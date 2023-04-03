Пенсии вырастут, но не у всех: кто получит больше денег в апреле

В апреле в России традиционно повышают пенсии, правда, не все, а только социальные. Этот апрель не станет исключением — в правительстве уже заявили об индексации. Впрочем, есть и другие категории пенсионеров, которые могут получить прибавку. Разбираемся, кто может на нее рассчитывать.
Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия по старости, по инвалидности или по потере кормильца. Также
В своем выступлении 23 марта глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в этот раз за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%. Однако в апреле рост составит только 3,3% — 13,5% у премьер-министра получилось за счет того, что он учел индексацию, которая была в прошлом июле. Тогда из-за роста цен власти внепланово подняли пенсии, прожиточные минимумы и МРОТ на 10%. В апреле же прошлого года повышение составило 8,6%.
Кроме того, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на индивидуальный рост выплат. К примеру, повышение положено работающим пенсионерам, оформившим в феврале самозанятость. По общему правилу работающие пожилые люди на индексацию рассчитывать не могут, но на тех, кто работает по самозанятости, это не распространяется. Также индексация положена людям пенсионного возраста, которые работали, но недавно уволились. Поскольку ежегодную индексацию работающие пенсионеры пропускают и получают пенсию в прежнем размере, им рост пенсий полагается по факту увольнения. Правда, начислять повышенную пенсию могут начать не сразу из-за особенностей оформления документов (заявление подавать не нужно, но иногда информация обновляется не сразу), но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.
Рост пенсии может быть связан с возрастом — прибавку получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Ни к каким датам, кроме дня рождения, это повышение не привязано — как только пенсионер отметит юбилей, так и доплату назначат. Заявление подавать не нужно, увеличение произойдет автоматически и составит 7567 рублей 33 копейки. Если в регионе действует районный коэффициент (например, в районах Крайнего Севера), то к этой сумме он тоже применяется.
Пенсионеры, которые накопили стаж и получают страховую пенсию, прибавку в этом году уже получали — в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 4,8%.