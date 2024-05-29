Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии по потере кормильца

Право на пенсию по потере кормильца будет сохраняться до совершеннолетия ребенка Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Супругам погибших на СВО военнослужащих и добровольцев будут назначать пенсию по потере кормильца независимо от возраста, трудоспособности и занятости. Соответствующий закон 29 мая подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с начала 2025 года.



Для назначения пенсии супругам погибших есть два условия — вдова или вдовец не вступили в новый брак и ухаживают за детьми погибшего, которые также имеют право на пенсию.

Сами дети погибших военных и добровольцев, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать выплату. Если достигший совершеннолетия ребенок продолжает обучение в очной форме, то обе пенсии будут платить, пока ему не исполнится 23 года. Таким образом, семья будет одновременно получать две пенсии по потере кормильца.



В случае, если ребенок стал инвалидом до 18 лет, то выплата пенсии продолжится и после его совершеннолетия.