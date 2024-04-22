Были ваши — стали наши. Кто из россиян должен заплатить государству налоги — есть ли вы в списке?

— Платят налог физические лица, то есть простые граждане, — говорит эксперт. — Налогоплательщики — люди, которые продали квартиру или машину не по истечении минимально установленных сроков владения (о них ниже. — Прим. ред.). Также подают декларации россияне, получившие в дар недвижимость, транспорт, акции в компаниях не от близких родственников. Платить будут и те, кто получил вознаграждения от физических и юридических лиц, которые не являются их работодателями. Отчитаться о доходах надо россиянам, сдающим квартиры в аренду, а также победителям лотерей или букмекерских контор. В последнем случае — с суммой выигрыша меньше 15 тысяч рублей.

