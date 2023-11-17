Пенсии, МРОТ, маткапитал: насколько вырастут пособия и выплаты в 2024 году

В 2024 году вырастет минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. Его получают все работающие женщины, которые готовятся к рождению ребенка.



Пособие по беременности и родам не нужно путать с декретом: первое покрывает период нетрудоспособности — на седьмом месяце беременности женщина получает больничный и на его основании получает выплаты.



Обычно такой больничный длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Но бывают и исключения:



если роды были осложненными — больничный продлится 86 дней;



если будущая мама ожидает двух и более детей — она пробудет в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов.



Пособие выплачивается в течение всего времени отпуска и зависит от доходов женщины за последние два года. Минимальный размер зависит от МРОТ, и если он вырастет, то увеличится и выплата будущей маме.

