Госдума объявила бессрочные кредитные каникулы для всех

Первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что в первом чтении законопроект приняли в декабре 2022 года. Он вводил постоянно действующие кредитные каникулы для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в случае, если доходы заемщика упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущие 12 месяцев. В этой ситуации человек может подать заявление в банк или МФО на оформление кредитных каникул сроком до шести месяцев. Ко второму чтению для оформления кредитных каникул добавили еще одно основание.