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Экономика карточки Период «охлаждения». Банки начнут блокировать переводы, чтобы уберечь клиентов от мошенников

Период «охлаждения». Банки начнут блокировать переводы, чтобы уберечь клиентов от мошенников

В простых карточках отвечаем на вопросы о новом законе

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27 комментариев
Украденные мошенниками деньги вернут пострадавшим, если их перечислили на подозрительный счет из спецбазы ЦБ РФ

За прошлый год мошенники похитили у клиентов российских банков около 16 миллиардов рублей. А пытались украсть гораздо больше — 6 триллионов. С 25 июля в России заработает закон, по которому банки обязаны проверять все денежные переводы клиентов, приостанавливать сомнительные и в случае перечисления на мошеннический счет возмещать похищенное. Как будет действовать новый механизм, на какой срок приостановят подозрительную операцию и при каких условиях банк вернет деньги пострадавшему клиенту — наши челябинские коллеги из 74.RU рассказывают в простых карточках.

  1. В какой срок банки вернут клиентам деньги, похищенные мошенниками?
  2. В каких случаях банк обязан вернуть деньги?
  3. На какой срок банк заблокирует подозрительный перевод?
  4. Кто такие дропперы и что им грозит?
  5. Но банки давно собирают базу тех, кто связан с мошенниками. В чём теперь разница?
  6. Как банки будут проверять переводы? 
  7. Раньше банки тоже боролись с мошенниками. Насколько эффективно?
  8. Что еще почитать о телефонных мошенниках? 
1

В какой срок банки вернут клиентам деньги, похищенные мошенниками?

С 25 июля 2024 года вступят в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Они направлены на повышение финансовой ответственности банков и усиление борьбы с кибермошенничеством.

Теперь банки должны проверять денежные переводы клиентов и возмещать им украденные деньги за 30 дней в случае переводов внутри страны и за 60 дней, если финансы были отправлены за границу.

2

В каких случаях банк обязан вернуть деньги?

Банк обязан вернуть деньги, если:

  • сделал перевод средств на счет, который находится в специальной базе Банка России (формируется по данным банков, платежных систем, МВД, других организаций);

  • если банк не направил клиенту уведомление о переводе, совершенном без согласия клиента;

  • если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, при этом клиент уведомил об этих фактах.

3

На какой срок банк заблокирует подозрительный перевод?

На два дня. Такой период «охлаждения» вводится для переводов на счет, который находится в спецбазе данных Банка России (информация о мошенниках. — Прим. ред.). Эта процедура станет обязательной для всех банков.

— Если банк видит, что перевод осуществляется на такой счет, то он обязан приостановить операцию на срок до двух дней. За это время человек должен подтвердить операцию или запретить перевод, — объяснила начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского отделения Банка России Людмила Панина. — Почему выбран именно этот срок? Мы полагаем, что за это время человек сможет обдумать свои действия, объективно оценить ситуацию и отменить перевод в адрес мошенников.

4

Кто такие дропперы и что им грозит?

Дропперами или дропами (от английского drop — бросать, ронять) называют подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах по обналичке и выводу средств, полученных в результате мошеннических действий.

По данным МВД России, в прошлом году к уголовной ответственности за дропперскую деятельность привлечено более 27 тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. При этом более 4 тысяч — это подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Подразделение Центробанка «ФинЦЕРТ» вносит в специальную базу счета дропперов и прочую информацию коммерческих банков о случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками.

Если клиент хочет перевести деньги на счет дроппера, то банк обязан приостановить перевод на срок до двух суток или отменить — если перевод делается через Систему быстрых платежей (СБП).

При этом банк сообщит клиенту, что операция прервана, предупредит о возможном мошенничестве, объяснит, как продолжить операцию, если она действительно нужна.

Также банки будут ограничивать дистанционное обслуживание счетов дропперов, если информация о мошеннических операциях поступит от МВД России.

5

Но банки давно собирают базу тех, кто связан с мошенниками. В чём теперь разница?

Теперь с базой данных будет сверяться не только банк-отправитель, но и банк-получатель.

Ранее банк был не обязан компенсировать клиенту ущерб, если последний сам провел операцию или передал мошенникам данные карты. Теперь банки обязаны задерживать переводы на мошеннические счета на два дня.

6

Как банки будут проверять переводы? 

Теперь банки будут проверять каждый перевод на признаки мошенничества и приостанавливать подозрительные операции. Центробанк определил 6 моментов, на которые банки обязаны обращать внимание:

  • счет получателя денег находится в базе данных Банка России о мошеннических счетах;

  • выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения);

  • перевод средств происходит с устройства, которое ранее использовали мошенники, и информация о нем есть в базе данных регулятора;

  • по счетам уже проходили мошеннические операции;

  • в банк поступила информация, что в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело;

  • другие организации предоставили в банк данные о подозрительности операций.

7

Раньше банки тоже боролись с мошенниками. Насколько эффективно?

Все банки активно развивают свои антифрод-системы (системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций). Например, в 2023 году мошенники украли у россиян 16 миллиардов рублей. При этом банки предотвратили почти 35 миллионов попыток похитить денежные средства — на 6 триллионов рублей.

За первый квартал этого года банки предотвратили 14 миллионов попыток кибермошенников. Они планировали похитить два триллиона рублей, удалось — чуть более 4 миллиардов рублей. То есть антифрод-системы работают. И размер бедствия был бы гораздо больше, если банки не предпринимали каких-либо мер.

8

Что еще почитать о телефонных мошенниках? 

Недавно мы рассказали, как дальнобойщик оформил кредиты в банках, продал машину и отдал мошенникам четыре миллиона рублей после общения якобы с менеджером сотового оператора, предложившим продлить договор.

Аферисты втерлись в доверие к подростку, игравшему в Roblox. Под их воздействием он перевел мошенникам 100 тысяч рублей с родительского телефона, а также взял кредит на полмиллиона рублей.

Откуда мошенники берут личную информацию о нас, ранее объяснял эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

А также мы разбирали три схемы, с помощью которых мошенники выводят деньги с карт. В МВД подготовили инструкции с описанием основных признаков мошенничества. А вот советы от сотрудника угрозыска.

ПО ТЕМЕ
Телефонные мошенники Новые законы ЦБ РФ Переводы Возврат денег Списание с карты
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Комментарии
28
котичек
23 июля 2024, 11:45
"На какой срок банк заблокирует подозрительный перевод? На два дня. Такой период «охлаждения» вводится для переводов на счет, который находится в спецбазе данных Банка России (информация о мошенниках. — Прим. ред.). Эта процедура станет обязательной для всех банков." То есть НА ЗАВЕДОМО МОШЕННИЧЕСКИЙ СЧЕТ перевод будет заблокирован всего на два дня? Тут уже была статья, как кого-то "доили" целую неделю...
Гость
23 июля 2024, 11:21
а теперь "переведем" на узкий.. теперь (как обычно под благовидным предлогом) ВСЕ ваши переводы, будут проверять.. кому и сколько вы переводите. и что то мне подсказывает, налоговая будет первая в списке получателей этой базы.
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