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Тест

Аверс, реверс, гурт. Есть ли монеты со «Смешариками» и можно ли проверить их подлинность магнитом — тест про деньги

НГС вместе с Центробанком подготовил вопросы про российские монеты

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Слово «рубль» произошло от «рубить», потому что раньше прутья серебра разрубались на части

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Мелочь не так проста, как кажется. Среди монет есть весьма необычные экземпляры, которые, между прочим, стоят в разы больше, чем банкнота самого крупного номинала. Речь идет о редких монетах, выпущенных малым тиражом, и, конечно, об инвестиционных монетах, которые делают из золота и серебра. Но и обычная мелочь может быть весьма необычной. Например, вы можете получить на сдачу «десятку» с картинкой одного из городов страны, а если повезет, то и монету 25 рублей с «мультяшной» картинкой вместо типового изображения. А насколько хорошо вы разбираетесь в российских монетах и в их секретах — узнаем с помощью нашего теста, который мы подготовили вместе с Сибирским ГУ Банка России.

Ранее мы делали тест о банкнотах: есть ли на купюре номиналом 2000 рублей с Владивостоком Лагутенко и какого футболиста разместили на сотке.

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