Потратить материнский капитал на жилье можно будет новым способом. Как это сделать сейчас

Чаще всего россияне тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Госдума рассмотрит возможность тратить материнский капитал на строительство частного дома через механизм счетов эскроу. Как сообщает ТАСС, соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта, регулирующего использование таких счетов для строительства жилых домов по договорам строительного подряда.



На эскроу-счетах деньги размещаются на период строительства — в это время ни покупатель, ни застройщик не могут их использовать. Если застройщик выполнит обязательства, он сможет воспользоваться деньгами, если нет — покупатель возвращает их себе в полном объеме.



По данным правительства, чаще всего средства материнского капитала россияне тратят именно на улучшение жилищных условий. Этот механизм периодически дорабатывается. Так, в апреле появилась возможность расходовать его на реконструкцию так называемых домов блокированной застройки — таунхаусов. Тратить деньги маткапитала на реконструкцию обычных частных домов можно было и раньше.



Помимо реконструкции жилья, улучшением жилищных условий считается покупка дома или квартиры, в том числе в ипотеку, строительство дома, участие в долевом строительстве, в жилищном, жилищно-строительном или жилищном накопительном кооперативе. На всё это можно потратить средства маткапитала.

Использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий можно разными способами Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Потратить маткапитал можно не только на улучшение жилищных условий, но и на образование детей (в том числе дошкольное), накопительную пенсию мамы (или папы, если право на сертификат перешло к нему), ежемесячную выплату и социальную адаптацию детей-инвалидов.

Материнский капитал нельзя просто обналичить — есть точный список целей, на который эти деньги можно потратить Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы









