Суррогата станет в два раза больше? Шоколад дорожает, потому что растет цена на пальмовое масло

Сначала проливные дожди затопили поля. Ливни привели к повсеместному опадению цветков какао, которые через 22 недели превращаются в ароматные стручки. Сезон дождей в Африке в прошлом году оказался самым влажным в нынешнем столетии, пишет Fox Weather.



Дождь также ускорил распространение грибкового заболевания под названием черная стручковая гниль, который только в Гане погубил десятую часть всего урожая. Качество выживших какао-бобов оказалось значительно хуже, чем в предыдущие годы.



Bloomberg пишет, что предприятия по переработке какао в Гане за последние месяцы были вынуждены становиться на простой из-за отсутствия бобов. Трейдерам пришлось спешно пополнять запасы и повышать цены, которые уже побили рекорды семидесятых годов. Всё это неизбежно скажется на стоимости угощений. Так описывает ситуацию компания Everstream Analytics, которая изучает глобальные цепочки поставок и анализирует рыночные риски.

