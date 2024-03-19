За два года «проели» почти половину российской «кубышки». Что такое ФНБ — разбор с экспертами

За последние два года существенно сократилась ликвидная часть Фонда национального благосостояния. Ресурсов, которые предназначались на черный день, становится всё меньше. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают, что это за фонд, зачем он нужен, почему денег там становится меньше и чего ждать дальше.
Как появилась российская «кубышка». В 2008 году она очень помогла нашей экономике
Чтобы рассказать об этом, надо вернуться в 2004 год. Именно тогда власти создали Стабилизационный фонд Российской Федерации. Предназначался он, как объяснял Алексей Кудрин (министр финансов с 2000 по 2011 год), как «подушка безопасности для тех лет, когда цена на нефть может оказаться очень низкой». А также «это защита нашего рынка от дополнительной инфляции и дополнительного укрепления национальной валюты». Стабфонд формировался за счет сверхдоходов, которые образовывались при высокой цене на нефть — то есть если стоимость природного ресурса была выше базовой.
За четыре года фонд вырос с 171 миллиарда рублей до 3,8 триллиона рублей. В 2008 году его разделили на два: больше трех триллионов направили в Резервный фонд (предназначался для поддержки экономики в случае кризиса), оставшуюся часть — в Фонд национального благосостояния (первоначально — «Фонд будущих поколений», часть механизма пенсионного обеспечения россиян).
«Кубышки» помогли пережить экономический кризис 2008–2009 годов. Об этом в 2019 году вспоминал всё тот же Кудрин (тогда он уже был председателем Счетной палаты РФ). Он заявил, что решение Владимира Путина создать резервные фонды спасло российскую экономику. По словам Кудрина, президент «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабфонда, потом Резервного фонда и ФНБ. По его мнению, создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов». Кудрин отметил, что в тот кризис зарплаты не сокращались, а пенсии выросли в два раза.
Максимального объема Резервный фонд достигал 1 февраля 2015 год — эквивалент в 5,9 триллиона рублей. Затем начались ускоренные траты. История Резервного фонда завершилась в 2018 году. В начале февраля он прекратил существование. Остаток средств перечислили в Фонд национального благосостояния.
Что такое ФНБ? Сначала выплаты из него предполагались для пенсионеров, но со временем ситуация изменилась
В Министерстве финансов называют Фонд национального благосостояния «важным элементом бюджетной системы Российской Федерации». В нем аккумулируется часть нефтегазовых доходов, которые образуются у государства благодаря более высокой, чем планировалось, цене на нефть.
— Сбережение таких доходов помогает снижать сырьевую зависимость российской экономики, поддерживать макроэкономическую стабильность, финансировать дефицит федерального бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в целом более эффективно управлять государственными финансовыми ресурсами, — дают такое объяснение в Минфине.
Фонд национального благосостояния создавался в качестве фонда будущих поколений — для выплат пенсии россиянам, замечает в беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, экономист.
— Что было идеей? Это фонд будущих поколений. Я прямо зачитаю, что такое ФНБ — это фонд, созданный для пенсионного обеспечения российских граждан. Здесь будущие поколения понимаются именно как те, кто выйдет на пенсию. Вот я прямо из закона прочитаю: ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Цель — обеспечение сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России. Прежде всего он задумывался как та кубышка, из которой может брать Пенсионный фонд [деньги] в тот момент, когда будет стареть население, — говорит экономист.
Собеседник обращает внимание, что затем у ФНБ появилась вторая роль, которая «тоже не лишена смысла, но все-таки цель отличается от первоначальной», — реализация крупных государственных инфраструктурных проектов. Селянин отмечает, что в других странах две эти цели разделены.
— Понятно, что и то и то полезно, но требования совершенно иные. А кто сказал, что строительство Байкало-Амурской магистрали — кроме того, что важно социально, дает рабочие места — еще будет приносить доход? Или, может быть, лучше купить акции Apple, которые будут приносить доход? Хотя, может быть, и не будет вот этого народно-хозяйственного значения. Поэтому, на мой взгляд, с 2018 года — с 2021 года точно — цель российского ФНБ начала размываться. То есть он из фонда будущих поколений превратился, вообще говоря, в часть федерального бюджета, — рассуждает Константин Селянин.
Из чего состоит главная «кубышка» страны? Куда уходят деньги?
В Минфине называют стратегию управления средствами ФНБ консервативной. То есть это инвестиции в надежные активны, но приносящие небольшой доход. Вложения в акции, облигации называют неликвидной частью. Таким образом, инвестиции из фонда идут на финансирование важных проектов. Во втором полугодии 2023 года, например, из ФНБ власти направили более 700 миллиардов рублей на инфраструктуру и поддержку экономики. Деньги получили 14 проектов, среди которых строительство трасс Казань — Екатеринбург, обхода Твери, Центральная кольцевая автодорога, обновление подвижного состава для Санкт-Петербургского метро и так далее. Соответственно, средства так просто не вернуть: быстро ценные бумаги продать не получится. Грубо говоря, на эти деньги рассчитывать не приходится.
Вместе с тем есть еще ликвидная часть. Это накопления в валюте и золоте, которые можно легко потратить при необходимости. В случае с российским Фондом национального благосостояния, говоря о валюте, речь идет про рубль и юань. От доллара в структуре ФНБ избавились еще в 2021 году, от евро — в декабре 2023 года. Далеко не все эксперты поддерживают такое решение.
— У нас есть набор международных и признанных валют, которые являются наиболее стабильными и качественными. Их не так много. Возглавляет этот список, естественно, доллар. Если мы уходим от этих стабильных и надежных активов, то мы уходим в те активы, которые являются менее надежными, менее ликвидными и более проблемными. Поэтому переход от доллара и евро в сторону юаня означает, что ликвидность активов Фонда национального благосостояния становится хуже, а возможная доходность меньше. Поэтому это минус, конечно. Но это чисто политическое решение, — объясняет в беседе с корреспондентом 72.RU Николай Кульбака, экономист.
За два года власти потратили из «кубышки» половину денег — «проедаем свой запас»
Вернемся в январь 2022 года. Тогда в Минфине сообщали, что объем ликвидных активов ФНБ составил эквивалент 8,4 триллиона рублей или 113,5 миллиарда долларов.
Спустя два года, по состоянию на 1 января 2024 года, «кубышка» схуднула: 5 триллионов рублей, или 55,9 миллиарда долларов.
Николай Кульбака констатирует: ликвидных активов стало меньше, потому их используют для закачивания экономики, а если быть точнее, то для покрытия дефицита бюджета. Экономист добавляет: «Проедаем свой запас».
— Представьте себе ситуацию. У вас есть на черный день деньги в тумбочке. Вам плохо, но это еще не черный день, и вы начинаете оттуда потихонечку вытаскивать денежки и расходовать их на текущие операции. Пока у вас деньги там еще остаются, ничего страшного нет. Вы себя кормите завтраками, что ситуация будет лучше, начнете зарабатывать и доложите эти деньги. Но в какой-то момент денег в тумбочке уже нет, а траты приходится делать дальше, да и вы привыкли к тому, что у вас их много — к своим доходам добавляли еще эти накопленные средства. Теперь их не осталось, и вам надо что-то думать, — приводит аналогию Николай Кульбака.
Ликвидной «кубышки» хватит на один или два года
При дальнейшем уменьшении ликвидной части ФНБ собеседник рассматривает такие варианты: либо резкое сокращение бюджетных расходов, либо резкое увеличение инфляции — обесценивание рубля. И, по его словам, будем жить «в другом, более бедном измерении».
— Будет ли фонд пополняться, какова будет мировая конъюнктура цен, мы тоже не знаем. Поэтому можем сейчас только предполагать, что при сохранении существующих тенденций на год-два этих денег хватит, — резюмирует Кульбака.
Селянин предполагает, что власти в этом году тоже возьмут деньги из ФНБ для бюджета. Он пессимистично смотрит на возможности огромного пополнения Фонда национального благосостояния, так как мировая рыночная конъюнктура этого не позволяет: сверхдоходов от экспорта природных ресурсов нет, и есть потолок цен на российскую нефть, санкции не снимут. По его мнению, перспективы, что фонд будет исчерпан в первый же год или серьезно потрачен, очень велики.
— Фонд национального благосостояния — это благосостояние наших с вами детей, внуков. Вообще-то. Так вот, он сейчас тупо проедается. И обратите внимание, что это происходит именно в тот момент, когда сокращается население. В 2008 году всё правильно сделали. Вот сейчас бы очень пригодились на эти цели — чтобы пенсии у людей выросли, — констатирует Селянин.
Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», объясняет снижение ликвидной части ФНБ объективной необходимостью восполнения временно выпадающих нефтегазовых доходов. Он отмечает, что чем дефицит бюджета больше, тем и продажи валюты из фонда активнее.
— Но здесь надо понимать один момент: для этого ранее и был создан наш резервный фонд — чтобы в сложных условиях иметь подушку безопасности, позволяющую компенсировать снижение доходов, сохранить бюджетные социальные расходы и стабилизировать валютный курс. Не у всех стран даже есть такие фонды, и его формирование в прежние годы у нас оказалось ненапрасным. Назвать ситуацию критической нельзя, поскольку это рабочая ситуация в рамках исполнения бюджетного правила. Алармистские оценки тут неприемлемы, — говорит эксперт.
В начале января мы с экспертами обсуждали, что ждет российскую экономику в 2024 году. Собеседники также делали прогноз, сколько будет стоить доллар.