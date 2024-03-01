Квартира за 10 лет, машина за 3 года. Как долго россиянам приходится откладывать деньги на главные в их жизни покупки

Жилье — это не роскошь, это базовая необходимость каждого человека. Но вот парадокс — возможность приобрести ее для многих россиян становится всё более иллюзорной мечтой. По всей стране наблюдается снижение интереса к покупке вторичного жилья на 29,4%, сообщил «Коммерсантъ». Риелторы объясняют это повышением ключевой ставки Центробанком и ужесточением условий ипотечного кредитования. Именно эти факторы сделали покупку жилья практически недостижимой целью для большинства жителей России.
Наши коллеги из MSK1.RU посчитали, сколько средний россиянин должен работать без трат на еду, чтобы приобрести жилье, автомобиль и оплатить обучение ребенка в университете.
Сколько придется копить на покупку жилья
Согласно статистике «Сбера», медианная зарплата в России по всем отраслям в декабре прошлого года составила
А теперь проведем несложный эксперимент. Представим, что наш герой — среднестатистический россиянин с медианным доходом в
Итак, вооружившись калькулятором и школьной математикой, мы приходим к выводу, что нашему герою придется трудиться без передышки и без права на покупку продуктов целых 115 месяцев. Это почти 9,5 лет жизни — без новой одежды, без лекарств, без отдыха и, самое главное, без еды.
А теперь, давайте рассмотрим ситуацию немного ближе. Возьмем, к примеру, работников здравоохранения. С медианной зарплатой в
Приобретаем машину
Теперь представим, что наш среднестатистический россиянин решил приобрести автомобиль «отечественного» производства и обратил свой взор на «Москвич-3». На официальном сайте производителя указано, что цены на автомобиль стартуют от
Снова представляем нашего работника с медианной зарплатой в
Занимаемся образованием ребенка
Предположим, что у нашего среднестатистического россиянина есть ребенок, который собирается поступать в университет. Образование детей — значительная статья расходов для многих российских семей. Предположим, что ребенок недостаточно хорошо сдал ЕГЭ и не прошел на бюджет. Средняя стоимость обучения в российских вузах в 2023 году, по данным сервиса Табитуриент, достигает
Сотруднику здравоохранения придется трудиться 14 месяцев, работникам образовательных учреждений — 16. Занятые на обрабатывающих производствах, строительной отрасли и сотрудники ЖКХ будут голодать всего год, а вот работники сельского хозяйства будут заряжаться от солнца целых 16 месяцев. Занятые в торговле накопят необходимые средства за 15 месяцев.
Ранее MSK1.RU рассказывал, от чего зависит стоимость яиц, и объяснял, почему после отмены пошлин на импорт не произошло существенного снижения цен. Помимо этого, мы сообщали, что на продовольственном рынке России назревает ощутимый дефицит и взлет стоимости самых востребованных овощей: на юге страны возникли большие проблемы с семенами лука, моркови и томатов.