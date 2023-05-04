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Как теперь доставляют пенсии: все изменения — в одной картинке

Деньги наличными теперь будут приносить только почтальоны

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Порядок доставки пенсий изменился с 1 мая

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В России с мая изменился порядок доставки пенсий — теперь доставлять пенсию наличными смогут только сотрудники «Почты России». Прежде почта тоже занималась этой работой, но помимо нее были и другие организации, так называемые альтернативные доставщики. Теперь им придется закрыться, а пенсионерам, у которых нет возможности получать деньги на карту, — ждать почтальона или идти в почтовое отделение самостоятельно. И если прежних доставщиков пенсионеры часто знали в лицо, то к почтальонам придется еще привыкнуть. И для начала — научиться их отличать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Первое и самое главное, что нужно помнить пенсионерам: доставка остается бесплатной для получателя, сумма не должна меняться в меньшую сторону из-за смены доставщика. Почтальон может предложить вам дополнительные платные товары и услуги, но вы не обязаны ими пользоваться.

— При получении выплат можно воспользоваться дополнительными услугами: оплатить коммунальные и другие платежи, оформить подписку, приобрести товары, газеты, — сообщили нам в пресс-службе «Почты России». — Услуга по доставке пенсии и иных социальных выплат осуществляется бесплатно, как и доставка товаров из ассортимента почтового отделения.

Узнать почтальона можно по специальной сумке или синей жилетке с логотипом. Однако, если форменных атрибутов нет — это еще не значит, что перед вами мошенник — для почтальонов допускается свободная форма одежды, так что не все пользуются сумками и жилетками. А вот что у сотрудника «Почты России» должно быть обязательно, так это удостоверение.

— У почтальона при себе есть удостоверение, подтверждающее, что он штатный сотрудник АО «Почты России», — сообщили в компании. — Он предъявит удостоверение почтальона с фотографией и печатью, кроме того, почтальон принесет деньги и выплатное поручение, в котором указаны Ф. И. О., паспортные данные, адрес и сумма выплаты получателя.

У почтальона при себе обязательно должно быть удостоверение

У почтальона при себе обязательно должно быть удостоверение

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Некоторые получатели пенсий беспокоились также, что теперь ждать доставку пенсии придется весь день, а вот с альтернативными доставщиками такой проблемы не было — всегда была договоренность по времени. Представители «Почты России» говорят, что пока график сложно определить точно, но скоро он устаканится.

— Почтальоны осуществляют доставку по определенному маршруту, и в первый раз предсказать точное время затруднительно, но в дальнейшем наши получатели будут знать примерное время прихода своего почтальона, — объяснили в пресс-службе.

Если у вас остались вопросы или возникли сомнения относительно вашего посетителя, позвоните по бесплатному телефону горячей линии 8 800 100–00–00.

Те, кто не хочет ждать почтальонов или ходить на почту самостоятельно, могут оформить банковскую карту и получать деньги на нее. Чтобы изменить способ доставки пенсии, нужно обратиться в Социальный фонд РФ по месту жительства. Это можно сделать в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ, на сайте «Госуслуги», в личном кабинете на сайте Соцфонда или направить обращение по почте. В заявлении необходимо указать способ доставки пенсии и реквизиты счета — если вы решили получать деньги на карту.

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