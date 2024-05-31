Доллар летом дешевле 90 не увидим? Эксперты призывают не паниковать из-за временного падения рубля, а чего ждать на самом деле

По данным Центробанка России, 1 доллар США сегодня стоит 89,26 рубля Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Похоже, золотое время для российских туристов заканчивается: курсы евро и доллара прямо перед началом летних отпусков поползли вверх. Те, кто не успел запастись валютой перед поездкой, уже должны будут отвалить за нее намного больше.



Российская валюта со среды, 29 мая, начала дешеветь по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи, доллар за сутки укрепился на 1,05% (до 89,51 рубля), а евро — на 0,51% (достиг отметки в 96,88 рубля).



Правда, стоит, конечно, помнить, что это лишь биржевой курс. Когда вы придете в банковский обменник, реальный курс может оказаться намного выше.



Падение рубля еще более заметно, если брать не суточные, а месячные показатели. Ведь в течение мая российская валюта постоянно укреплялась: по отношению к евро почти на 3%, а к доллару — более чем на 4%.



Россияне даже возобновили покупку валюты, воспользовавшись периодом стабильности курса. Покупки как раз были связаны с предстоящими летними отпусками. Многие россияне планируют отдыхать за границей, и поэтому нуждаются в свободно конвертируемой валюте — это доллар и евро.



Также покупка валюты в мае была связана с обычным накопительным поведением, которое Центробанк назвал заумным словом «контрциклическим»: покупать валюту, когда рубль укрепляется, и продавать ее, когда он ослабевает. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.



Без паники

— Комфортный для туристов курс доллара и евро может продержаться примерно до середины лета, — призывает не поддаваться панике в интервью MSK1.RU руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. — Правда, устойчивость курса будет зависеть от ряда факторов. Например, приток валютной выручки от экспорта энергоносителей, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, а также общей экономической ситуации в стране и в мире. К тому же любые потрясения на международной арене (например, очередной виток обострения конфликта на Ближнем Востоке) могут привести к резким колебаниям курса валют.



В период уплаты налогов экспортеры традиционно продают иностранную валюту, что укрепляет рубль. Однако в последние дни поток валютной выручки от экспортеров сократился, что и оказало давление на российскую валюту. Кроме того, в результате санкций у импортеров возникли трудности с оплатой товаров и услуг из-за рубежа. Вспомним демарш банков Турции, Китая и ОАЭ, отказавшихся обслуживать российские транзакции. Это также привело к дополнительному росту спроса на валюту.



— Близится период охлаждения интереса к продаже валюты, и это значит, что рубль будет терять свои позиции, — говорит финансовый советник, преподаватель экономической кафедры МГУ Юлия Кузнецова. — В ближайшей перспективе мы увидим 90 рублей за доллар, с дальнейшим падением до 92–93 рублей за 1 доллар.



Кузнецова напоминает, что в июне ожидается важнейшее экономическое событие, которое напрямую повлияет на курс рубля, — это заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке 7 июня. Ставка точно не снизится, а может вырасти даже до 17%.



Ключевая ставка

— Период высоких ставок определенно затянется как минимум до конца текущего года, — разъясняет Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм». — Если ставка 7 июня поднимется до 17% годовых, то к концу года она в лучшем случае откатится к 15%. Выгодно это только консервативным вкладчикам и банкам, которые на этих деньгах будут зарабатывать еще больше из-за спроса на кредиты. Население перестали пугать высокие ставки, появилось некое ощущение стабильности, хотя мало кто понимает, что 17% годовых — это ненормально, это реальный системный кризис. Бизнес за неимением альтернативы вынужден кредитоваться по таким ставкам, закладывая рост денег в стоимость товаров и услуг, тем самым разгоняя инфляцию.



Юлия Кузнецова говорит, что повышение ключевой ставки напрямую повлияет на укрепление рубля. Если ставка будет резко повышена, то курс доллара может опуститься до 88 и даже до 86 рублей. Однако вероятность такого сильного падения невысока, считает эксперт.



— Ожидаемо, что с 1 июня доллар будет укрепляться относительно рубля до 7 июня, когда состоится заседание совета директоров Центробанка, — размышляет экономист. — А дальше уже надо смотреть, какое решение примет Центробанк относительно ключевой ставки.

