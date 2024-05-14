А если жена не разрешает? Россиян заставят назначать себе финансовых контролеров за всеми кредитами и переводами

В банки будем ходить всей семьей? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Нищающие россияне массово подсаживаются на кредиты. Только в апреле жители страны взяли кредитов более чем на 1,3 трлн рублей, говорят данные агентства Frank RG. Причем месяц от месяца растут объемы кредитов наличными (в том числе пресловутых «займов до получки» и новых кредитных карт): в апреле россиянам ссудили более 600 млрд рублей наличными. А вот потребительских кредитов, наоборот, берут всё меньше: лишь 38 млрд рублей за месяц.



Даже Центробанк отмечает: в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их больше 11 миллионов). Выходит, люди всё глубже погружаются в долговую трясину, из которой для многих уже нет обратного пути. Скажем, в одном из самых бедных регионов страны — Республике Тыва — на каждого жителя приходится уже почти по 1 млн рублей кредитов.



Вот государство и озаботилось, как бы заставить россиян меньше брать кредитов. Нет, речь вовсе не про повышение уровня жизни или уровня финансовой грамотности. А про новые финансовые ограничения: чтобы банки согласовывали с родственниками клиентов кредиты (а заодно и денежные переводы). Новая система будет напоминать личное подтверждение перевода. Таким образом якобы удастся уменьшить количество «кредитоманов»: чтобы получить новую ссуду, они должны заручиться разрешением родственников.



Правда, пока что это лишь благие пожелания. На рассмотрении в Госдуме с прошлого ноября есть законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности". Ближайшее рассмотрение пройдет сразу после того, как будет сформировано новое правительство. И тогда кредит можно будет получить только с согласия третьего лица. Как сказано в законопроекте, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции. MSK1.RU разбирается с экспертами в грядущих переменах. Получается, в банк нужно будет ходить всей семьей?



На борьбу с мошенниками

— В текущей версии законопроекта не идет речь о получении кредита, — говорит MSK1.RU зампред Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Эльман Мехтиев (основатель сервиса «Кредчек»). — Возможно, депутаты уже подготовили такие изменения, но из публично доступных материалов нам это неизвестно.



По словам Мехтиева, в существующей версии законопроекта речь идет только о том, что системно значимые банки (а их в России всего 13) будут обязаны разрешить физлицам назначать доверенных лиц для контроля. Контролировать будут транзакции по переводу денег в удаленных каналах (то есть в системах дистанционного банковского обслуживания), и то лишь по выбору самого доверителя. Скажем, «Систему быстрых платежей» включить в список нельзя.

На самом деле законопроект прежде всего направлен на борьбу с мошенничеством, а никак не с «кредитоманией».

— Если распространять действие предлагаемой нормы на получение кредитов, то, во-первых, надо будет синхронизировать новацию с законом о так называемом «самозапрете» на получение кредитов, — говорит Мехтиев. И напоминает опыт Казахстана, где сейчас рассматривается норма: на получение потребительского кредита нужно согласие супруга/супруги.



Правда, непонятно, зачем в России будут нужны две дублирующие нормы. Если человек может оформить «самозапрет» на получение кредита, зачем ему еще и подключать правило «второй руки», то есть доверенное лицо, которое будет запрещать брать кредиты?!



Благие намерения

Как считает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, руководствуясь благими намерениями по борьбе с «кредитоманией», государство может создать больше проблем, чем решить.



— Действия лица, которое не лишено дееспособности, никто не может контролировать. Если же оно лишено дееспособности, то в любом случае есть опекун, который принимает решения. Как в данном случае удастся обойти этот момент — непонятно, — говорит юрист.



Гусятникова считает, что намного эффективнее был бы другой механизм: чтобы к проверке финансовых операций для социально уязвимых групп населения был подключен ИИ.



— Он бы отслеживал нетипичные операции и блокировал их на определенное время, — говорит Гусятникова. — А вообще, самый лучший способ — это период охлаждения, когда у человека есть безусловное право на отмену совершенной операции. Речь идет и о кредитах, и о денежных переводах на карты. Например, кредит в данном случае могут перечислять не сразу, а через несколько дней.



Член правления (директор департамента управления рисками) АО «Свой Банк» Ольга Горюкова также отмечает, что законодателю еще предстоит уточнить, кто именно будет согласовывать кредитные заявки (или подтверждения перевода).



— Особенно это важно в том случае, если человек не имеет близких родственников, — говорит Горюкова. — Если доверенным лицом может стать лицо, не являющееся родственником, а по сути, кто угодно, то в таком случае риски сохраняются. Полагаю, таким доверенным лицом может стать, например, официальный представитель Службы финансового уполномоченного либо иной госструктуры.

