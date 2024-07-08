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Экономика Семьям с детьми будет сложнее купить жилье: власти готовят новые правила

Семьям с детьми будет сложнее купить жилье: власти готовят новые правила

Правительство поддержало изменения в порядке представления маткапитала

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3 комментария
Авторы законопроекта считают, что новые ограничения защитят права детей

Правительство поддержало законопроект, вводящий дополнительные требования, которые нужно выполнить при покупке жилья за счет материнского капитала. Об этом сообщил один из его соавторов, депутат Андрей Яцкин. В случае принятия Соцфонду разрешат требовать от семьи, решившей потратить деньги на покупку дома или квартиры документы, документы подтверждающие пригодность для проживания. Отсутствие таковых может стать основанием для отказа — потратить деньги маткапитала на этот объект просто не дадут.

— Цель изменений — защита жилищных прав несовершеннолетних, а также повышение эффективности расходования материнского капитала, — объяснил депутат в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас распространена мошенническая схема обналичивания маткапитала — путем покупки жилья, которое не приспособленного для проживания. Сейчас с аналогичной практикой можно столкнуться при оформлении ипотеки — банк просто откажет в кредите на аварийное жилье, но при этом будет готов выдать его на другую жилую недвижимость.

Ранее в июле Госдума разрешила тратить материнский капитал на строительство частного дома через механизм счетов эскроу. По данным депутатов на жилье маткап тратят около 70% его получателей. Кроме улучшений жилищных условий, потратить эти средства можно на образование детей (в том числе дошкольное), накопительную пенсию мамы (или папы, если право на сертификат перешло к нему), ежемесячную выплату и социальную адаптацию детей-инвалидов.

Просто обналичить маткапитал нельзя

Размер материнского капитала в 2024 году составляет 630 967 рублей на первого ребенка, 833 800 рублей — на второго. Если родители уже получили выплату на первенца, а теперь в семье появился второй ребенок, то они могут рассчитывать на компенсацию разницы — 202,6 тысячи рублей

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Деньги Материнский капитал Дети Новые законы Госдума Правительство Выплаты и пособия
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Комментарии
4
Гость
8 июля 2024, 19:57
Проснулись? Такая схема обналички с самого начала этого маткапитала существует.
Гость
8 июля 2024, 20:04
Всё правильно! Добросовестные родители ничуть не пострадают, в вот всяким хитро-мудрым придётся ужаться 👍
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