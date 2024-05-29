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Экономика Спецоперация на Украине Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии по потере кормильца

Семьи погибших участников СВО смогут получать две пенсии по потере кормильца

Выплаты будут назначать детям и вдовам

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Право на пенсию по потере кормильца будет сохраняться до совершеннолетия ребенка

Супругам погибших на СВО военнослужащих и добровольцев будут назначать пенсию по потере кормильца независимо от возраста, трудоспособности и занятости. Соответствующий закон 29 мая подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с начала 2025 года.

Для назначения пенсии супругам погибших есть два условия — вдова или вдовец не вступили в новый брак и ухаживают за детьми погибшего, которые также имеют право на пенсию.

Сами дети погибших военных и добровольцев, которым назначили пенсию по потере кормильца, продолжат получать выплату. Если достигший совершеннолетия ребенок продолжает обучение в очной форме, то обе пенсии будут платить, пока ему не исполнится 23 года. Таким образом, семья будет одновременно получать две пенсии по потере кормильца.

В случае, если ребенок стал инвалидом до 18 лет, то выплата пенсии продолжится и после его совершеннолетия.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Как объяснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, документ направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи военнослужащих. 20 мая правительство поддержало эту инициативу.

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Вдовы СВО Семьи погибших Дети Пенсия по потере кормильца
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