Были ваши — стали наши. Кто из россиян должен заплатить государству налоги — есть ли вы в списке?

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Рассказываем нюансы подачи декларации в этом году

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Подать декларации по НДФЛ надо не позднее второго мая

Совсем скоро закончится кампания по подаче декларации и уплате налогов для физических лиц. Россияне, которые продали машину, квартиру, выиграли в лотерее, обязаны подать декларацию в этом году до 2 мая, а позже — отправить деньги государству. Но не все. С нюансами налогового законодательства разбираемся с экспертом по налоговой безопасности Тиграном Аракеляном.

  1. Кто должен платить?
  2. Какой минимальный срок владения недвижимостью и машиной?
  3. Сколько надо будет платить?
  4. Как заплатить?
  5. Когда платить?
  6. Какие нюансы?
1

Кто должен платить?

— Платят налог физические лица, то есть простые граждане, — говорит эксперт. — Налогоплательщики — люди, которые продали квартиру или машину не по истечении минимально установленных сроков владения (о них ниже. — Прим. ред.). Также подают декларации россияне, получившие в дар недвижимость, транспорт, акции в компаниях не от близких родственников. Платить будут и те, кто получил вознаграждения от физических и юридических лиц, которые не являются их работодателями. Отчитаться о доходах надо россиянам, сдающим квартиры в аренду, а также победителям лотерей или букмекерских контор. В последнем случае — с суммой выигрыша меньше 15 тысяч рублей.

2

Какой минимальный срок владения недвижимостью и машиной?

— Минимальные сроки для владения имуществом составляют пять лет, автомобилем — три года с момента покупки, именно той даты, которая указана в договоре купли-продажи. Если вы владели имуществом или машиной больше этого времени — государство уведомлять не нужно, — рассказывает эксперт по налоговой безопасности.

3

Сколько надо будет платить?

— В зависимости от полученного дохода. Ставка НДФЛ в России — 13%. Если доход больше пяти миллионов рублей в год, то ставка повышается до 15%. Есть случаи, когда платят 30%. У нас все лотереи, в основном, государственные, и здесь надо будет заплатить 13%. Повышенная ставка действует для тех, кто получил крупный приз в рамках рекламных каких-то компании, — говорит Аракелян.

4

Как заплатить?

— Декларацию проще всего заполнить в кабинете налогоплательщика на сайте налоговой службы. Это самый простой вариант, там всё пошагово расписывается. Также можно скачать программу на официальном сайте налоговой службы, которая называется «Декларатор», и отправить в налоговую на бумаге. Из личного кабинета можно сразу оплатить налоги — в конце заполнения декларации выйдет соответствующее платежное поручение. Перевод возможно сделать сразу онлайн или распечатать поручение и пойти в банк, — говорит эксперт.

5

Когда платить?

— В этом году налог за 2023 год надо уплатить до 15 июля 2024 года, — напоминает специалист по налоговой безопасности.

6

Какие нюансы?

— Очень важный момент. Срок подачи декларации — не позднее второго мая, но если вы хотите получить имущественные, социальные, инвестиционные и другие вычеты, то внимания на этот срок не обращайте. Но, если у вас есть обязанность подать такие сведения вместе с доходной частью, то срок — именно второе мая, — добавляет эксперт.

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