой» — приобретаются реагенты, заключен договор с сервисным центром.



Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кто владеет другой долей — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

