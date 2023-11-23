«Наверное, 96% учителей в школах — это люди, очень близкие к черте бедности». Кандидат наук рассказала про личный бюджет

Наши коллеги из «Чита.Ру» поговорили с педагогом и кандидатом наук, которая работает в Забайкальском государственном университете. С преподаванием в вузе она совмещает работу в школе, в центре дополнительного образования и репетиторство, поэтому не понаслышке знает о том, как и где оценивается учительский труд. Чтобы иметь достойную зарплату и покрывать свои расходы, преподавать ей приходится сразу в четырех местах. И при такой отдаче уровень зарплаты выходит, конечно, очень достойный. Пожалуй, такой, какой должен быть при работе в одном лишь только вузе.
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Вводные данные
Наша героиня Светлана Евгеньевна (имя изменено) —
Сейчас Светлана кандидат наук, доцент кафедры ЗабГУ, и это основное ее место работы. Также она преподает в школе, в центре дополнительного образования для подготовки к ЕГЭ и занимается репетиторством. Преподает она шесть
Помимо высшего образования имеет три профпереподготовки и множество курсов повышения квалификации. Трудно сосчитать, сколько их конкретно, — проходит их преподаватель как минимум четыре раза в год.
Живет Светлана во взятой в ипотеку квартире в новостройке в центре Читы. Половина из
Доход
Всего источников дохода четыре: ЗабГУ, школа, центр дополнительного образования, а также занятия репетиторством.
Кандидат наук в ЗабГУ получает 41 тысячу рублей на полной ставке, в школе на ставку в 18 часов — 19,6 тысячи рублей. Самый же ощутимый источник дохода, как говорит сама Светлана, — работа в частном образовательном центре. Зарплата там сопоставима с университетской в 40 тысяч рублей, притом что в центре педагог работает всего по
— Это совершенно несопоставимо с огромной работой в вузе и тем более в школе. В школе на ставку в 18 рабочих часов — не больше 20 тысяч рублей, соответственно, чтобы заработать в школе 40 тысяч, нужно брать 36 часов и просто взять там и умереть. Когда говорят, что учителя зарабатывают в среднем и по 40, и по 50 тысяч, — да, но это не нагрузка на ставку. Эти 18 часов были рассчитаны не случайно — это то количество, при котором педагог готов качественно и адекватно давать знания, а всё остальное превращается в конвейерное производство, причем в такое, не самое лучшее, китайское. Отсюда то качество образования, которое мы имеем. Да, учитель набирает по
Ежемесячные траты
Жилье. За двухкомнатную квартиру в центре Читы Светлана платит ипотеку — около 18 тысяч рублей в месяц. За коммунальные услуги в среднем выходит около
Продукты. «Мне кажется, что моя потребительская корзина достаточно дорогая. И, наверное, не совпадает с потребительской корзиной среднестатистического учителя», — характеризует свои ежемесячные траты на продукты Светлана Евгеньевна. Самое дорогое традиционно мясо — его педагог покупает исключительно в мясных лавках. Основной набор покупает в супермаркетах. Мясо и фрукты дома есть всегда. Из еды не может позволить себе разве что морепродукты. Также много уходит для питания маленького ребенка — это фрукты, сладости, соки и прочие вкусняшки.
Стабильно раз неделю она с детьми заказывает еду из кафе. На это уходит около 2 тысяч рублей в неделю. В кафе Светлана не ходит. Такое бывает буквально пару раз в месяц ради какой-нибудь встречи.
Итого в месяц на еду уходит около 40 тысяч рублей.
Лекарства. Младший сын Светланы имеет особенности интеллектуального развития, поэтому траты на медикаменты сильно бьют по карману.
Мальчику нужны процедуры и обследования, связанные с нарушением мозговой деятельности. Так, ребенку необходим один из импортных препаратов, который всё сложнее и сложнее достать. Этот французский препарат женщина заказывает примерно за
— Бесплатная медицина у нас не работает. Пусть меня закидают помидорами, но ее просто нет, это абсолютные бредни. Качественная медицина только платная, и вся реабилитационно-восстановительная медицина очень дорогая. И сразу вот вопрос, который возникает, — есть же в Чите реабилитационный центр «Феникс». Во-первых, туда невозможно попасть, во-вторых, там не спрашивают удобное время, а поскольку у меня рабочий день в среднем 10 часов в сутки, включая субботу, я себе не могу позволить ходить в «Феникс». Поэтому я зарабатываю для того, чтобы водить ребенка на массаж индивидуально, — пояснила, — пояснила педагог.
Также лекарства часто требуются маме Светланы — это где-то еще
В среднем в месяц, если сильно не болеть, на лекарства у женщины уходит порядка
Кредиты. Помимо уже упомянутой выше ипотеки у Светланы есть кредит на ремонт квартиры — 16,8 тысячи рублей в месяц. Также есть незакрытый долг по кредитке — около
Транспорт. Общественным транспортом или такси Светлана не пользуется — у нее есть свой автомобиль, взятый в автокредит на
Хобби. В свободное время педагог проходит онлайн-обучения от ведущих вузов страны — курсы при МГУ, НГПУ и СПбГУ. В среднем —
— Они мне нужны для работы в том числе. Университет такое удовольствие, увы, не оплачивает. Хотя очень много требует при этом, — пояснил педагог.
Уход за собой. Это парикмахер и косметолог. Стрижка и покраска у парикмахера раз в 2 месяца — это почти
Для детей. Для младшего сына Светлана оплачивает занятия робототехникой, шахматами и курс подготовки к школе — это около 10 тысяч в месяц. Также раз в несколько месяцев отдает ребенка в логопедический центр —
Итого ежемесячных расходов
В конце месяца денег у Светланы не остается совсем. Бывает такое, что в этот период что-то из продуктов даже приходится брать с кредитки. Откладывать не получается тоже.
Итого в месяц уходит порядка 100–120 тысяч рублей с учетом того, что преподаватель складывает все четыре свои заработка. Как признается сам педагог, траты очень большие.
Нерегулярные траты
Покупка одежды. Зимнюю и демисезонную одежду, например, Светлана покупает с кредитки и потом постепенно туда закидывает деньги.
Бытовая техника и крупные покупки. На бытовую технику тоже копить не получается. Покупать приходится опять-таки с кредитки, будь то новая микроволновка или смартфон.
Отпуск. Поездку в отпуск Светлана не может себе позволить, несмотря на то, что и получает неплохие отпускные. Эти деньги она тратит на коммуналку, платежи по ипотеке и кредиту.
— Поехать за границу, естественно, даже не обсуждается. Но даже поехать куда-то по России, к сожалению, нет. Поэтому максимум, что мы вот можем себе позволить с ребенком маленьким, — это Арахлей (озеро в Забайкалье. — Прим. ред.). Ну и даже Байкал далеко не всегда, — рассказала Светлана.
Развлечения. Походы в кино или в театр бывают крайне редко. Но не потому, что не позволяют финансы. У Светланы просто на это не хватает времени. В свободное время она может слушать образовательные подкасты — никаких затрат это не требует.
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— Наверное, 96% учителей в школах — это люди, очень близкие к черте бедности. Но это особенность сознания — они сидят в школе и больше нигде работать не хотят. Я тоже могла бы работать только в университете и ныть, что мне