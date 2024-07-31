Ипотеку для ИТ-специалистов продлили, но изменились условия: как теперь взять кредит на льготных условиях?

Сниженная ставка для айтишников будет действовать до 2030 года. Однако это не распространяется на тех, кто находится в Москве и Санкт-Петербурге, об этом сообщили в правительстве РФ.
— Ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, — отметили в Telegram-канале правительства РФ.
Продление кредитования на новых условиях планируется с августа 2024 года. Максимальная ставка по такой ипотеке составляет 6% и может быть снижена за счёт дополнительных программ.
Основные условия для получения ИТ- ипотеки:
Правительство выставило несколько требований: от 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях;
В остальных городах и населенных пунктах, доход должен составлять от 90 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ;
Максимальная сумма кредита до 9 млн;
Купить можно строящемся и готовое жилье от застройщика или построить дом;
Заемщику должно быть от 18 до 50 лет;
Все время действия ипотеки заемщик должен работать в аккредитованной ИТ-компании.
— На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны, — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко .
ИТ-специалистам в рамках данной программы выдали более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей, таким образом, показатели были достигнуты досрочно.
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