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Экономика Останемся без айфонов? Депутаты предлагают запретить продажу гаджетов без российских приложений

Останемся без айфонов? Депутаты предлагают запретить продажу гаджетов без российских приложений

Телефоны без RuStore исчезнут с рынка

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Если законопроект примут, iPhone исчезнут с полок магазина

В России хотят запретить продавать гаджеты без доступа в магазин приложений RuStore. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Сейчас маркетплейс приложений для россиян доступен только на устройствах с операционной системой Android.

— Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений (RuStore, — прим.ред.) из независимых источников. При продаже в РФ и использовании отдельных видов технически сложных товаров должна обеспечиваться возможность устанавливать и обновлять программы для электронных вычислительных машин с использованием единого магазина приложений, — говорится в пояснительной записке.

RuStore — это российский магазин приложений. Его можно назвать аналогом Google Play для Android и AppStore для iPhone, в которых некоторые приложения для россиян недоступны. Он помогает избежать этих неудобств и загрузить на устройства любое приложение.

Согласно документу все гаджеты, продающиеся в РФ, должны не ограничивать поиск, обновление приложений, управление их настройками, а также осуществлять платежи при использовании российских приложений.

Авторами законопроекта выступили зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, зампред этого же комитета Ирина Рукавишникова и член комитета Артем Шейкин и первый зампред комитет Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Если проект примут, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Сейчас пользователи могут скачать на яблочный смартфон далеко не все приложения

Зачем нужны изменения

Как отметил Антон Горелкин в своем telegram-канале, инициатива упростит жизнь российских разработчиков и избавит пользователей из России от риска нарваться на фейковые и мошеннические приложения. Но самое главное, заставит компанию Apple разместить в своем магазине RuStore.

Появится ли RuStore в iPhone

Без российского аналога AppStore яблочные смартфоны и другая теника Apple в России продаваться не будет. Но этого можно избежать.

— iOS-версия RuStore, насколько мне известно, уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» уже на следующий день после вступления нашего закона в силу, — подчеркнул депутат.

Насколько это реально

Разработчик другого отечественного магазина приложений считает, что проект необходимо доработать.

— Не понятно, что они хотят этим законопроектом. Продвинуть RuStore или помочь российским сервисам? Если второе, то нужно говорить об отечественном ПО, а не указывать конкретный магазин, — заявил директор по проектам АНО «Цифровые платформы», разработчик NashStore Владимир Зыков.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее обращала внимания, что из магазина приложений AppStore удалены сервисы большинства российских банков и других российских приложений. Россияне вынуждены скачивать необходимые сервисы из альтернативных источников.

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IPhone App Store RuStore Установка Продажа Ограничения Законопроект
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