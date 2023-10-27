«Поднимать рубль невыгодно»: экономисты объяснили, зачем на самом деле нужно менять ключевую ставку

Тем не менее большинство экспертов сходятся во мнении, что ставку повысят на один процентный пункт — до 14%. По словам директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, это было бы вполне логичным решением от Центробанка.

— Такой риторикой и повышением ставки Центробанк покажет, что будет неукоснительно бороться с инфляцией. Ведь рост ключевой ставки в первую очередь влияет не на курс доллара, а на борьбу с инфляцией, — пояснил экономист.