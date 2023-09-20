«Если топливо исчезнет, это приведет к коллапсу»: цены на дизель взлетели в Новосибирске — чем это чревато и ждать ли спада

Как меняются цены на дизель

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев в сентябре написал письмо президенту России Владимиру Путину о росте цен на дизельное топливо и вероятном его дефиците. Руководитель попросил приостановить подъём прайса и сохранить стоимость в размерах инфляции.



По данным Новосибирскстата, в августе 2023 года, по сравнению с июлем, дизельное топливо подорожало на 2,4%. Его цена по Новосибирской области за указанный период составляла 62,75 рубля. В сентябре средняя стоимость — 63,79 рубля.

