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Кризис-2023

«Всё будет подороже и похуже». Как отказ от зерновой сделки отразится на российской экономике

Эксперты рассказали, к чему готовиться покупателям в этом году

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В Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено

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Несколько дней назад Россия прекратила свое участие в зерновой сделке: власти заявили о том, что соглашение «фактически прекратило свое действие». Пока что до конца не известно, как такое решение отразится на нашей экономике: с одной стороны, для страны это сильные репутационные потери, с другой — возможность заняться развитием внутреннего рынка.

Значительных негативных последствий для российского рынка не будет, но здесь существуют нюансы: подобный жест может привести к инфляции, считают опрошенные MSK1.RU эксперты. Рассказываем, как отказ от зерновой сделки может повлиять на жизнь и финансы россиян.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с ООН и Турцией. Она включала в себя две части: меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН, который касался снятия ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт, а также черноморскую зерновую инициативу — эта часть обеспечивала вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Южного и Черноморска. Сделку продлевали несколько раз, участие России в ней закончилось 17 июля. Российские власти отказались продлевать ее, пока ООН не выполнит несколько условий: отмену запрета на доступ в порты, снятие ограничений на страхование, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, а также переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Украина призывает к сохранению сделки, но считает, что идти на уступки в сторону России нельзя.

«Почти катастрофа»

Зерновая сделка — это достаточно сложная система, в которой участвовали Россия, Турция, Украина и ООН. Соглашение потребовалось для того, что бы Украина смогла поставлять зерно на мировой рынок в условиях военных действий, рассказал MSK1.RU экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака.

— При этом все страны выставляли свои требования, и до какого-то времени это всё работало. Сейчас она прекращена. Вероятнее всего, мы будем видеть рост цен на зерно в мире и одновременно с этим перераспределение потоков зерна. Наибольшие экономические проблемы в связи с этим будет иметь Украина, — рассказал он.

Для нашей страны прерывание сделки может стать позитивным шагом. Всё дело в том, что за год ее существования российская экономика значительно пострадала, заявил нашему корреспонденту политолог, специалист по постсоветскому пространству, эксперт по макроэкономике Андрей Суздальцев.

— За год существования этой сделки мы потеряли более миллиарда долларов на продаже своего зерна. Соблюдая все условия сделки, мы пошли на убытки во внешней торговле, а внутри страны стоимость зерна упала почти на 30%, — уточнил он.

Фактически сделки было две: украинская и российская, объяснил нам предприниматель Дмитрий Потапенко.

— Единственный момент, где принимала участие Россия, — она была страной, которая обеспечивала безопасность одесских портов, — сказал он. — Собственно говоря, то, что сейчас происходит в Одессе, — силовые переговоры. Ни один сухогруз не пойдет под обстрел.

Потапенко согласился с тем, что зерновая сделка для нашей страны оказалась не самым выгодным решением.

— Сейчас мы обложили ее большим количеством условий, но никто их выполнять не будет. Кроме того, прошлый сезон был хорошим с точки зрения урожая, но это плохо повлияло на сельское хозяйство: цены на зерно просели. При нынешних обстоятельствах ситуация может выровняться, — уточнил предприниматель.

Для чего же вообще России нужно было участвовать в зерновой сделке? Всё дело в политическом имидже: влияние этой сделки на мировые цены зерна и на снабжение стран Африки продовольствием достаточно сильное, рассказал MSK1.RU экономист Николай Кульбака.

— Россия не хотела выглядеть «плохим мальчиком», который ведет к голоду в этих странах. Сейчас возобладали другие политические соображения, а эти перестали быть для российского руководства решающими, — отметил он.

По словам финансового аналитика, данное решение всё же может ударить по политической репутации России.

— Санкции против этого появиться вряд ли могут, а вот то, что позиция России от этого не улучшится, — это наверняка. Лучше точно не станет, — предупредил Кульбака.

Что теперь будет с сельским хозяйством

Поскольку сделка оказывала на Россию чисто политическое воздействие, она не должна сильно отразиться на внутреннем рынке. Российский рынок зерна определяется урожаем, а большинство контрактов в этой сфере долгосрочны, считает Кульбака.

— Для того чтобы российские фермеры стали производить больше зерна, они должны понять, что это зерно у них купят. Для этого они должны купить больше семян, распахать больше земли, больше посеять и собрать. Если они сейчас принимают такое решение, то в лучшем случае это будет урожай следующего года, который поступит в продажу где-то через полтора года, — объяснил он.

Однако в долгосрочной перспективе это может положительно повлиять на наше сельское хозяйство, заявил MSK1.RU политолог Андрей Суздальцев.

— У нас огромная экономика, а из копеечки рубль собирается. Выгода, с которой мы столкнемся, — это большие деньги, ведь у нас экспорт продуктов питания больше, чем экспорт оружия, — считает эксперт. — Укрепятся фермерские хозяйства, будет больше рабочих мест, больше закуплено техники — это всё по цепочке пойдет. Производители будут получать больше денег за свой труд, за свое зерно.

Полки магазинов опустеют?

В целом ситуация в сфере экономики сейчас достаточно тяжелая: в России накапливается большой груз из различных негативных факторов. Во-первых, сокращается поступление валюты, а экспорт не растет — следовательно, большое количество денег в страну попросту не поступает. Это не может не сказаться на простых жителях страны.

— Прирост запасов долларов и евро в России стал меньше. Поскольку их стало меньше, то на валютном рынке их цена выросла — вот вам и рост валютного курса. Это будет продолжаться до тех пор, пока будут санкции и пока в России экономика будет находиться в тяжелом положении, — рассказал Кульбака.

Из-за грядущих инфляции и девальвации может значительно ухудшиться качество жизни: ассортимент в магазинах становится всё меньше, качество товаров падает — к подобному нужно готовиться, а спад экономики будет происходить скачками, предупредил экономист.

Как рассказал MSK1.RU Андрей Суздальцев, в стране сейчас активно развивается сфера машиностроения, но другие области всё еще нужно возрождать. Из-за периодического давления санкций сложно предсказать, в какую именно сторону стоит двигаться.

— Страна выживает и бьется, чтобы держать экономическую стабильность и уровень жизни населения. Это очень тяжело, — отметил политолог.

Дольше едет — дороже купишь

Поставки товаров, в том числе бытовой техники, никуда не денутся. Несмотря на весь ажиотаж, который происходил этой весной с ситуацией вокруг Казахстана, холодильники и телевизоры по-прежнему к нам едут всеми возможными дворами-огородами, однако с каждым разом найти подходящую дорогу становится всё сложнее.

— С параллельным импортом ситуация немного напоминает совершенствование средств атаки и средств защиты. Российский бизнес разрабатывает новые способы обхода санкций, а иностранные государства разрабатывают новые способы их перекрытия, — рассказал MSK1.RU Кульбака — Судя по всему, борьба идет не в пользу России, лазеечки закрываются.

По его словам, главная сложность заключается именно в поиске новых маршрутов для поставок товаров.

— Поставки все будут. Они будут идти, в принципе, почти через те же страны. Проблема в том, что они будут двигаться медленнее, сложнее, более кривыми маршрутами: не через одну страну. Например, из Казахстана в Киргизию, а из Киргизии уже в Россию, — объяснил эксперт. — Скорее всего, будут возникать мелкие компании, которые будут заниматься перевозками. Они станут исчезать, начнут появляться новые, это опять-таки будет приводить к подорожанию перевозок. А так всё будет, только подороже и похуже.

Параллельный импорт — это в принципе затратное дело: страны-посредники рискуют, а это обязательно отражается на цене, заявил MSK1.RU кандидат экономических наук и заместитель директора института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.

— Параллельный импорт является дорогим, потому что идет через посредников, а каждый посредник берет свой процент. При этом есть угроза контрсанкций со стороны тех, кто вводит эти санкции, и поэтому риск закладывается в цену посредника, которую он берет. Он понимает, что выхода у российских импортеров нет и они вынуждены соглашаться на более высокий процент, — рассказал он.

Ранее мы сообщали о том, что Россия потеряла главный путь поставок бытовой техники в страну из-за политики Казахстана. Мы подробно рассказывали, что именно произошло и как это может отразиться на покупателях.

Помимо этого, MSK1.RU писал о том, какие бренды ушли из России и что появилось взамен: так, на место шведской IKEA пришли российский и белорусский аналоги, а популярный магазин одежды ZARA заменили ливанским брендом.

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