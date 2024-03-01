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Квартира за 10 лет, машина за 3 года. Как долго россиянам приходится откладывать деньги на главные в их жизни покупки

Считаем, сколько лет требуется, чтобы накопить на квартиру

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Мы посчитали, сколько лет россиянам нужно работать, чтобы позволить себе купить квартиру, машину и оплатить образование

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Жилье — это не роскошь, это базовая необходимость каждого человека. Но вот парадокс — возможность приобрести ее для многих россиян становится всё более иллюзорной мечтой. По всей стране наблюдается снижение интереса к покупке вторичного жилья на 29,4%, сообщил «Коммерсантъ». Риелторы объясняют это повышением ключевой ставки Центробанком и ужесточением условий ипотечного кредитования. Именно эти факторы сделали покупку жилья практически недостижимой целью для большинства жителей России.

Наши коллеги из MSK1.RU посчитали, сколько средний россиянин должен работать без трат на еду, чтобы приобрести жилье, автомобиль и оплатить обучение ребенка в университете.

Сколько придется копить на покупку жилья

Согласно статистике «Сбера», медианная зарплата в России по всем отраслям в декабре прошлого года составила 57 271 рубль. Медианная зарплата — это значение, ниже и выше которого получают по 50% населения. По данным Циан.Аналитики, в том же месяце средняя стоимость квадратного метра на вторичке составила 123,5 тысячи рублей. В феврале 2023 года средняя площадь вторичной квартиры в городах с населением более 500 тыс. человек составила 53,5 квадратных метра, сообщает ЦИАН.

А теперь проведем несложный эксперимент. Представим, что наш герой — среднестатистический россиянин с медианным доходом в 57 271 рубль, решает все свои силы и финансы направить на заветную цель — приобретение жилья. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 123,5 тысячи рублей. Наш герой выбирает себе не особняк, а среднее по стране жилище площадью 53,5 квадратных метра. Для начала считаем общую стоимость такой квартиры: умножаем стоимость метра на общую площадь и получаем — о ужас — 6 607 250 рублей.

Итак, вооружившись калькулятором и школьной математикой, мы приходим к выводу, что нашему герою придется трудиться без передышки и без права на покупку продуктов целых 115 месяцев. Это почти 9,5 лет жизни — без новой одежды, без лекарств, без отдыха и, самое главное, без еды.

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А теперь, давайте рассмотрим ситуацию немного ближе. Возьмем, к примеру, работников здравоохранения. С медианной зарплатой в 51 855 рублей они должны откладывать средства более 10 лет, чтобы приобрести собственное жилье. Сотрудники сферы образования с медианной зарплатой в 45 516 рублей, воспитывающие будущее нашей страны, вынуждены копить на жилье более 12 лет. Сотрудники гостиниц и общепита, чья медианная зарплата составляет 38 567 рублей, должны экономить свои средства 14 лет. Сотрудники сферы обрабатывающих производств с медианной зарплатой в 60 586 рублей откладывают деньги в среднем на протяжении девяти лет, чтобы приобрести собственное жилье. А занятые в сфере сельского хозяйства, с медианной зарплатой в 49 239 рублей, будут копить на жилье почти 11 лет.

Приобретаем машину

Теперь представим, что наш среднестатистический россиянин решил приобрести автомобиль «отечественного» производства и обратил свой взор на «Москвич-3». На официальном сайте производителя указано, что цены на автомобиль стартуют от 1 830 000 рублей. Будем отталкиваться от этой суммы.

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Снова представляем нашего работника с медианной зарплатой в 57 271 рубль. Если он решит не тратить ни копейки, то путь к заветной мечте займет у него 2,5 года. Это время, в течение которого он не сможет позволить себе вообще ничего. Занятые в сфере здравоохранения будут копить на автомобиль почти три года, а сотрудники образовательных организаций — учителя и преподаватели — будут вынуждены голодать 40 месяцев — чуть более трех лет. Занятые добычей полезных ископаемых, несмотря на внушительную медианную зарплату в 101 645 рублей, будут копить 1,5 года. Трудящиеся в сфере строительства с доходом в 60 573 рубля могут накопить на «Москвич» за 2,5 года. Занятые в торговле с медианной зарплатой в 48 163 рубля накопят нужную сумму примерно за три года. Работники сферы ЖКХ с зарплатой 61 081 рубль не будут есть почти три года, чтобы накопить на новый автомобиль.

Занимаемся образованием ребенка

Предположим, что у нашего среднестатистического россиянина есть ребенок, который собирается поступать в университет. Образование детей — значительная статья расходов для многих российских семей. Предположим, что ребенок недостаточно хорошо сдал ЕГЭ и не прошел на бюджет. Средняя стоимость обучения в российских вузах в 2023 году, по данным сервиса Табитуриент, достигает 183 000 рублей в год. Общая стоимость четырехлетнего обучения — 732 000 рублей. Исходя из медианной зарплаты в 57 271 рубль среднестатистическому россиянину потребуется около 12,78 месяца непрерывной работы и полного отказа от личных расходов для накопления необходимой суммы.

Сотруднику здравоохранения придется трудиться 14 месяцев, работникам образовательных учреждений — 16. Занятые на обрабатывающих производствах, строительной отрасли и сотрудники ЖКХ будут голодать всего год, а вот работники сельского хозяйства будут заряжаться от солнца целых 16 месяцев. Занятые в торговле накопят необходимые средства за 15 месяцев.

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Ранее MSK1.RU рассказывал, от чего зависит стоимость яиц, и объяснял, почему после отмены пошлин на импорт не произошло существенного снижения цен. Помимо этого, мы сообщали, что на продовольственном рынке России назревает ощутимый дефицит и взлет стоимости самых востребованных овощей: на юге страны возникли большие проблемы с семенами лука, моркови и томатов.

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