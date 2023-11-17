Пенсии, МРОТ, маткапитал: насколько вырастут пособия и выплаты в 2024 году

1
Прожиточный минимум
Прожиточных минимумов в России несколько: общий для всех, для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров. Ежегодно все они индексируются, и 2024 год не станет исключением — суммы вырастут по уровню инфляции, на 7,5%. После индексации ПМ составит:
- общий —
15 453рубля;
- для трудоспособного населения —
16 844рубля;
- для пенсионеров —
13 290рублей;
- для детей —
14 989рублей.
Для сравнения, в 2023 году общий прожиточный минимум составил
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Минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда в 2024 году проиндексируют выше, чем прожиточный минимум, — на 18,5%. Сейчас МРОТ в России составляет
Для тех, кто работает официально за минималку, это хорошие новости — по закону теперь им обязаны поднять зарплату до МРОТ, на 3 тысячи рублей.
Также по минимальному размеру оплаты труда рассчитываются некоторые пособия тем, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. В частности, это касается пособия по беременности и родам и больничных.
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3
Пособие по беременности и родам
В 2024 году вырастет минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам. Его получают все работающие женщины, которые готовятся к рождению ребенка.
Пособие по беременности и родам не нужно путать с декретом: первое покрывает период нетрудоспособности — на седьмом месяце беременности женщина получает больничный и на его основании получает выплаты.
Обычно такой больничный длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Но бывают и исключения:
- если роды были осложненными — больничный продлится 86 дней;
- если будущая мама ожидает двух и более детей — она пробудет в отпуске 84 дня до и 110 дней после родов.
Пособие выплачивается в течение всего времени отпуска и зависит от доходов женщины за последние два года. Минимальный размер зависит от МРОТ, и если он вырастет, то увеличится и выплата будущей маме.
Максимальный размет также увеличится: если сейчас женщина может получить максимум 383 тысячи рублей за «стандартные» роды, то в следующем году эта сумма увеличится до
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Универсальное пособие
В 2023 году в России появилось универсальное пособие: оно объединило выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Выплаты на детей до 16 лет высчитываются на основе детского прожиточного минимума. В зависимости от достатка семьи платить могут 50, 75 или 100 процентов детского ПМ. Сейчас детский прожиточный минимум составляет
Минимальное универсальное пособие сейчас составляет 6972 рубля в среднем по России. После индексации оно увеличится до 7494 рублей.
Начисление пособия беременной женщине рассчитывается на основании прожиточного минимума трудоспособного населения по тем же принципам. После индексации пособие будет колебаться от 8422 до
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Материнский капитал
Материнский капитал в 2024 году также проиндексируют на 7,5%. В новом году выплата за первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а за второго — 834 тысячи рублей. Сертификат на маткапитал оформляют автоматически, но потратить его можно только по заявлению: на ежемесячные выплаты до трех лет или на крупные покупки.
Выплаты из средств материнского капитала равны детскому прожиточному минимуму и сейчас составляют
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Пенсии
В 2024 году пенсии проиндексируют на 7,5%. После этого средний размер страховой выплаты неработающему пенсионеру составит 23,4 тысячи рублей.
Если при расчете окажется, что пенсионер получает меньше прожиточного минимума, то ему полагается доплата. Она делится на федеральную и региональную: если региональный ПМ меньше среднероссийского, то пожилому человеку полагается доплата до среднего по стране прожиточного минимума пенсионера — в 2024 году он будет
То же касается и случая, когда региональный прожиточный минимум выше среднего по стране — тогда доплачивать будут до него. В любом случае в 2024 году пенсия неработающего пенсионера не должна быть меньше
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