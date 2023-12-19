Жалоб не было: УФАС ответил на ситуацию с ценами на яйца в Новосибирске

В УФАС Новосибирской области сообщили, что обращений о дефиците и росте цен на куриное яйцо не поступало. Об этом антимонопольная служба рассказала в ответ на запрос НГС.
В УФАС уточнили, что ведомство контролирует ценообразование на оптовом и розничном рынке в рамках своих полномочий.
Специалисты службы проверяют обоснованность устанавливаемых цен на товары в случае, если предприятие занимает доминирующие положение на товарном рынке или если участники рынка заключили антиконкурентное соглашение.
— Новосибирское УФАС России в настоящее время продолжает анализ ценовой ситуации на рынке яйца куриного, включая информацию, поступающую от крупнейших производителей, для принятия решения о возможном применении мер антимонопольного реагирования, — ответили в УФАС.
Если специалисты найдут признаки нарушение антимонопольного законодательства, то примут меры.
В начале месяца, 7 декабря, УФАС в ответе на запрос писал, что специалисты направили запросы в 10 федеральных торговых сетей для предоставления сведений о еженедельной динамике закупочных и розничных цен на куриные яйца. Антимонопольная служба отказалась предоставлять результаты этой проверки журналистам.
Корреспонденты НГС на этой неделе вновь прошлись по супермаркетам, чтобы понять, есть ли проблема с дефицитом яиц в Новосибирске и сколько сейчас стоит десяток. Результат можете прочесть в репортаже.