«Если топливо исчезнет, это приведет к коллапсу»: цены на дизель взлетели в Новосибирске — чем это чревато и ждать ли спада

Новосибирские автомобилисты отмечают небывалый рост цен на дизельное топливо за последние месяцы. Перевозчики обратились с просьбой к президенту России о приостановке подъема ценников. Запрос переадресовали в УФАС. Корреспондент НГС поговорила с представителем ассоциации автомобильных перевозчиков и выяснила, к чему приведет скачок прайса на топливо, а также его возможное исчезновение.
Как меняются цены на дизель
Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев в сентябре написал письмо президенту России Владимиру Путину о росте цен на дизельное топливо и вероятном его дефиците. Руководитель попросил приостановить подъём прайса и сохранить стоимость в размерах инфляции.
По данным Новосибирскстата, в августе 2023 года, по сравнению с июлем, дизельное топливо подорожало на 2,4%. Его цена по Новосибирской области за указанный период составляла 62,75 рубля. В сентябре средняя стоимость — 63,79 рубля.
Как отметил президент СААП в письме, стоимость топлива повышается на розничном и оптовом рынке. Быстрые темпы вызывают беспокойство у грузоперевозчиков — это напрямую отразится на продуктах и других товарах первой необходимости, ведь цена транспортных услуг напрямую зависит от стоимости топлива. В то же время для корпоративных клиентов прекращают делать хорошие скидки, льготы становятся все меньше.
«Убедительно просим вас вмешаться в ситуацию и оперативно принять все меры для того, чтобы российский рынок был обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, а темпы роста стоимости дизельного топлива не превышали инфляцию», — написал Вячеслав Трунаев в обращении к Путину.
Спустя несколько дней после отправки письма из администрации президента активисту ответили, что передали обращение в Федеральную антимонопольную службу для дальнейшей проверки. Как рассказал Трунаев корреспонденту НГС, представители организации с ассоциацией пока не связывались, сотрудники только из СМИ узнали, что разбираться в ситуации поручили новосибирскому Управлению антимонопольной службы (УФАС). В телеграм-канале ведомства опубликовали информацию о будущей проверке возможности манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.
«Новосибирское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования», — заявили в организации.
18 сентября корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского УФАС объяснили, что проверка уже идет. Однако пока никаких подробностей дела раскрыть не смогли, так как она находится на начальном этапе.
Как рост цен ударит по экономике
Вячеслав Трунаев объясняет, что себестоимость транспортных услуг, как минимум, на треть состоит из цены топлива.
— Дело в том, что происходит не только рост розничной цены топлива на АЗС, но одновременно нефтяные компании снижают, а то и отменяют скидки, предоставленные крупным корпоративным клиентам, — рассуждает Трунаев. — Все привыкли к тому, что чем больше топлива перевозчик покупает, тем больше ему привилегий. Но недавно одна из нефтяных компаний решила наоборот уменьшать скидки тем, кто потребляет больше топлива, а самым крупным покупателям — установила наценку. Сложно понять, чего хотели таким образом добиться. Уменьшить его потребление на внутреннем рынке? Но перевозчики не могут разорвать заключенные контракты на доставку грузов. Им все равно нужно заправлять машины! Сейчас эти абсурдные правила уже ушли в прошлое — просто для всех компаний полностью отменены скидки.
В связи с неприятной ситуацией некоторым компаниям, по словам Трунаева, приходится идти на крайности — повышать тарифы на услуги. Следовательно, предприниматели тоже увеличат прайс. А дальнейшая цепочка коснется уже всех участников рынка. Рост цен произойдет в различных сферах жизни и затронет абсолютно все — аптеки, магазины, доставку продуктов, рестораны. Конечный потребитель получит товар с наценкой, новосибирцы в магазине увидят достаточно весомый рост цен, считает эксперт.
Глава ассоциации отмечает, что основной проблемой перевозчиков, в том числе, становится вероятность дефицита дизельного топлива. Несколько нефтеперерабатывающих заводов уже остановились на плановый профилактический ремонт. В их число входит крупнейший Омский НПЗ. Как объяснил Вячеслав Трунаев, поставок топлива таким образом станет меньше.
Омский нефтеперерабатывающий завод (АО «Газпромнефть Омский НПЗ) — одна из крупных нефтеперерабатывающих компаний в России. Согласно данным с официального сайта компании, по итогам 2022 года, годовой объем переработки нефти составил более 21 млн тонн. По информации «Контур. Фокус», на конец 2021 года выручка компании составила — 57,3 млрд рублей, чистая прибыль — 11 млрд рублей. Уставный капитал — 41 453 531 рубль. Предприятие образовано 22 сентября 1993 года. Является участником 39 госзакупок, в 30 заключен контракт. Генеральный директор — Белявский Олег Германович.
— Примерно 70% всех грузов, доставляемых в стране по суше, перевозятся автомобильным транспортом. Если топливо исчезнет с заправок, то это приведет к коллапсу экономики. Кто доставит товары в магазины, аптеки? — рассуждает президент СААП.
По его мнению, рост цен не связан с санкциями. Проблема, возможно, кроется в неконтролируемом экспорте топлива в другие страны.
— Я не являюсь глубоким экспертом, черпаю информацию из открытых источников. Сейчас вижу — государство предпринимает меры по ужесточению контроля над экспортом в особенности в адрес недобросовестных игроков этого рынка, — считает Вячеслав.
Для отдельных топливных компаний теперь внутренний рынок перестает представлять интерес. Весь объём уходит за рубеж, потому что это выгоднее относительно денежного курса. В происходящей в мире ситуации все силы важно направить на внутренний рынок, тем самым снизить розницу, ликвидировать дефицит и помочь экономике страны. Сразу же понизился бы прайс на перевозку товаров народного потребления и продуктов питания, объяснил руководитель СААП. Потому что повышение стоимости дизельного топлива — одно из звеньев большой цепочки конечного ценообразования.
— К сожалению, я слабо надеюсь, что наше письмо послужит резким стимулятором к изменению ситуации. Оно станет одной из капель в общем потоке заявлений. Но, вероятно, послужит камешком в фундаменте изменения ситуации с прайсом на дизельное топливо, — завершил Вячеслав Трунаев.
Ждать ли падения цен?
Оператор единого центра поддержки «Газпромнефть» объяснил НГС, что они не могут предоставить полную статистику цен на дизель на заправках, могут только по определенному адресу, так как на всех АЗС разная стоимость топлива. На заправке по адресу Никитина, 172 актуальная цена на 18 сентября 05:00 составила 55,25 рубля.
На формирование стоимости топлива влияет местоположение АЗС, затраты на логистику, обслуживание и количество персонала. На автоматических заправках самообслуживания — дешевле. Цена на станции зависит, в частности, от удаленности нефтеперерабатывающего завода, количества времени и затрат на доставку.
Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров Новосибирской области «Сибирь — ГСМ» Сергей Лацких объяснил корреспонденту НГС, что проблема роста цен на топливо в целом берет корни с марта 2023-го. Тогда начался первый рост на мировых рынках, на отдельные виды топлива он превысил 100%. Также сыграл роль курс на ослабление рубля.
Летом скачок цен был связан, в том числе, с высоким спросом на 92 и 95 вид бензина — граждане чаще путешествовали, а не все нефтепроизводители успели перестроиться на новый сезон.
— 1 сентября стало не очень хорошим днем для нефтяников, потому что сократились государственные выплаты на 50%. Серый экспорт подстегивает количество участников внешнеэкономической деятельности на фоне высоких экспортных цен. Они способствуют разгону стоимости на бирже. Это делает практически неконкурентоспособными цены, которые должны остаться на внутреннем рынке, так как идет продажа по завышенной цене. Спада прайса в ближайшее время ожидать не стоит. Ситуация продолжает усугубляться. Биржа ежедневно обновляет рекорды. У регулятора есть все инструменты для решения проблемы, но пока все остается на уровне совещаний министерств и ведомств, — считает эксперт.
Большую роль, по словам Лацких, сыграл ремонт на Омском НПЗ. В регионе уже закрылось несколько десятков АЗС. Специалист предполагает, что похожая ситуация ожидает и Новосибирскую область, так как дефицит продукта налицо.
Как объяснил Сергей Лацких, в июне на сессии Российского топливного союза обозначили вопрос повышения цен и высказали настороженность по этому вопросу. Ведь это играет большую социальную значимость. Скачок негативно отражается на автомобилистах и перевозчиках. Владельцы АЗС находятся в убытках при отсутствии маржи. Он отметил, что в июле заправки уже работали на несколько миллионов в минус. К августу показатель приблизился к десяткам миллионов рублей.
—Чтобы получать прибыль, прайс необходимо поднимать. Летом цены разгонялись серыми экспортерами. В результате продукт уходит в другие страны. А для развития заправочных станций необходима маржинальность, прибыль, средства для заработных плат, деньги для закупки техники на производстве. Сейчас ситуация нестабильна. Цены могут меняться по 2–3 раза за неделю, — объяснил эксперт.
В Новосибирске цены на бензин подскочили на 5–6 рублей за лето. В ближайшие дни вновь ожидается рост. Почему — рассказали корреспонденту НГС.