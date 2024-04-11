Ушедшие со скандалом Adidas, Puma, Reebok возвращаются в Россию. Сколько они теперь стоят

Магазин открылся на месте старого Adidas Источник: Павел Красоткин / 72.RU











В российских городах открывают магазины, где продают коллекции Adidas, Puma, Reebok. По стране их будет больше трехсот. Например, в Тюмени магазин открылся на том же месте, где арендовали площади дисконт-центры Adidas до того, как уйти из России. Но вывески теперь другие. Брендов в названии нет, на единственном магазине на этаже теперь только скромная надпись: «lamoda sport outlet». Именно эта компания завозит брендовые вещи по параллельному импорту. А кроме нее продукцию Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, продает новая сеть ASP, запущенная Lestate, дистрибьютором западных спортивных брендов. Эта компания уже продает одежду и обувь от Nike — еще одного зарубежного ретейлера, решившего свернуть бизнес в РФ.

Наши коллеги из 72.RU побывали в магазине и рассказывают, как возможно привезти вещи в Россию и, самое главное, что там продается. Спойлер: цены здесь отнюдь не самые низкие.

Как это стало возможно?

Напомним, что эти бренды ушли из России по политическим причинам, однако в законодательстве есть лазейка. Называется она параллельный импорт. Если вы до сих пор не знали механизма его действия, то он очень прост. Производитель условного Adidas не продает вещи напрямую в Россию, а отдает их посредникам. Те, в свою очередь, уже торгуют с импортерами.



— Это продажи российскими юрлицами товаров, которые они покупают за рубежом для перепродажи в России. А наценка может быть и 100%, и 200% — это логично и естественно, поскольку есть куча проблем с маркировкой, логистикой, рубль стал дешевле, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Обстановка внутри магазина. Среди рабочего дня здесь не очень многолюдно Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Именно поэтому цены могут быть разными.



В России реализацией Adidas, Puma, Reebok занимается компания «Купишуз». Ей же принадлежит бренд Lamoda. Также предпринимателя связывают с магазином «Стокманн». Владеет компанией предприниматель Яков Панченко.



Немного цифр. В 2022 году компания «Купишуз» отчиталась о выручке 61,3 миллиарда рублей при чистой прибыли 10,7 миллиарда. Более свежих данных пока нет.



Магазины открываются по всей стране. Естественно, что первыми покупателями брендированных вещей стали москвичи. Компания объявляла о планах об открытии трехсот точек в разных регионах России. Сделать они это планировали за три года. А что уже есть сейчас, покажем.



Что продают?

Магазин разделен на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Там, в свою очередь, есть подразделы — как раз на каждого производителя. Больше всего в магазине выбора вещей из коллекций Adidas. Они же, такое ощущение, и самые дорогие. Есть и Sale, но и тут ценники не такие, как ожидали покупатели.

Попробуем угадать стоимость футболки. Предположите ее, а потом сосчитайте, сколько в итоге вы угадали. Результатом можно поделиться в комментариях Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Купили бы себе такие штаны? Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Или такую кофту? Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Футболка от Reebok Источник: Павел Красоткин / 72.RU

И футболка от Adidas. Почувствуйте разницу Источник: Павел Красоткин / 72.RU

— Такое ощущение, что тут то же самое, что в «Спортмастере». Помнишь, мы там такие же штаны покупали, — обсуждают между собой мужчина и женщина, пришедшие в магазин.



Конечно, если немного порыться, то можно найти вещи стоимостью около двух-трех тысяч рублей. Это касается именно бренда Adidas, потому что остальные два представлены в другом сегменте, в другой стороне магазина.

Еще немного о ценах. Прогуляться в такой оригинальной олимпийке будет стоить почти 8 тысяч рублей Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Спортивные брючки — стоят в районе 4,5 тысячи рублей Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Спортивные шорты — больше шести тысяч Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Есть футболки и с невысокими ценами Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Возникает ощущение, что бренды как раз и поделены по ценовым сегментам. Не самый бюджетный Adidas, чуть дешевле вещи Puma и вполне доступные Reebok. Впрочем, в примерочные относят то, что по нраву. Молодежь, которая пришла сюда, на полном серьезе обсуждает закуп к летнему сезону.



— Вот адидасовская вроде полегче, я к лету готовлюсь, обещают жару. Хотя по цене она подороже, но возьму ее, — дискутируют молодые люди.



Отдельные полки в конце магазина выделены под обувь. Продают здесь специализированные кроссовки для спортсменов, кроссовки для повседневной носки и кеды. Интересное наблюдение: снова покупателя «топят» в Adidas. На них и на бренд Puma коробки и ценники выставлены сразу. В Reebok надо покопаться, чтобы найти обувь нужного размера, — кроссовки расфасованы по отдельным ячейкам.

Стоимость кроссовок — 30 тысяч рублей. Отметим, что они спортивные, для баскетбола — отсюда, может быть, и такая цена Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Эти кроссовки также под брендом «спорт» Источник: Павел Красоткин / 72.RU











А это кеды для повседневной носки Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Reebok стоит дешевле Adidas Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Покупателей в магазине не сказать, что много — надо всё же делать скидку на разгар рабочего дня. Но в определенные промежутки времени очереди к кассам выстраиваются, и люди уходят с брендированными вещами.



Напоследок собираем образ, как на витрине. Женский (он слева) обойдется в 35 095 рублей. Мужской, справа, — в 25 696 рублей Источник: Павел Красоткин / 72.RU