Подъем или все-таки спад? Эксперты — о том, как послание Путина повлияет на российскую экономику

В экономическом блоке послания президент оперировал множеством разных чисел, влияющих на положение дел как положительно, так и отрицательно. По мнению экономиста Константина Селянина, часть из них соответствует действительности, но остальное интерпретировано достаточно странно — например, количество экспортированного зерна и уменьшение безработицы.

— Действительно, экспорт зерновых составил 55–60 миллионов тонн, но не отмечено, что это стало возможным в рамках зерновой сделки. Она позволила вывозить зерно в беднейшие страны мира не только Украине, но и России, — отметил Константин Селянин. — Падение безработицы с 4,7% до 3,7% — это тоже правда. Но Путин не упомянул, почему безработицы стало меньше — потому что из экономики изъяли 300 тысяч молодых мужчин самого дееспособного возраста, квалифицированных рабочих. Те, кто не имел работу, заняли их места. Не говорится, «благодаря» чему удалось победить безработицу — новых рабочих мест ведь не было создано.