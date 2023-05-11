Денег не ждите: почему в мае родители не получат выплату из маткапитала

До недавнего времени ежемесячную выплату из средств маткапитала можно было получить только на второго ребенка. С начала 2023 года правила изменились, теперь пособие платят на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения. У этого есть плюсы и минусы: с одной стороны, в трудной ситуации семья получает дополнительные средства на самое необходимое в этот момент, с другой — материнский капитал понемногу тратится, и если получать деньги, например, на первенца в течение всех трех лет, на которые рассчитана эта выплата, то растрачен он будет практически целиком. Это значит, что семья лишится крупной суммы, которую могла бы потратить на первый взнос по ипотеке, например. Впрочем, каждый здесь решает сам — выплатой из маткапитала можно и не пользоваться, если у вас на эти деньги другие планы.

