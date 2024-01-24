«Такой глупости в России давно не знали». Экономисты рассказали о последствиях увеличения акцизов на вино

В последние годы российский винный рынок сталкивается с рядом проблем, связанных с налоговым и таможенным регулированием и конкуренцией с импортными винами. С 1 мая 2024 года акциз на вино вырастет с 34 до 108 рублей за литр.
В дальнейшем акциз будет подниматься снова: с 1 января 2025 года ставка повысится до 112 рублей, а в 2026 году — до 116.
Это уже не первое подорожание алкоголя за последнее время, однако оно может существенно повлиять на весь рынок виноделия в стране. Сколько будет стоить вино? Сохранится ли импорт? Чтобы оценить масштабы предстоящих перемен и их последствия, наши коллеги из MSK1.RU пообщались с ведущими экономистами и экспертами в области алкогольного рынка.
Вино по цене бутылки водки
Повышение акцизов на вино отразится на разных сегментах рынка, рассказал MSK1.RU директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиза. Для дорогого вина, которое стоит более 800 рублей за бутылку, это не будет проблемой. Для дешевого напитка стоимостью менее 250 рублей повышение акцизов станет катастрофой, так как производители не смогут покрыть свои затраты и будут вынуждены поднимать цены или сокращать объемы производства. Это приведет к снижению спроса на вино в низком ценовом сегменте и к уходу потребителей в другие категории алкогольных напитков, такие как пиво, слабоалкогольные напитки или водка.
— В конце мая, может быть, в июне самое дешевое российское вино будет стоить уже 280–290 рублей. К этому времени водка будет стоить 300 рублей. Государство в результате подведет минимальную цену бутылки вина к цене бутылки водки. Такой глупости в России давно не знали, — пояснил Дробиза.
Эксперт отметил, что в советский период потребление вина было примерно в 4 раза выше, чем на сегодняшний день. Объясняется это тем, что бутылка водки стоила примерно в 4 раза дороже, чем бутылка вина. Похожее соотношение цен сейчас установлено в странах Европы.
— У нас вино безумно дорогое, поэтому потребление вина в России не растет много лет. Оно должно стоить 30–40 рублей, — добавил Дробиза.
Директор Института нового общества Василий Колташов считает, что повышение акцизов на вино отражает общее повышение цен на различные товары в России. Он полагает, что для потребителей изменения не будут радикальными.
— Думаю, что вино у нас от этого потреблять не перестанут, но это не поможет переходу к культуре потребления алкогольных напитков от водки и виски к винам. Хотя к винам необходимо применять более щадящую налоговую политику, а к крепкому алкоголю, наоборот, жесткую, — отметил он.
Качество вина останется на прежнем уровне?
Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что качество вина в России останется на прежнем уровне. Он объясняет это тем, что сейчас алкогольные напитки подвергаются жесткому контролю качества. Люди стали привыкать к хорошему вину и не будут покупать некачественный продукт.
— На качестве это скажется, может сказаться на объеме продаж. Он действительно может пострадать, — сказал эксперт.
Этой же точки зрения придерживаются Колташов и Дробиза.
— Качество у нас останется на прежнем уровне, либо даже будет подниматься, — заявил Колташов.
— У всех качество всё равно одинаковое. Качество всей продукции нормальное, оно соответствует ГОСТам и у бутылки за 250 рублей, и у бутылки за 1000 рублей. ГОСТы одинаковые у этой продукции, — подчеркнул Дробиза.
Что будет с европейскими винами
Импортное вино останется на российском рынке, однако существенно подорожает. Цены на него должны были взлететь еще до Нового года, но этого не произошло. По словам Вадима Дробизы, запасы импортного вина в России настолько большие, что иссякнут только к маю этого года. Именно тогда и стоит ожидать повышения стоимости. Однако, отмечает эксперт, эта мера не способствует развитию отечественного производителя.
— Есть маленький нюанс. 90% вина у нас выпивают женщины, весь импорт выпивают женщины из среднего класса. Они не перейдут на российские вина. Самый простой пример: подорожала бутылка европейского вина на 300 рублей, — объяснил эксперт. — Грубо говоря, женщине, которая пьет по четыре бутылки вина в месяц, надо будет выложить на 1200 рублей в месяц больше, чтобы на столе у нее оставались эти же самые французские, итальянские, испанские вина. Неужели женщина этого не сделает? Сделает! 70% женщин сразу перейдут на новые цены, еще 30% — вернутся к европейским винам в течение полугода. Российское вино в итоге ничего не выиграет. Это просто неграмотная реформа.
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