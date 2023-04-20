Куда уходят деньги: простая табличка, которая покажет, на что вы тратите больше, чем можете

Давайте разберемся, как это работает. Для начала нам нужно понять. сколько у нас есть денег: вносим в левую колонку все доходы. Чтобы было понятнее, мы заполнили ее примерами из жизни, допустим, девушки Ани. Наша вымышленная Аня живет одна, и единственный ее доход — зарплата, вписываем. Если бы у Ани была подработка, она получала бы пособия или продала ставшее маленьким платье, это тоже нужно было бы внести в табличку. Но есть только зарплата.

В правую колонку вносим обязательные расходы, которые у вас есть. Аня вносит в табличку примерные суммы на коммуналку и связь, а также платеж по кредиту за телефон. Еще в этом месяце день рождения у ее сестры — нужно купить подарок, отмечать будут на даче, там все цветет, а у Ани аллергия: нужно купить лекарства, а самое неприятное — разболелся зуб, поход к стоматологу больше нельзя откладывать. Складываем все неизбежные расходы, получившуюся сумму вычитаем из доходов — вот уже почти половины зарплаты и нет. Оставшееся делим на число дней в месяце, на который мы планируем бюджет. У Ани получилось 600 рублей.