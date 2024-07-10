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Недвижимость обзор Задумались о покупке квартиры, но запутались в льготных ипотеках? Сейчас всё объясним

Задумались о покупке квартиры, но запутались в льготных ипотеках? Сейчас всё объясним

Часть программ с июля отсеялась, но варианты всё еще остаются

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2 комментария
Взять ипотеку под скромный процент до сих пор можно. Но не всем

В конце июня интернет пестрил баннерами с предупреждениями «С 1 июля отменят льготную ипотеку! Успевайте купить квартиру!». Час икс пробил, но на деле же и семейная ипотека, кажется, остается, и сельская, и для айтишников. Вместе с ипотечным брокером Кириллом Павловым наши коллеги из 74.RU разобрались, какие льготные программы по-прежнему доступны, а чем воспользоваться уже не получится.

  1. Так что все-таки отменили с 1 июля
  2. Какие программы поставили на паузу
  3. Три варианта ипотеки оставили без изменений
  4. Как это скажется на рынке недвижимости 
1

Так что все-таки отменили с 1 июля

До 1 июля в России было семь федеральных программ, которые позволяли взять ипотеку на льготных условиях: «Господдержка-2020», семейная ипотека, IT-ипотека, сельская, военная и дальневосточная ипотеки, а также программа для новых регионов.

«Господдержку» запустили в 2020 году, чтобы поддержать рынок недвижимости в разгар пандемии коронавируса. Ипотеку выдавали под 8% годовых. Можно было покупать только квартиры в новостройке либо частные дома. Также был возможен вариант строительства, причем с 2022 года даже необязательно было искать аккредитованного банком подрядчика — можно было возводить дом самому.

Первоначальный взнос по «Господдержке» был 30%, а максимальная сумма кредита — 6 миллионов. Уникальность этой программы в том, что она была доступна для всех, без но в виде наличия детей или переезда на Дальний Восток.

Это была самая массовая и самая «халявная» программа. Именно об ее отмене кричали с баннеров риелторы и застройщики. Хоть и были надежды на продление (раньше такое случалось), с 1 июля «Господдержку» все-таки отменили.

2

Какие программы поставили на паузу

Прямо сейчас вы, скорее всего, не сможете поучаствовать в программах семейной и IT-ипотеки. Но причины в каждом случае разные, и они временные.

Семейная ипотека действует с 2018 года. С тех пор ее условия, как и у «Господдержки», несколько раз менялись, но в последнее время были такими: кредит под 6% годовых на покупку квартиры (первички) или частного дома. Первоначальный взнос — 20%, а максимальная сумма кредита в регионах — 6 миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 миллионов.

При этом важно, чтобы семья подходила под один из критериев:

  • есть ребенок, который рожден в период с 2018 по 2023 год;

  • есть двое несовершеннолетних детей;

  • есть ребенок-инвалид.

Летом 2024-го выдачу ипотек по этой программе приостановили. По словам Кирилла Павлова, это связано с тем, что правительство продумывает обновленные условия.

— Мы все ждем актуальные условия кредитования по этой программе. Официальной позиции правительства и банков пока нет, — отметил ипотечный брокер.

По его словам, уже есть некоторые вбросы на тему измененных условий, но доверять им не стоит.

— Но акцент, скорее всего, будет сделан на ИЖС [частных домах]. Всё к этому идет, рынок ИЖС у нас в приоритете, — считает Кирилл Павлов.

IT-ипотеку получают с 2022 года, ее выдают под 5% годовых. Можно купить квартиру, таунхаус или дом на первичном рынке. Также есть возможность строительства. Первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита для городов-миллионников — 18 миллионов рублей. Для других городов и сел — 9 миллионов.

IT-специалист должен подходить под эти критерии:

  • возраст от 18 до 50 лет;

  • работа в аккредитованной IT-компании. При этом быть программистом не обязательно, ипотеку может получить любой сотрудник. Для сохранения льготных процентов нужно работать в этой фирме минимум 5 лет после того, как была оформлена ипотека;

  • у заемщиков старше 36 лет доход — 120 тысяч рублей для городов-миллионников, 70 тысяч — для остальных городов и сел. Для более юных айтишников размер зарплаты значения не имеет.

IT-ипотека рассчитана до конца 2024 года — время еще есть. Но сейчас оформить ее вряд ли получится.

— Пока прием заявок остановлен. Где-то прием есть, но выдача кредита остановлена. Банки ждут перераспределения лимитов. Это ведь субсидируемая программа. Ее оператором является госкорпорация «Дом.РФ». Она распределяет суммы, чтобы субсидировать банки, — объяснил Кирилл Павлов.

Он отметил, что условия IT-ипотеки при этом, вероятно, останутся прежними.

3

Три варианта ипотеки оставили без изменений

Сельская ипотека сохранилась, условия по ней не поменялись. Кредит по этой программе выдают под 3% годовых. Первоначальный взнос — 20%, сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Купить можно новый дом либо дом на вторичке, но построенный не более 5 лет назад.

Также можно начать строительство, но не самостоятельно, а наняв аккредитованного банком подрядчика. Главное — чтобы дом находился в сельской местности, либо в городе с населением меньше 30 тысяч человек. К слову, сельскую ипотеку могут оформить оба супруга, тогда семья получит до 12 миллионов рублей.

Военная ипотека по-прежнему доступна солдатам и офицерам, которые участвуют в НИС — накопительно-ипотечной системе. В рамках НИС военные ежегодно получают деньги на специальный счет. Сумма постоянно индексируется и в 2024-м составила более 365 тысяч рублей. Эти деньги и пойдут на погашение платежей.

Вообще, военнослужащие могут взять ипотеку через 3 года после зачисления в реестр НИС. Но если солдат или офицер — участник СВО, то ждать этот срок не требуется.

Один из нюансов военной ипотеки — максимальная сумма кредита. Сейчас это до 2 160 000 рублей при первоначальном взносе от 15,1 до 30,1% и до 2 220 000 рублей при первоначальном взносе больше 30,1%.

Дальневосточная ипотека и льготная программа для новых территорий — варианты экзотичные, но всё еще возможные.

Дальневосточную ипотеку выдают под 2% годовых. Можно купить квартиру или дом как на первичке, так и на вторичке. Есть возможность начать стройку. Сумма кредита — до 9 миллионов.

Для оформления этой ипотеки не нужно быть зарегистрированным в Дальневосточном федеральном округе. Но после получения права собственности на жилье придется зарегистрироваться там в течение 271 дня.

Льготная ипотека для новых регионов действует при покупке жилья в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ставка — 2% годовых, первоначальный взнос — 10%. Максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей.

4

Как это скажется на рынке недвижимости 

С 1 июля в России стала недоступна массовая льготная ипотека. Для всех остались теперь уже ставшие стандартными 18–20% годовых от банков. На смягченные условия могут претендовать только люди, подходящие по семейному положению, профессии или месту проживания.

Что за этим последует — мы ранее пытались предугадать, — читайте в отдельном материале. Сбудутся ли наши прогнозы — пока говорить рано. Но Кирилл Павлов считает, что именно так всё и произойдет.

— Объемы продаж новостроек упадут. Акцент будет на ИЖС, скорее всего. Вторичку будут покупать только за наличные либо с очень хорошим первоначальным взносом, чтобы посильный платеж был, — заключил ипотечный брокер.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Льготная ипотека Господдержка Семейная ипотека Военная ипотека IT-ипотека Сельская ипотека Дальневосточная ипотека
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Комментарии
2
Фродо Бэггинс
10 июля 2024, 11:12
работа в аккредитованной IT-компании. и много у нас народа работает в аккредитованных IT-компаниях? прграмма расчитана на то чтобы ее получили как можно меньше людей
Фродо Бэггинс
10 июля 2024, 11:13
подскочит цена на ИЖС и стройматериалы и новый виток цен
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