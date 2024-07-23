Период «охлаждения». Банки начнут блокировать переводы, чтобы уберечь клиентов от мошенников

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Дропперами или дропами (от английского drop — бросать, ронять) называют подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах по обналичке и выводу средств, полученных в результате мошеннических действий.



По данным МВД России, в прошлом году к уголовной ответственности за дропперскую деятельность привлечено более 27 тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. При этом более 4 тысяч — это подростки в возрасте от 14 до 17 лет.



Подразделение Центробанка «ФинЦЕРТ» вносит в специальную базу счета дропперов и прочую информацию коммерческих банков о случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками.



Если клиент хочет перевести деньги на счет дроппера, то банк обязан приостановить перевод на срок до двух суток или отменить — если перевод делается через Систему быстрых платежей (СБП).



При этом банк сообщит клиенту, что операция прервана, предупредит о возможном мошенничестве, объяснит, как продолжить операцию, если она действительно нужна.

