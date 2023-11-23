«Наверное, 96% учителей в школах — это люди, очень близкие к черте бедности». Кандидат наук рассказала про личный бюджет

Стабильно раз неделю она с детьми заказывает еду из кафе. На это уходит около 2 тысяч рублей в неделю. В кафе Светлана не ходит. Такое бывает буквально пару раз в месяц ради какой-нибудь встречи.

Итого в месяц на еду уходит около 40 тысяч рублей.



Лекарства. Младший сын Светланы имеет особенности интеллектуального развития, поэтому траты на медикаменты сильно бьют по карману.

Мальчику нужны процедуры и обследования, связанные с нарушением мозговой деятельности. Так, ребенку необходим один из импортных препаратов, который всё сложнее и сложнее достать. Этот французский препарат женщина заказывает примерно за 3,5 тысячи рублей. Также требуются инъекции — 5–6 тысяч за укол, плюс курс массажа за 18 тысяч рублей.

— Бесплатная медицина у нас не работает. Пусть меня закидают помидорами, но ее просто нет, это абсолютные бредни. Качественная медицина только платная, и вся реабилитационно-восстановительная медицина очень дорогая. И сразу вот вопрос, который возникает, — есть же в Чите реабилитационный центр «Феникс». Во-первых, туда невозможно попасть, во-вторых, там не спрашивают удобное время, а поскольку у меня рабочий день в среднем 10 часов в сутки, включая субботу, я себе не могу позволить ходить в «Феникс». Поэтому я зарабатываю для того, чтобы водить ребенка на массаж индивидуально, — пояснила, — пояснила педагог.