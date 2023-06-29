«Алкоголь подозрительно дешевый»: депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить «Красное&Белое»

Депутаты Госдумы РФ обратились к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием провести комплексную проверку сети «Красное&Белое». Такое решение принято на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз, сообщается на сайте Госдумы РФ. Народные избранники усмотрели связь низких цен в магазинах известной сети с торговлей суррогатом. Наши коллеги из 74.RU спросили представителей «К&Б», как они отнеслись к обвинениям депутатов и грядущим рейдам. И уточнили у юристов, насколько законны подобные проверки.
Алкоголизация населения
Инициатором проверки одного из крупных российских ритейлеров выступил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. На заседании рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз, которое состоялось на прошлой неделе, обсуждали вопросы, связанные с регулированием продажи алкоголя.
— В магазинах «К&Б» алкоголь подозрительно дешевый, и есть все признаки того, что алкомаркеты торгуют суррогатом, — процитировали слова Олега Матвейчева на сайте Госдумы РФ.
Заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол сообщил, что с 2008 по 2021 год потребление алкоголя в стране снизилось на 43%, а в прошлом году продажи алкогольных напитков крепче 25 градусов выросли на 7,5% (данные Минздрава РФ).
— Подозреваю, цифра занижена, и ситуация с алкоголизацией населения начала ухудшаться, — заявил Шолбан Кара-оол. — Пока рост потребления не закрепился, мы должны его остановить, приняв волевые решения. Наша прямая обязанность — не дать негативным трендам прижиться.
Шолбан Кара-оол призвал добиваться решения вопроса о денатурации метанола или любого другого действия, которое позволит людям отличать ядовитый метиловый спирт от этилового.
Депутат Сергей Алтухов предложил создать федеральный реестр нарушителей антиалкогольного законодательства, а злостных — заносить в черный список и пожизненно дисквалифицировать.
Среди молодежи до 15 лет уже 30% мальчиков и девочек употребляют алкоголь, отметил первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Депутат призвал поднять возраст покупателей, которым можно приобретать алкогольную продукцию, до 21 года.
Народные избранники высказались за снятие моратория на проверку малого и среднего бизнеса, который выпускает и реализует алкогольную продукцию оптом и в розницу. А также установить федеральный запрет на торговлю алкогольными напитками рядом со школами и учреждениями дополнительного образования.
В итоге самым громким предложением депутатов Госдумы РФ стало обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову о проверке сети «Красное&Белое».
Заседание депутатов проходило на фоне обсуждения недавнего массового отравления напитками «Мистер Сидр», жертвами которого стали более 100 человек.
Что с проверками
74.RU направил официальный запрос в пресс-службу Генпрокуратуры РФ с просьбой уточнить, поступило ли в надзорное ведомство официальное обращение депутатов ГД по проверке сети «Красное&Белое».
Также мы спросили, когда и как будет проводиться такая проверка, какие регионы затронет. На момент публикации материала в Генпрокуратуре РФ не ответили на запрос. Мы опубликуем комментарий, как только он поступит в редакцию.
«Ни одного дела о суррогатном спиртном»
Магазины федеральной сети «Красное&Белое», работающие в формате «магазин у дома», регулярно проходят плановые и внеплановые проверки различных инстанций — Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС, налоговых и муниципальных органов и тому подобных, сообщили 74.RU в сети «Красное&Белое».
— Качество нашей продукции постоянно проверяется на соответствие требованиям законодательства РФ в области качества и безопасности для покупателей. С 2006 года против нашей компании не было возбуждено ни одного дела о продаже суррогатного спиртного. Мы внимательно относимся к качеству продаваемой продукции и соблюдаем все требования законодательства РФ, — прокомментировали в пресс-службе «Красного&Белого» обвинения депутатов ГД РФ.
Взгляд юристов
Закон о статусе депутата Госдумы РФ действительно дает им такое право — обращаться к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан, отметили юристы.
В то же время в России действует федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
— Статья 3 закона о защите прав юрлиц и ИП устанавливает принципы проведения государственного контроля. Если деятельность коммерческой организации законная, то и проверки она бояться не должна. Это по логике обывателей любая проверка — чуть ли не наказание и проблемы. С точки зрения судов и контролирующих органов, если у вас нет нарушений, значит и бояться проверки не нужно, — объяснил юрист Николай Попов. — Конечно, есть определенные требования, которые должны соблюдать контролирующие органы. Но в данном случае действия депутатов соответствуют закону.
На практике госорганы редко уходят, не обнаружив нарушений, так что логика обывателей отчасти верна, добавил Николай Попов.
Неслучайно на последнем Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что нужно полностью отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда. Правда, не уточнил, какие сферы связаны с такими рисками. Президент напомнил, что в 2022 году уже был установлен мораторий на плановые проверки российского бизнеса, в этом году его продлили. Владимир Путин подчеркнул, что проверки, там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами.
Что с бизнесом Студенникова
По данным агентства Infoline, в прошлом году сеть «Красное&Белое» с оборотом 993 миллиарда рублей заняла четвертое место в списке крупнейших ритейлеров России. На первом месте — X5 Group, на втором — «Магнит», на третьем — Wildberries.
«Красное&Белое» — сеть магазинов, которой управляет ООО «Меркурий Ритейл Холдинг». По данным «Контур.Фокуса», компания принадлежит Сергею Студенникову и его жене Елене Соболевой — 45 и 4% уставного капитала, основным бизнес-партнерам Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву — 37 и 8% соответственно. Оставшаяся часть зарегистрирована на четырех человек: Владимира Туганова — 3%, Игоря Дзуцева — 2%, Юрия Халтурина и Александра Кобзева — по 1%. Уставный капитал «Меркурий Ритейл Холдинг» — 73,5 миллиарда рублей, компания объединяет более 15 тысяч магазинов, это третий продуктовый ритейлер страны.
В мае этого года основатель «Красного&Белого» Сергей Студенников вошел в рейтинг богатейших бизнесменов России. Forbes включил в него 50 человек с самыми большими дивидендами за 2019–2021 годы. Студенников занял
Также в этом году Сергей Студенников попал в ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. По данным издания, он оказался на
Осенью прошлого года совладелец сети «Красное&Белое» Сергей Студенников вместе с женой оформил инвестиционное гражданство Черногории.