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Экономика обзор Алкоголь, коммуналка и не только: на что вырастут цены в июле

Алкоголь, коммуналка и не только: на что вырастут цены в июле

И что вы успеете купить про запас

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В продуктовых магазинах точно стоит ждать роста цен на алкоголь, а вот сезонные овощи и фрукты подешевеют

Цены на всё растут регулярно, а экономисты утверждают, что не всегда возможно предсказать, насколько уже через неделю подорожает тот или иной продукт. И всё же о росте некоторых цен становится известно заранее. Рассказываем, что подорожает в России уже в июле.

Коммуналка

С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это плановая ежегодная индексация, которая предусмотрена законом. Правда, ровно год назад ее не было — тарифы подняли заранее, в декабре 2022 года, а взамен пообещали не индексировать их до 2024 года. И вот этот момент настал — теперь тарифы повышают впервые за полтора года.

Уровень индексации устанавливается в каждом регионе индивидуально, кроме того, он может колебаться и внутри региона в отдельных муниципалитетах. Тем не менее существуют усредненные показатели. Самая высокая индексация в этом году ждет жителей Забайкалья — там тарифы вырастут на 15%, а самая низкая будет в Республике Хакасия — всего 4%. В среднем по стране рост составит 9,64%.

В 2022 году, когда тарифы повышали дважды за год, общая индексация по итогам года составила 10,7%. За предыдущие пять лет тарифы ни разу не повышали более чем на 5% за год.

Алкоголь

С 1 июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь в розничной продаже. Их устанавливает Минфин, министерство уже опубликовало соответствующий приказ. Согласно этому документу, минимальная цена на водку в магазинах вырастет с 281 до 299 рублей, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 литра. Впервые в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, в этом году будет включен ром — его должны продавать не дешевле чем по 403 рубля за 0,5 литра.

Загранпаспорт

С 1 июля вырастет госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации. Загранник подорожает на 20% — с пяти до шести тысяч рублей. Аналогичный документ для ребенка младше 14 лет тоже подорожает — госпошлина вырастет с двух с половиной тысяч рублей до трех.

Соответствующее решение было принято еще в ноябре прошлого года, теперь оно вступает в силу. Вместе с загранпаспортом подорожают и некоторые другие документы, тоже связанные с отъездом за границу или, напротив, въездом в Россию и получением гражданства. Например, работодателям придется платить за привлечение к работе иностранца не 10, а 12 тысяч рублей. Самому иностранцу разрешение на работу обойдется в 4200 рублей вместо 3500.

Ипотека

С 1 июля 2024 года прекращается программа льготной ипотеки, которая действовала с 2020 года. Изначально ее вводили во время пандемии в качестве поддержки для строительной отрасли. Льготные условия предполагали ставку 6,5% при условии, что заемщик покупает в ипотеку новостройку. Потом ее несколько раз продляли, а ставку повышали, в последнее время она была установлена на уровне 8% годовых.

Ряд банков уже фактически свернул программу, но с 1 июля она завершится официально — государство не будет софинансировать новые ипотечные кредиты всем желающим купить жилье в строящемся доме. Банки продолжат традиционно устанавливать ставку на свое усмотрение с учетом кредитной истории и платежеспособности заемщика, но сразу можно сказать, что она будет выше 16% — именно на таком уровне уже полгода держится ставка Центробанка.

Другие программы с льготами и субсидиями остаются: сохранится семейная ипотека, специальная ипотечная программа для IT-специалистов, сельская ипотека, «Дальневосточная» и «Арктическая».

А что еще?

13 июня на Мосбирже прекратили торговлю долларами и евро — по оценкам экономистов, приведет в итоге к тому, что курс будет нестабильным. По оценкам экспертов, заморозка торгов также скажется на импорте.

— Для импортеров возникнет определенная проблема достать доллар, значит он будет в дефиците, а в дефиците — значит они за него будут дороже платить, — говорит директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Если импортеры дороже платят, значит они будут закладывать это в цену. Насколько цены вырастут, сказать пока трудно, потому что эта ситуация очень волатильная.

Никуда не денется и инфляция, это касается не только июля — дорожать товары будут, вопрос только, с какой скоростью. По итогам мая средняя инфляция составила 8,3%. Центробанк отмечал, что в мае рост потребительских цен значительно ускорился, если он будет ускоряться и далее, то может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 7 июня сообщила, что альтернативный сценарий будет рассматриваться на июльском заседании.

ПО ТЕМЕ
Цены Цены и тарифы Коммуналка Алкоголь Инфляция Деньги Ипотека Льготная ипотека Центробанк ЦБ РФ
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