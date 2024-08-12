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Глава Коченево попал под уголовное дело

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Криминал Ущерб — 42 миллиона рублей: глава Коченево попал под уголовное дело

Ущерб — 42 миллиона рублей: глава Коченево попал под уголовное дело

Анатолия Пригоду обвиняют в халатности

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9 комментариев
Анатолий Пригода занимается должность главы уже 9 лет

Глава рабочего поселка Коченево Новосибирской области Анатолий Пригода попал под уголовное дело. Его обвиняют в халатности. Руководитель не потребовал обратно 42 миллиона рублей после срыва строительства комплексов по очистке воды.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, возбуждено дело по признакам преступления по части 1.1 статья 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей.

По версии следствия, администрация поселка заключила муниципальный контракт на строительство комплекса сооружений по водоочистке и водоподготовке. Компания «СпецТрансСтрой», сообщают в прокуратуре, предоставила в администрацию поселка гарантию, выданную ПАО Банк «Левобережный», по которой банк гарантирует строительство. Срок выполнения работ — 31 октября прошлого года, но «СпецТрансСтрой» не выполнил работы вовремя

— В 2023 году глава Коченево, являясь должностным лицом, достоверно зная, что ООО «СпецТрансСтрой» не исполняет надлежащим образом свои обязательства в рамках заключенного контракта, имея обязанность обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией, не предъявил требование в ПАО Банк «Левобережный» о выплате 42 миллиона рублей на основании выданной гарантии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Из-за этого глава причинил особо крупный ущерб бюджету Коченево. Сейчас проводятся следственные действия, собирается доказательная база. НГС обратился в «СпецТрансСтрой» за комментарием.

Компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована в 2009 году. В сервисе RusProfile среди актуальных учредителей указан Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании. Кто владеет другой долей — неизвестно. С 2021 по 2023 год владельцем «СпецТрансСтроя» было МП «МетроМир». В 2023 году компания получила выручку в 1,6 миллиарда рублей, при этом убыток составил 412 миллионов.

«СпецТрансСтрой» также является подрядчиком станции метро «Спортивная», в сентябре компания решила пойти в суд из-за расторжения договора.

31 мая задержали главу Краснозерского района Оксану Семёнову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду муниципального имущества по заниженной стоимости компании ЗАО «Жилкомхоз Сервис».

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Комментарии
9
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
12 августа 2024, 15:46
Теперь понятно откуда квартиры и коттеджи от 40 до 100 млн. тут выставляют на торги.
Татьяна 53
12 августа 2024, 16:12
ЖКХ это какая-то кормушка, а народ платит за коммуналку всё больше и больше, на них не напасёшься денег
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