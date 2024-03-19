За два года «проели» почти половину российской «кубышки». Что такое ФНБ — разбор с экспертами

Собеседник обращает внимание, что затем у ФНБ появилась вторая роль, которая «тоже не лишена смысла, но все-таки цель отличается от первоначальной», — реализация крупных государственных инфраструктурных проектов. Селянин отмечает, что в других странах две эти цели разделены.



— Понятно, что и то и то полезно, но требования совершенно иные. А кто сказал, что строительство Байкало-Амурской магистрали — кроме того, что важно социально, дает рабочие места — еще будет приносить доход? Или, может быть, лучше купить акции Apple, которые будут приносить доход? Хотя, может быть, и не будет вот этого народно-хозяйственного значения. Поэтому, на мой взгляд, с 2018 года — с 2021 года точно — цель российского ФНБ начала размываться. То есть он из фонда будущих поколений превратился, вообще говоря, в часть федерального бюджета, — рассуждает Константин Селянин.

