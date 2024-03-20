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«Дорабатывается дизайн»: узнали, что с новой 1000-рублевкой, выпуск которой остановили из-за религиозного скандала

Обновленный дизайн купюры Центробанк покажет на официальной презентации

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Именно эти два здания стали причиной конфликта в 2023 году вокруг 1000-рублевой купюры

Центробанк готовит к выпуску обновленную 1000-рублевую купюру с изображением казанских достопримечательностей после грандиозного скандала из-за здания с полумесяцем. Новый дизайн банкноты будет представлен на презентации.

— На данный момент дорабатывается дизайн купюры. Но точной даты презентации пока нет, мы ее сообщим дополнительно, — сказали в Центробанке журналисту 116.RU, но не стали раскрывать подробностей о новом внешнем виде 1000-рублевой купюры.

В октябре 2023 года Центробанк представил образец новой купюры номиналом в 1000 рублей. Банкнота вызвала скандал из-за изображения на ней казанских достопримечательностей. Особенно возмутились православные: на башне Сююмбике есть полумесяц, а на храме слева нет креста. Но по сути, это не храм, а Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, и в действительности на куполе здания нет креста.

Вот так выглядела купюра

Если углубиться в историю, здание музея изначально подразумевалось как Дворцовая или Введенская церковь. Ее построили в XVII веке и перестроили в XVIII, предположительно, на месте мечети Нур-Али. Церковь предназначалась для службы казанского губернатора. Она дважды горела. В 1859 году по приказу Николая I храм восстановили. В 1918 году снова настали нелегкие времена. Церковь разграбили и приспособили под столовую. В 2002 году здание вновь отреставрировали и начали использовать в качестве музея.

А вот башня Сююмбике, на которой изображен полумесяц, является историческим объектом, а не религиозным символом. В прошлом она служила сторожевой башней.

После презентации новой купюры священник-блогер Павел Островский выразил недовольство выбранным дизайном, считая его провокационным и вызывающим раздор на религиозной почве. Однако зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе не увидел в этом ничего провокационного или особо спорного. Он задался вопросом, почему на банкноте должен быть крест, «если его в жизни там нет».

В бурное обсуждение подключился и известный актер и телеведущий Борис Корчевников. Он назвал изображение на купюре храма (музея) без креста «уродством и богохульством».

Не остался в стороне от дискуссии глава духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Он также высказался по этому поводу, считая причиной скандала ненависть к мусульманству.

Кульминацией истории стали действия активистов движения «Сорок сороков». Они закидали жалобами следком России и Генпрокуратуру за попытку Центробанка «унизить символы православия и русской государственности по отношению к символам ислама».

«Сорок сороков» — общественное движение, позиционирующее себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией. Основано в 2013 году. Широкую известность движению принесли события в московском парке «Торфянка» и протесты против фильма «Матильда».

Центробанк в результате ожесточенных дискуссий объявил о приостановке выпуска банкноты и планах внести изменения в дизайн. Неизвестно, останутся ли на обновленной купюре Казань и Уфа. Всё-таки 1000-рублевка посвящена городам Приволжского федерального округа. Напомним, лицевая сторона банкноты полностью досталась Нижнему Новгороду, на ней изобразили Никольскую башню Нижегородского кремля. А с другой стороны были казанские достопримечательности: Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан и башня Сююмбике, также был изображен уфимский Музей археологии и этнографии.

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