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Кризис-2023

Цены на хлеб выросли еще до выхода России из зерновой сделки. Эксперты — о проблемах отрасли и инфляции

На стоимости главного российского продукта сказались очень многие факторы

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В России зерна достаточно, но не только это влияет на цену на хлеб

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В июле Россия в одностороннем порядке прекратила участие в зерновой сделке — власти заявили о том, что соглашение «фактически прекратило свое действие». Пока сложно сказать, вот что это выльется для России и простых жителей страны, но эксперты уже дают свои прогнозы.

Официальные лица направо и налево говорят, что для России выход из зерновой сделки некритичен. Однако, как выяснили наши коллеги из 161.RU, с каждым месяцем 2023-го сельское хозяйство всё глубже проваливается в пучину кризиса.

Журналисты MSK1.RU поговорили с президентом Российского союза пекарей Алексеем Лялиным, чтобы понять, будут ли теперь в России меняться цены на хлеб.

Отмена зерновой сделки и ее последствия


Трудности с экспортом российского зерна были из-за санкций еще в начале специальной военной операции. На внутреннем рынке сформировались большие запасы урожая. Свою роль сыграл и рекорд по сбору зерновых.

— Мы знаем, что сегодня внутренняя потребность зерновых растет, — уточнил Алексей Лялин. — Потребителями зерна являются не только хлебопекари, но и животноводство, производители спиртосодержащей продукции. Колебания цены на зерно были незначительными, и на стоимость выпечки значительно не повлияло.

Хотя, по данным главы зернового союза Аркадия Злочевского, цены на хлеб в прошлом году уже выросли примерно на 10%. И, как пишет ТАСС, рост цен, безусловно, продолжится. Это обусловлено увеличением стоимости ингредиентов, таких как масло, соль и сахар.

Из данных Росстата следует, что цена на хлеб с января 2022-го выросла на 9,45 рубля за 1 килограмм. При этом только в прошлом году с января по июль она увеличилась на 7,92 рубля. То есть во время действия зерновой сделки повышение было менее значительным, но всё равно составило примерно 1,5 рубля.

Как вырастут цены на хлеб в 2024 году

— Больше всего сейчас на цену на хлеб влияют транспортные затраты, стоимость ингредиентов, упаковочных материалов и рост оплаты труда, — сказал Алексей Лялин.

При этом полки магазинов не пустеют, а количество производителей лишь увеличивается. Российский союз пекарей просил поддержки от государства еще в прошлом году, предлагая расширить программу субсидий с 2,5 рубля на 1 килограмм хлеба до 7,5 рубля. В Минсельхозе обещали инициативу рассмотреть, но глобально вопрос так и остался нерешенным.

— Отсутствие федеральных программ по поддержке хлебопечения влияет на рост себестоимости производства и поддержания стоимости хлеба, особенно на территориях Дальнего Востока, Урала и Крайнего Севера, — поделился прогнозами Алексей Лялин.

В общем, Дальний Восток, Сибирь, Урал и северные регионы, по словам эксперта, первыми пострадают из-за всей логистической цепочки — и там стоимость выпечки может ощутимо вырасти.

В то же время Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия убежден, что подорожание хлеба нас ждет не из-за прекращения зерновой сделки.

— Это практически не отразится на внутреннем рынке, — отмечает эксперт. — Даже если цены начнут расти, существует механизм демпфера, который, если его правильно использовать, может влиять на рынок.

Что действительно отражается на ценах — это инфляция. Особенно она сказывается на продуктах массового спроса. Не зря говорят, что от инфляции страдают в первую очередь малообеспеченные слои населения: товары, которые потребляют богатые, не так дорожают, как хлеб, молоко, масло и другие продукты, входящие в базовую продовольственную корзину.

Что касается восточных и северных регионов — тех, куда зерно завозится, — все верно, там хлеб подорожает больше, чем где бы то ни было. В этом случае на цены влияет не только инфляция, но и выросшие транспортные тарифы, да и цены на топливо, мягко говоря, на месте не стоят. В тех регионах, где большое логистическое плечо, подорожание будет ощутимее.

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