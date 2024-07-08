Семьям с детьми будет сложнее купить жилье: власти готовят новые правила

Авторы законопроекта считают, что новые ограничения защитят права детей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Правительство поддержало законопроект, вводящий дополнительные требования, которые нужно выполнить при покупке жилья за счет материнского капитала. Об этом сообщил один из его соавторов, депутат Андрей Яцкин. В случае принятия Соцфонду разрешат требовать от семьи, решившей потратить деньги на покупку дома или квартиры документы, документы подтверждающие пригодность для проживания. Отсутствие таковых может стать основанием для отказа — потратить деньги маткапитала на этот объект просто не дадут.

— Цель изменений — защита жилищных прав несовершеннолетних, а также повышение эффективности расходования материнского капитала, — объяснил депутат в своем Telegram-канале.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас распространена мошенническая схема обналичивания маткапитала — путем покупки жилья, которое не приспособленного для проживания. Сейчас с аналогичной практикой можно столкнуться при оформлении ипотеки — банк просто откажет в кредите на аварийное жилье, но при этом будет готов выдать его на другую жилую недвижимость.

Ранее в июле Госдума разрешила тратить материнский капитал на строительство частного дома через механизм счетов эскроу. По данным депутатов на жилье маткап тратят около 70% его получателей. Кроме улучшений жилищных условий, потратить эти средства можно на образование детей (в том числе дошкольное), накопительную пенсию мамы (или папы, если право на сертификат перешло к нему), ежемесячную выплату и социальную адаптацию детей-инвалидов.

Просто обналичить маткапитал нельзя Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









