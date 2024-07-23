Период «охлаждения». Банки начнут блокировать переводы, чтобы уберечь клиентов от мошенников

За прошлый год мошенники похитили у клиентов российских банков около 16 миллиардов рублей. А пытались украсть гораздо больше — 6 триллионов. С 25 июля в России заработает закон, по которому банки обязаны проверять все денежные переводы клиентов, приостанавливать сомнительные и в случае перечисления на мошеннический счет возмещать похищенное. Как будет действовать новый механизм, на какой срок приостановят подозрительную операцию и при каких условиях банк вернет деньги пострадавшему клиенту — наши челябинские коллеги из 74.RU рассказывают в простых карточках.
- В какой срок банки вернут клиентам деньги, похищенные мошенниками?
- В каких случаях банк обязан вернуть деньги?
- На какой срок банк заблокирует подозрительный перевод?
- Кто такие дропперы и что им грозит?
- Но банки давно собирают базу тех, кто связан с мошенниками. В чём теперь разница?
- Как банки будут проверять переводы?
- Раньше банки тоже боролись с мошенниками. Насколько эффективно?
- Что еще почитать о телефонных мошенниках?
В какой срок банки вернут клиентам деньги, похищенные мошенниками?
С 25 июля 2024 года вступят в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Они направлены на повышение финансовой ответственности банков и усиление борьбы с кибермошенничеством.
Теперь банки должны проверять денежные переводы клиентов и возмещать им украденные деньги за 30 дней в случае переводов внутри страны и за 60 дней, если финансы были отправлены за границу.
В каких случаях банк обязан вернуть деньги?
Банк обязан вернуть деньги, если:
сделал перевод средств на счет, который находится в специальной базе Банка России (формируется по данным банков, платежных систем, МВД, других организаций);
если банк не направил клиенту уведомление о переводе, совершенном без согласия клиента;
если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, при этом клиент уведомил об этих фактах.
На какой срок банк заблокирует подозрительный перевод?
На два дня. Такой период «охлаждения» вводится для переводов на счет, который находится в спецбазе данных Банка России (информация о мошенниках. — Прим. ред.). Эта процедура станет обязательной для всех банков.
— Если банк видит, что перевод осуществляется на такой счет, то он обязан приостановить операцию на срок до двух дней. За это время человек должен подтвердить операцию или запретить перевод, — объяснила начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского отделения Банка России Людмила Панина. — Почему выбран именно этот срок? Мы полагаем, что за это время человек сможет обдумать свои действия, объективно оценить ситуацию и отменить перевод в адрес мошенников.
Кто такие дропперы и что им грозит?
Дропперами или дропами (от английского drop — бросать, ронять) называют подставных лиц, задействованных в нелегальных схемах по обналичке и выводу средств, полученных в результате мошеннических действий.
По данным МВД России, в прошлом году к уголовной ответственности за дропперскую деятельность привлечено более 27 тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет. При этом более 4 тысяч — это подростки в возрасте от 14 до 17 лет.
Подразделение Центробанка «ФинЦЕРТ» вносит в специальную базу счета дропперов и прочую информацию коммерческих банков о случаях, когда их клиенты сталкивались с мошенниками.
Если клиент хочет перевести деньги на счет дроппера, то банк обязан приостановить перевод на срок до двух суток или отменить — если перевод делается через Систему быстрых платежей (СБП).
При этом банк сообщит клиенту, что операция прервана, предупредит о возможном мошенничестве, объяснит, как продолжить операцию, если она действительно нужна.
Также банки будут ограничивать дистанционное обслуживание счетов дропперов, если информация о мошеннических операциях поступит от МВД России.
Но банки давно собирают базу тех, кто связан с мошенниками. В чём теперь разница?
Теперь с базой данных будет сверяться не только банк-отправитель, но и банк-получатель.
Ранее банк был не обязан компенсировать клиенту ущерб, если последний сам провел операцию или передал мошенникам данные карты. Теперь банки обязаны задерживать переводы на мошеннические счета на два дня.
Как банки будут проверять переводы?
Теперь банки будут проверять каждый перевод на признаки мошенничества и приостанавливать подозрительные операции. Центробанк определил 6 моментов, на которые банки обязаны обращать внимание:
счет получателя денег находится в базе данных Банка России о мошеннических счетах;
выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения);
перевод средств происходит с устройства, которое ранее использовали мошенники, и информация о нем есть в базе данных регулятора;
по счетам уже проходили мошеннические операции;
в банк поступила информация, что в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело;
другие организации предоставили в банк данные о подозрительности операций.
Раньше банки тоже боролись с мошенниками. Насколько эффективно?
Все банки активно развивают свои антифрод-системы (системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций). Например, в 2023 году мошенники украли у россиян 16 миллиардов рублей. При этом банки предотвратили почти 35 миллионов попыток похитить денежные средства — на 6 триллионов рублей.
За первый квартал этого года банки предотвратили 14 миллионов попыток кибермошенников. Они планировали похитить два триллиона рублей, удалось — чуть более 4 миллиардов рублей. То есть антифрод-системы работают. И размер бедствия был бы гораздо больше, если банки не предпринимали каких-либо мер.
Что еще почитать о телефонных мошенниках?
Недавно мы рассказали, как дальнобойщик оформил кредиты в банках, продал машину и отдал мошенникам четыре миллиона рублей после общения якобы с менеджером сотового оператора, предложившим продлить договор.
Аферисты втерлись в доверие к подростку, игравшему в Roblox. Под их воздействием он перевел мошенникам 100 тысяч рублей с родительского телефона, а также взял кредит на полмиллиона рублей.
Откуда мошенники берут личную информацию о нас, ранее объяснял эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
А также мы разбирали три схемы, с помощью которых мошенники выводят деньги с карт. В МВД подготовили инструкции с описанием основных признаков мошенничества. А вот советы от сотрудника угрозыска.