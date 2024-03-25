На жизнь остается всего пять тысяч: инвалид с ДЦП доверилась риелторам и взяла непосильную ипотеку

Осуществив свою мечту о собственном жилье, Оксана поняла, что она ей не по карману Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Наши тюменские коллеги из 72.RU познакомились с Оксаной Лисиной после письма, пришедшего в редакцию по почте. На одном листе в нем уместилась история, которая на первый взгляд могла показаться обычной, но журналисты увидели в ней настоящий крик души и, к сожалению, не ошиблись.

Если разложить диван, то он упрется в шкаф-купе и в комнате не останется свободного места Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Оксана живет в Тюмени в малюсенькой комнате в малосемейке. На 12 квадратах умещается весь ее скромный быт — большой шкаф-купе, доставшийся по наследству от прежних хозяев, диван, небольшой столик и пуфик. А на балконе, который из-за тесноты жильцы превращают в кухни, стоит совершенно пустой холодильник и небольшой столик с чайником и микроволновкой. Последняя одновременно является еще и плитой.

Для экономии места Оксана приобрела вот такую необычную технику Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Это скромное жилье Оксана Лисина снимает уже 10 лет у своей родственницы за символические пять тысяч рублей, но к следующему году его нужно освободить. Племянница из областного города Ишима (внучка хозяйки жилья. — Прим. ред.) оканчивает школу и собирается на учебу в Тюмень.

Оксана несколько раз пыталась взять ипотеку, но ей отказывали, а в прошлом году одобрили кредит Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Тетка сразу мне говорила — до 2025 года можешь жить здесь спокойно, пока не подрастет внучка. И вот это время пришло. В очереди на улучшение жилищных условий я стою с 1995 года. Рассчитывать на эту помощь в ближайшей перспективе не приходится, поэтому я решила брать ипотеку. Меня все родственники отговаривали, но другого выхода у меня просто не было, — признается Оксана Лисина.

Решившись на покупку собственного жилья, тюменка обратилась к риелторам Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Тюменка обратилась к риелторам и сразу предупредила, что максимальный размер ежемесячного платежа, который она может осилить, не должен превышать сумму в 20 тысяч рублей. Ровно столько сейчас составляет ее социальная пенсия по инвалидности. У Оксаны Лисиной — ДЦП (синдром Литля — одна из форм заболевания, характеризующаяся патологическим нарушением нормальной работы мышц конечностей. — Прим. ред.).

Оксане тяжело ходить. Передвигаться без трости она может только по дому, где при необходимости всегда можно на что-то опереться Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Изначально всё шло по плану. Мне подобрали квартиру с платежом в 20 600 рублей в месяц. Риелторы уверяли, что, поскольку я беру ипотеку с государственной поддержкой, итоговая ставка будет не больше 5% годовых. Потом меня привели на просмотр в квартиру с черновой отделкой, напугали объемами и дороговизной предстоящих работ и убедили, что лучше брать жилье сразу с ремонтом от застройщика. Так платеж увеличился до 24 546 рублей, — вспоминает наша героиня.



К моменту подписания договора выяснилось, что страховые компании отказываются страховать жизнь инвалида детства. Процентная ставка в итоге увеличилась на 1% (с 7,7% до 8,7%. — Прим. ред.), а размер платежа по ипотеке превратился в уже непосильную сумму, превысив 27 тысяч рублей в месяц.

Во время разговора женщина призналась нам, что уже два дня ничего не ела. Деньги и продукты закончились у нее за 10 дней до аванса Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Я рассчитывала, что свою пенсию буду отдавать, а на зарплату жить, но теперь получается, что мне нужно отдавать еще и почти половину моей зарплаты, — жалуется женщина.



Оксана Лисина — педагог дошкольного образования. В 2018 году во время очередного финансового кризиса частный детский сад, в котором она работала, закрылся. Оксана долго не могла устроиться по профессии и по совету специалистов центра занятости получила лицензию охранника. До недавнего времени ей удавалось брать дополнительные смены и немного подрабатывать, но сейчас такой возможности нет.

Оксана работает в ЧОПе Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Тендер на охрану колледжа, в котором я работаю, недавно выиграла новая фирма. Они нам сразу сказали, что у всех будет по 10 смен в месяц и никаких подработок, а это зарплата 17 тысяч рублей. Со своей ипотекой и платой за эту комнату в пансионате у меня остается на жизнь всего пять тысяч рублей. Мне не хватает даже на еду, про всё остальное я молчу, — рассказывает со слезами на глазах Оксана.

Оксана пыталась снизить платеж и относила в банк все свои свободные деньги, но итоговая сумма изменилась всего на 400 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Она признается, что она уже не рада своей ипотеке. Столкнувшись с реальными, а не обещанными платежами, она пришла к выводу, что людям с инвалидностью лучше вообще не ввязываться в такие крупные кредиты. За студию площадью чуть больше 30 квадратных метров Оксана Лисина должна банку 3 361 474 рубля. Еще порядка 600 тысяч она уже отдала. На первоначальный взнос ушли все ее скромные накопления и деньги, полученные от сестры за продажу доли в родительской квартире в Ишиме.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В день нашей встречи Оксану пригласили принимать квартиру, в которой как раз завершился ремонт. Казалось бы, это повод для радости, но нашу героиню так выбили из колеи реалии новоявленного ипотечника, что улыбка на ее лице появилась не сразу, а уже в процессе осмотра нового жилья.

Оксана обращалась в банк с просьбой пересмотреть условия ее ипотеки, но ей сказали, что возможность уменьшения платежа появится у нее только через 5 лет Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Я не знаю, когда смогу сюда переехать. У меня же ничего нет — старенький диван, микроволновка, столик и компьютер. С другой стороны, платить пять тысяч за комнату в пансионате и оплачивать коммуналку в своей новой квартире я тоже не смогу. Мне сейчас не хватает даже на еду. Пока была возможность подрабатывать, нужно было откладывать, а я по совету риелтора относила все свободные деньги в банк. Надеялась понизить ежемесячный платеж, но он уменьшился всего на 400 рублей, а я осталась совсем на мели, — делится обладательница новой квартиры-студии.

Новенькая квартира оказалась «с сюрпризом» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Сейчас у Оксаны два пути — перебираться в свою квартиру и потихоньку обживаться или сдавать ее в аренду, а самой оставаться в пансионате, пока племянница не переехала в Тюмень. Правда, и здесь есть одно но. На приемку своей студии женщина позвала специалиста, и он выявил дефекты. Тепловизор показал, что из окон дует даже сейчас, когда на улице уже весна. Как скоро строители устранят эти и другие замечания, Оксана пока не знает, но то, что ее новоселье откладывается, это факт.

Уже после съемок Оксана призналась нам, что решила как можно скорее перебираться в новую квартиру. Как и на какие деньги переезжать, она пока не знает, но у нее появилась цель Источник: Ирина Шарова / 72.RU









