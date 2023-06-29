«Алкоголь подозрительно дешевый»: депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить «Красное&Белое»

Алкоголизация населения

Инициатором проверки одного из крупных российских ритейлеров выступил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. На заседании рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз, которое состоялось на прошлой неделе, обсуждали вопросы, связанные с регулированием продажи алкоголя.



— В магазинах «К&Б» алкоголь подозрительно дешевый, и есть все признаки того, что алкомаркеты торгуют суррогатом, — процитировали слова Олега Матвейчева на сайте Госдумы РФ.



Заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол сообщил, что с 2008 по 2021 год потребление алкоголя в стране снизилось на 43%, а в прошлом году продажи алкогольных напитков крепче 25 градусов выросли на 7,5% (данные Минздрава РФ).

