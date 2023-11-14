В 2024-м вырастут пенсии: кто станет получать больше

Также с 1 октября 2024 года на 4,5% повысят выплаты военным и приравненным к ним лицам. Изменения коснутся более 2,7 млн человек.



Еще один законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, касается доплат к пенсиям прабабушек и прадедушек, которые опекают несовершеннолетних или недееспособных людей. Повышение размера пенсии касается как выплаты по старости, так и по инвалидности. Пенсию увеличат не более чем на трех членов семьи, находящихся на иждивении у прабабушки и прадедушки.

