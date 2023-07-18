Госдума объявила бессрочные кредитные каникулы для всех

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе. Когда он вступит в силу, право на их получение станет бессрочным. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту».
— Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита, — отметил Володин.
Первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что в первом чтении законопроект приняли в декабре 2022 года. Он вводил постоянно действующие кредитные каникулы для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в случае, если доходы заемщика упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев. В этой ситуации человек может подать заявление в банк или МФО на оформление кредитных каникул сроком до шести месяцев. Ко второму чтению для оформления кредитных каникул добавили еще одно основание.
— Это проживание заемщика в зоне чрезвычайных ситуаций с ущербом его имуществу и нарушению условий жизни. И второе — если заемщик ранее брал так называемые военные кредитные каникулы (напоминаю, что мы закон соответствующий приняли в прошлом году), то он сохраняет право на оформление кредитных каникул после окончания так называемых военных кредитных каникул, — отметил Константин Бахарев.
Согласно принятому Госдумой закону, заемщик вправе на постоянной основе требовать от кредитора льготный период на срок до шести месяцев по кредиту. При этом размер займа не должен превышать максимальные значения, определенные правительством. Пока кабмин не установит их размеры, будут действовать такие предельные значения:
- для автокредитов — 1,6 млн рублей;
- для кредитных карт — 150 тысяч рублей;
- для остальных — 450 тысяч рублей.
Заемщик вправе обратиться за кредитными каникулами в любой момент в течение времени действия кредитного договора.
Сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.