«Всё будет подороже и похуже». Как отказ от зерновой сделки отразится на российской экономике

— Россия не хотела выглядеть «плохим мальчиком», который ведет к голоду в этих странах. Сейчас возобладали другие политические соображения, а эти перестали быть для российского руководства решающими, — отметил он.

По словам финансового аналитика, данное решение всё же может ударить по политической репутации России.

— Санкции против этого появиться вряд ли могут, а вот то, что позиция России от этого не улучшится, — это наверняка. Лучше точно не станет, — предупредил Кульбака.



Что теперь будет с сельским хозяйством

Поскольку сделка оказывала на Россию чисто политическое воздействие, она не должна сильно отразиться на внутреннем рынке. Российский рынок зерна определяется урожаем, а большинство контрактов в этой сфере долгосрочны, считает Кульбака.

— Для того чтобы российские фермеры стали производить больше зерна, они должны понять, что это зерно у них купят. Для этого они должны купить больше семян, распахать больше земли, больше посеять и собрать. Если они сейчас принимают такое решение, то в лучшем случае это будет урожай следующего года, который поступит в продажу где-то через полтора года, — объяснил он.