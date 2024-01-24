«Такой глупости в России давно не знали». Экономисты рассказали о последствиях увеличения акцизов на вино

В дальнейшем акциз будет подниматься снова: с 1 января 2025 года ставка повысится до 112 рублей, а в 2026 году — до 116.

Это уже не первое подорожание алкоголя за последнее время, однако оно может существенно повлиять на весь рынок виноделия в стране. Сколько будет стоить вино? Сохранится ли импорт? Чтобы оценить масштабы предстоящих перемен и их последствия, наши коллеги из MSK1.RU пообщались с ведущими экономистами и экспертами в области алкогольного рынка.

