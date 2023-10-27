«Поднимать рубль невыгодно»: экономисты объяснили, зачем на самом деле нужно менять ключевую ставку

Уже сегодня Банк России решит, что делать с ключевой ставкой. Эксперты уверены, что наиболее вероятным исходом станет её повышение. При этом перед заседанием рубль в течение всей недели рос по отношению к доллару и евро. Сможет ли повышение значения ключевой ставки улучшить позиции рубля? И какие вообще остались механизмы у ЦБ и властей для того, чтобы поддержать рост?
Что будет со ставкой
На внезапный рост рубля на этой неделе обратили внимание и в Госдуме. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил, что если такая тенденция сохранится, то Банк России не будет повышать ключевую ставку. По его словам, рубль укрепился благодаря продаже валютной выручки, а также на фоне налогового периода.
— Возьму на себя смелость предположить, что Центробанк не повысит ключевую ставку, соответственно, она останется на прежнем уровне — 13 процентов. Дальнейший прогноз зависит от состояния экономики, от взвешенной политики Банка России. Здесь главное не дергаться и не пытаться резкими шагами повлиять на курс национальной валюты. Рубль, скорее всего, будет укрепляться. Это зафиксировано и в проекте бюджета, — заверил Аксаков.
Тем не менее большинство экспертов сходятся во мнении, что ставку повысят на один процентный пункт — до 14%. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, это было бы вполне логичным решением от Центробанка.
— Такой риторикой и повышением ставки Центробанк покажет, что будет неукоснительно бороться с инфляцией. Ведь рост ключевой ставки в первую очередь влияет не на курс доллара, а на борьбу с инфляцией, — пояснил экономист.
Остапкович отметил, что на предыдущем заседании председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после повышения ставки заявила — поле для дальнейшего увеличения остаётся. И, по мнению экономиста, повышать ставку в дальнейшем вполне оправданно, поскольку инфляция показывает «уверенные темпы роста»:
— Фатального, фундаментального воздействия на экономику это не произведёт. Вопрос в риторике и действиях Центробанка. Повышением ставки регулятор скажет, что продолжает жёсткую кредитно-денежную политику. Если всё останется на месте, то таким образом ЦБ даст сигнал — мы взяли паузу посмотреть, что происходит с экономикой. Если же он понизит ставку, чего быть не может, то сделает это для предпринимателей и бизнеса. Бизнес реагирует не только на изменения ставки, но и на риторику. Они ждут стабилизации курса доллара и рубля.
Прогнозы не сбудутся
Экономист Евгений Коган уверен, что действующая ситуация в экономике сделала несбыточными все прогнозы ЦБ, которые были сделаны на прошлом заседании по ключевой ставке. В своём телеграм-канале Коган подробно расписал, почему так произошло. По словам эксперта, новое валютное регулирование не сильно оказало влияние на картину мира ЦБ, поскольку оно не окажет сильного влияния на курс (экспортеры и так возвращали валютную выручку ранее).
— Отраслевая статистика за август оказалась сильной. Минэкономики оценило рост в августе 5,2% год к году, это высокие темпы. Рынок труда остался перегретым, потребительский спрос уверенно рос. Опережающие индикаторы сентября-октября указывают на сохранение высоких темпов роста экономики, — пояснил Коган. — Экономический рост в 2023 году складывается выше прогнозов ЦБ (1,5–2,5%) и ближе к прогнозам Минэкономики (2,8%).
Невысокие шансы на успех, по словам экономиста, у прогнозов ЦБ по инфляции на конец года — в сентябре она ускорилась очень сильно.
— Прошлый прогноз ЦБ подразумевал поднятие ставки максимум до 14%, если ситуация будет в рамках прогноза. Экономика, бюджет и инфляция складываются выше прогнозов ЦБ. Значит, и ключевая ставка должна быть выше прогнозов, то есть выше 14%, — резюмировал Евгений Коган. — Вопрос: как это сделает ЦБ — сразу или в два подхода? Логичнее, конечно, выглядел бы вариант с 15% сразу. Но тут еще вмешивается чисто психологический фактор. Повышение до 14% с сигналом дальнейшего ужесточения ДКП — тоже весьма вероятный сценарий. И я склоняюсь, скорее, к тому, что будет именно по второму сценарию.
Как можно помочь рублю
Так как изменение ключевой ставки не имеет особого влияния на курс рубля, экономисты рассказали, какие ещё инструменты есть у Центробанка и властей, чтобы поддерживать рост российской валюты.
— Рост валютных доходов — событие всё еще актуальное. Нефть дорогая, ограничения на возврат валютной выручки будут действовать еще пять месяцев, а значит, нет сомнений, что валюта дойдет до рынка, — уверен Евгений Коган. — Ожидания повышения ставки оправдаются, и сбережения в рублях будут еще чуть привлекательнее. Еще один фактор укрепления в запасе — снижение объемов импорта. Он начнет реализовываться по мере замедления темпов экономического роста из-за высоких процентных ставок.
Георгий Остапкович отметил, что курс рубля — «палка о двух концах» для Минфина, поскольку свои плюсы и минусы есть и в росте, и в падении.
— У Центробанка и Минфина есть масса инструментов, чтобы поднять рубль и опустить доллар. Они могут довести доллар до 85 рублей, а при желании с интервенциями и до 80, — пояснил экономист. — Но проблема в том, что Минфину невыгодно поднимать рубль, потому что просядут экспортеры. Они будут получать меньше валюты в рублевом соотношении. С другой стороны, высокий рубль выгоден Минфину: больше налоговых поступлений, можно ликвидировать дефицит бюджета.
По словам Евгения Когана, негативно на курс рубля может повлиять введение эффективного контроля за санкциями на российскую нефть, но пока власти западных стран не спешат этого делать (как и создавать дополнительные ограничения) из-за высоких цен и рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке.