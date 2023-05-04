Как теперь доставляют пенсии: все изменения — в одной картинке

Первое и самое главное, что нужно помнить пенсионерам: доставка остается бесплатной для получателя, сумма не должна меняться в меньшую сторону из-за смены доставщика. Почтальон может предложить вам дополнительные платные товары и услуги, но вы не обязаны ими пользоваться.

— При получении выплат можно воспользоваться дополнительными услугами: оплатить коммунальные и другие платежи, оформить подписку, приобрести товары, газеты, — сообщили нам в пресс-службе «Почты России». — Услуга по доставке пенсии и иных социальных выплат осуществляется бесплатно, как и доставка товаров из ассортимента почтового отделения.