Супруги погибших в зоне СВО смогут получать две пенсии

Мера поддержки коснется супругов как военных, так и добровольцев Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Совет федерации 22 мая утвердил закон, который позволит вдовам погибших на СВО военнослужащих и добровольцев получать две пенсии одновременно — страховую и по потере кормильца. В документе говорится, что если супруги погибших воспитывают их детей, то имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от возраста, трудоспособности и выполнения работы. Правда, только если не вступят в брак повторно.



В документе уточняется, что получать две пенсии одновременно они смогут до совершеннолетия ребенка, а если ребенок после школы продолжат учебу в очной форме — до его 23 лет. В случае если ребенок стал инвалидом до 18 лет, то выплата пенсии продолжается и после его совершеннолетия. На пенсии по потере кормильца, которую назначают ребенку, это никак не скажется.



— Ребенок, который уже получает пенсию по потере кормильца не будет ущемлен в своих правах. Соответственно, семья будет одновременно получать две пенсии, — говорится в аннотации к законопроекту на сайте Совфеда.

