«Как будет рассчитываться курс доллара — вопрос творческий»: чего ждать от валюты в 2024 году

Где ждать доллар в начале 2024-го

В ближайшие два-три месяца рубль, по всей видимости, будет держаться на уровне 87–92 рубля за доллар. Но в дальнейшем картина, увы, складывается не в пользу укрепления российской валюты, отметил экономист Евгений Коган. Даже несмотря на то, что нас ждет замедление роста импорта и продажа валюты Центральным банком.



— Токсичных бумажек на рынке не станет больше. Власти ожидают, что в 2024 году нефтегазовые доходы федерального бюджета достигнут 11,5 триллиона рублей. Но для этого среднегодовая цена на нашу нефть должна составлять не менее 71 долларов за баррель. Проблема в том, что, с одной стороны, западные страны будут прилагать еще больше усилий, чтобы загнать цену на российскую нефть под потолок, то есть до 60 долларов за баррель. С другой, перспективы черного золота в целом остаются неопределенными, — акцентировал экономист Евгений Коган. — Если коротко, волатильность и периодические сильные выносы вверх возможны. А вот фундаментальных причин для долгосрочного роста особо нет. Для нашего Минфина это означает, что доходы бюджета от экспорта энергоносителей вряд ли сильно вырастут, а вместе с ними — и приток валюты в страну. Для рубля новости, очевидно, не лучшие.

