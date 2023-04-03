Пенсии вырастут, но не у всех: кто получит больше денег в апреле

Кроме того, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на индивидуальный рост выплат. К примеру, повышение положено работающим пенсионерам, оформившим в феврале самозанятость. По общему правилу работающие пожилые люди на индексацию рассчитывать не могут, но на тех, кто работает по самозанятости, это не распространяется. Также индексация положена людям пенсионного возраста, которые работали, но недавно уволились. Поскольку ежегодную индексацию работающие пенсионеры пропускают и получают пенсию в прежнем размере, им рост пенсий полагается по факту увольнения. Правда, начислять повышенную пенсию могут начать не сразу из-за особенностей оформления документов (заявление подавать не нужно, но иногда информация обновляется не сразу), но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.