Задумались о покупке квартиры, но запутались в льготных ипотеках? Сейчас всё объясним

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Прямо сейчас вы, скорее всего, не сможете поучаствовать в программах семейной и IT-ипотеки. Но причины в каждом случае разные, и они временные.



Семейная ипотека действует с 2018 года. С тех пор ее условия, как и у «Господдержки», несколько раз менялись, но в последнее время были такими: кредит под 6% годовых на покупку квартиры (первички) или частного дома. Первоначальный взнос — 20%, а максимальная сумма кредита в регионах — 6 миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 миллионов.



При этом важно, чтобы семья подходила под один из критериев:



есть ребенок, который рожден в период с 2018 по 2023 год;



есть двое несовершеннолетних детей;



есть ребенок-инвалид.



Летом 2024-го выдачу ипотек по этой программе приостановили. По словам Кирилла Павлова, это связано с тем, что правительство продумывает обновленные условия.



— Мы все ждем актуальные условия кредитования по этой программе. Официальной позиции правительства и банков пока нет, — отметил ипотечный брокер.



По его словам, уже есть некоторые вбросы на тему измененных условий, но доверять им не стоит.



— Но акцент, скорее всего, будет сделан на ИЖС [частных домах]. Всё к этому идет, рынок ИЖС у нас в приоритете, — считает Кирилл Павлов.



IT-ипотеку получают с 2022 года, ее выдают под 5% годовых. Можно купить квартиру, таунхаус или дом на первичном рынке. Также есть возможность строительства. Первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита для городов-миллионников — 18 миллионов рублей. Для других городов и сел — 9 миллионов.



IT-специалист должен подходить под эти критерии:



возраст от 18 до 50 лет;



работа в аккредитованной IT-компании. При этом быть программистом не обязательно, ипотеку может получить любой сотрудник. Для сохранения льготных процентов нужно работать в этой фирме минимум 5 лет после того, как была оформлена ипотека;



у заемщиков старше 36 лет доход — 120 тысяч рублей для городов-миллионников, 70 тысяч — для остальных городов и сел. Для более юных айтишников размер зарплаты значения не имеет.

IT-ипотека рассчитана до конца 2024 года — время еще есть. Но сейчас оформить ее вряд ли получится.



— Пока прием заявок остановлен. Где-то прием есть, но выдача кредита остановлена. Банки ждут перераспределения лимитов. Это ведь субсидируемая программа. Ее оператором является госкорпорация «Дом.РФ». Она распределяет суммы, чтобы субсидировать банки, — объяснил Кирилл Павлов.

