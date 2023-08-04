Цены на хлеб выросли еще до выхода России из зерновой сделки. Эксперты — о проблемах отрасли и инфляции

В июле Россия в одностороннем порядке прекратила участие в зерновой сделке — власти заявили о том, что соглашение «фактически прекратило свое действие». Пока сложно сказать, вот что это выльется для России и простых жителей страны, но эксперты уже дают свои прогнозы.
Официальные лица направо и налево говорят, что для России выход из зерновой сделки некритичен. Однако, как выяснили наши коллеги из 161.RU, с каждым месяцем
Журналисты MSK1.RU поговорили с президентом Российского союза пекарей Алексеем Лялиным, чтобы понять, будут ли теперь в России меняться цены на хлеб.
Отмена зерновой сделки и ее последствия
Трудности с экспортом российского зерна были из-за санкций еще в начале специальной военной операции. На внутреннем рынке сформировались большие запасы урожая. Свою роль сыграл и рекорд по сбору зерновых.
— Мы знаем, что сегодня внутренняя потребность зерновых растет, — уточнил Алексей Лялин. — Потребителями зерна являются не только хлебопекари, но и животноводство, производители спиртосодержащей продукции. Колебания цены на зерно были незначительными, и на стоимость выпечки значительно не повлияло.
Хотя, по данным главы зернового союза Аркадия Злочевского, цены на хлеб в прошлом году уже выросли примерно на 10%. И, как пишет ТАСС, рост цен, безусловно, продолжится. Это обусловлено увеличением стоимости ингредиентов, таких как масло, соль и сахар.
Из данных Росстата следует, что цена на хлеб с января
Как вырастут цены на хлеб в 2024 году
— Больше всего сейчас на цену на хлеб влияют транспортные затраты, стоимость ингредиентов, упаковочных материалов и рост оплаты труда, — сказал Алексей Лялин.
При этом полки магазинов не пустеют, а количество производителей лишь увеличивается. Российский союз пекарей просил поддержки от государства еще в прошлом году, предлагая расширить программу субсидий с 2,5 рубля на 1 килограмм хлеба до 7,5 рубля. В Минсельхозе обещали инициативу рассмотреть, но глобально вопрос так и остался нерешенным.
— Отсутствие федеральных программ по поддержке хлебопечения влияет на рост себестоимости производства и поддержания стоимости хлеба, особенно на территориях Дальнего Востока, Урала и Крайнего Севера, — поделился прогнозами Алексей Лялин.
В общем, Дальний Восток, Сибирь, Урал и северные регионы, по словам эксперта, первыми пострадают из-за всей логистической цепочки — и там стоимость выпечки может ощутимо вырасти.
В то же время Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия убежден, что подорожание хлеба нас ждет не из-за прекращения зерновой сделки.
— Это практически не отразится на внутреннем рынке, — отмечает эксперт. — Даже если цены начнут расти, существует механизм демпфера, который, если его правильно использовать, может влиять на рынок.
Что действительно отражается на ценах — это инфляция. Особенно она сказывается на продуктах массового спроса. Не зря говорят, что от инфляции страдают в первую очередь малообеспеченные слои населения: товары, которые потребляют богатые, не так дорожают, как хлеб, молоко, масло и другие продукты, входящие в базовую продовольственную корзину.
Что касается восточных и северных регионов — тех, куда зерно завозится, — все верно, там хлеб подорожает больше, чем где бы то ни было. В этом случае на цены влияет не только инфляция, но и выросшие транспортные тарифы, да и цены на топливо, мягко говоря, на месте не стоят. В тех регионах, где большое логистическое плечо, подорожание будет ощутимее.