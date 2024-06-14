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Экономика «Автограф Бузовой дороже этой зелёной бумажки»: что новосибирцы думают о курсе доллара

«Автограф Бузовой дороже этой зелёной бумажки»: что новосибирцы думают о курсе доллара

Читатели НГС высказали свою позицию о ситуации, которая сложилась после санкциий против Мосбиржи

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7 комментариев
Сибиряки почти не переживают из-за скачков цены на валюту

Новосибирцы раскритиковали ситуацию с курсом доллара, который вырос из-за санкций США против Мосбиржи. В комментариях под новостью НГС про зашкаливающий курс обмена валюты сибиряки высказали всё, что думают о происходящем.

— Интересно через сколько рядом с людьми с табличкой «скупка золота» появятся люди с табличкой «купля/продажа долларов с курсом выгоднее, чем в банках»? — задается вопросом пользователь Вася.

— Автограф Бузовой новосибирцам дороже этой зеленой бумажки, — пишет пользователь.

Кто-то уже понял всё, поэтому никакие экономические потрясения ему не страшны:

— Доллар — макулатура, он ничего не стоит, — пишет пользователь с ником 14314447.

— А мне даром не нужен этот доллар. Без долларов США проживем, — написал другой Гость.

С 13 июня Московская биржа прекратила торги американским долларом и евро в связи с санкциями США. Биржа уточнила, что с этого момента на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться операции по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро. Торги гонконгским долларом на Мосбирже также приостановили, поскольку эта валюта привязана к доллару США, объяснил Банк России.

НГС поговорил с экономистами и узнал, грозят ли экономические трудности простым россиянам и почему не стоит скупать валюту по завышенной стоимости.

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Новосибирск Доллар Мосбиржа Санкции
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