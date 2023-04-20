Куда уходят деньги: простая табличка, которая покажет, на что вы тратите больше, чем можете

Каждый месяц обещаешь себе, что уж в следующем-то точно отложишь в копилку пресловутые 10% дохода, но вот до зарплаты неделя, а денег опять осталось впритык. Тут-то и возникает вопрос: а куда, собственно, делись деньги? К сожалению, ответ на этот вопрос найти немного сложнее, чем кажется. Точнее, сам способ простой, но утомительный: придется всё записывать. Это единственный способ найти дыру в своем бюджете и оптимизировать его так, чтобы наконец было что откладывать. А с этим мы вам поможем: есть простая табличка, которая поможет понять, куда вы тратите деньги.
Таблицы для учета бюджета существуют на просторах интернета в нескольких вариантах на разных языках, мы изучили их и выбрали тот, что нам кажется оптимальным. Скачать табличку в формате Excel можно здесь, а на инфографике ниже мы покажем, как ею пользоваться.
Давайте разберемся, как это работает. Для начала нам нужно понять. сколько у нас есть денег: вносим в левую колонку все доходы. Чтобы было понятнее, мы заполнили ее примерами из жизни, допустим, девушки Ани. Наша вымышленная Аня живет одна, и единственный ее доход — зарплата, вписываем. Если бы у Ани была подработка, она получала бы пособия или продала ставшее маленьким платье, это тоже нужно было бы внести в табличку. Но есть только зарплата.
В правую колонку вносим обязательные расходы, которые у вас есть. Аня вносит в табличку примерные суммы на коммуналку и связь, а также платеж по кредиту за телефон. Еще в этом месяце день рождения у ее сестры — нужно купить подарок, отмечать будут на даче, там все цветет, а у Ани аллергия: нужно купить лекарства, а самое неприятное — разболелся зуб, поход к стоматологу больше нельзя откладывать. Складываем все неизбежные расходы, получившуюся сумму вычитаем из доходов — вот уже почти половины зарплаты и нет. Оставшееся делим на число дней в месяце, на который мы планируем бюджет. У Ани получилось 600 рублей.
Следующий этап потребует дисциплинированности — придется каждый день записывать все свои траты. В табличке у нас несколько основных столбиков — продукты, транспорт, покупки для дома и «разное» куда можно вписать, все что угодно. На самом деле табличек можно сделать сколько захочется, лучше первое время указывать даже на что именно потратили деньги: не просто «продукты», а пакет молока и булка хлеба. Наша Аня решила вписывать только «разное» — чтобы не забыть, что попало в эту категорию. В первый день она зашла только в супермаркет, купила немного продуктов к ужину и моющее средство — вписываем в разные колонки, складываем, сумму вписываем в траты. Аня уложилась в бюджет на день, даже немного сэкономила. Сэкономленные деньги переносим в бюджет на следующий день.
На следующий день траты были более существенные: хозяйственный магазин и поездка к стоматологу, который еще и поднял цены, так что пломба обошлась дороже — Аня вписывает сумму в табличку и выходит за рамки дозволенного. Это значит, что завтра или в какой-то другой день нужно будет экономить, иначе она останется в минусе по итогам месяца. На следующий день по пути с работы она проходит мимо кондитерской, которая уже закрывается и распродает остатки выпечки: целая коробка пончиков всего за 200 рублей! В другой раз сладкоежка Аня обязательно бы купила, но теперь она знает, что 200 рублей — это больше, чем весь ее сегодняшний бюджет. И, кажется, даже начинает догадываться, что на пончики и шоколадки уходит больше, чем хотелось бы. А ведь без них, возможно, и на стоматологе можно было бы сэкономить.
Мы не будем следить за Аней весь месяц, думаем, принцип вы поняли. Скачайте табличку и попробуйте сделать то же самое. В табличке уже введены все нужные формулы, так что она автоматически рассчитает для вас ежедневный бюджет и учтет траты за предыдущие дни. Через месяц-другой можно будет анализировать, на что вы тратитесь больше всего и какие расходы можно оптимизировать. Тогда и будете составлять бюджет на следующий месяц.
— Чтобы составить планируемый бюджет, обдумайте суммы, потраченные в прошлом месяце на каждую категорию, и попробуйте их оптимизировать, к примеру, на чём-то сэкономить, а то и вовсе отказаться от необязательных покупок, — говорит финансовый эксперт Олег Поварницын. — Установите лимиты для каждой из основных категорий и не выходите за них, чтобы начать экономить. Они сформируют ваш бюджет, и этих денег вам должно хватить на все расходы в соответствующей категории в следующем месяце.
Идеально свести приход и расход вряд ли получится: скорее всего, окажется, что в одном месяце все-таки нужно лезть в накопления и брать в долг, но чем дольше вести такой бюджет, тем лучше вы станете разбираться, на чём вы действительно можете сэкономить, а где ужаться не получится. И тогда уже можно приступать к накоплениям, например по методу пяти конвертов.