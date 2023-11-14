В 2024-м вырастут пенсии: кто станет получать больше

Госдума сразу во втором и третьем чтениях повысила пенсии практически всем российским пенсионерам сразу. Прежде всего, изменения ждут тех, кто получает страховую пенсию — эти выплаты увеличатся на 7,5%. Повышение коснется 32 млн неработающих пенсионеров.
— Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также с 1 октября 2024 года на 4,5% повысят выплаты военным и приравненным к ним лицам. Изменения коснутся более 2,7 млн человек.
Еще один законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, касается доплат к пенсиям прабабушек и прадедушек, которые опекают несовершеннолетних или недееспособных людей. Повышение размера пенсии касается как выплаты по старости, так и по инвалидности. Пенсию увеличат не более чем на трех членов семьи, находящихся на иждивении у прабабушки и прадедушки.
Кроме того, Госдума приняла закон, повышающий выплаты к пенсии в 2024 году. Фиксированная выплата составит 8134,9 рубля. Речь идет о выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности. По действующим нормам в 2023 году размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля.
Новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. Он будет составлять 133 рубля 5 копеек.
Помимо этого, депутаты приняли в третьем чтении закон о страховых выплатах всем без исключений воспитателям погибших военных. Как отметили в Госдуме, сейчас на поддержку могут рассчитывать только те, кто потерял своих близких в зоне СВО после 14 июля 2022 года. Принятый закон уравнивает в правах всех фактических воспитателей.
Напомним, что в 2024 году вырастет МРОТ — с 1 января 2024 года он должен вырасти на 18,5% и составить
Ранее стало известно о том, как что в 2025 году пенсии проиндексируют два раза: 1 февраля по уровню инфляции, а 1 августа — по уровню доходов бюджета Соцфонда.