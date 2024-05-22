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Экономика Спецоперация на Украине Супруги погибших в зоне СВО смогут получать две пенсии

Супруги погибших в зоне СВО смогут получать две пенсии

Пенсию по потере кормильца вдовы будут получать, если не выйдут замуж снова

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Мера поддержки коснется супругов как военных, так и добровольцев

Совет федерации 22 мая утвердил закон, который позволит вдовам погибших на СВО военнослужащих и добровольцев получать две пенсии одновременно — страховую и по потере кормильца. В документе говорится, что если супруги погибших воспитывают их детей, то имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от возраста, трудоспособности и выполнения работы. Правда, только если не вступят в брак повторно.

В документе уточняется, что получать две пенсии одновременно они смогут до совершеннолетия ребенка, а если ребенок после школы продолжат учебу в очной форме — до его 23 лет. В случае если ребенок стал инвалидом до 18 лет, то выплата пенсии продолжается и после его совершеннолетия. На пенсии по потере кормильца, которую назначают ребенку, это никак не скажется.

— Ребенок, который уже получает пенсию по потере кормильца не будет ущемлен в своих правах. Соответственно, семья будет одновременно получать две пенсии, — говорится в аннотации к законопроекту на сайте Совфеда.

Теперь закон должен подписать президент, а в силу документ вступит с начала 2025 года.

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