Денег не ждите: почему в мае родители не получат выплату из маткапитала

В мае родителям, которые получают на детей ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, не переведут эти деньги. Пособие не отменяется, его продолжат платить, но в другие дни и по другим правилам. Если прежде деньги переводили за текущий месяц, то теперь они будут приходить за прошедший месяц. Так что выплаты за апрель семьи получили еще в апреле, а за май будут уже в июне.
— С июня выплата будет доставляться всем семьям в один день — 5-го числа каждого месяца, — сообщили в Социальном фонде России. — В эту дату родители будут получать средства за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят семьям 5 июня.
Если единый день выпадает на выходные, то пособие будут перечислять перед ними. Например, в августе деньги за июль выплатят 4-го числа.
Выплату из материнского капитала на детей до трех лет можно оформить, если доходы семьи менее двух прожиточных минимумов на человека. В каждом регионе прожиточный минимум свой, но если считать в среднем по стране, два прожиточных минимума — это
До недавнего времени ежемесячную выплату из средств маткапитала можно было получить только на второго ребенка. С начала 2023 года правила изменились, теперь пособие платят на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения. У этого есть плюсы и минусы: с одной стороны, в трудной ситуации семья получает дополнительные средства на самое необходимое в этот момент, с другой — материнский капитал понемногу тратится, и если получать деньги, например, на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком. Это значит, что семья лишится крупной суммы, которую могла бы потратить на первый взнос по ипотеке, например. Впрочем, каждый здесь решает сам — выплатой из маткапитала можно и не пользоваться, если у вас на эти деньги другие планы.
Чтобы оформить выплату из маткапитала, нужно подать заявление в Социальный фонд в клиентской службе фонда, в МФЦ, на «Госуслугах» или в личном кабинете на сайте СФР. Выплаты из материнского капитала устанавливаются на год, после их можно продлить. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.