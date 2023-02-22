Подъем или все-таки спад? Эксперты — о том, как послание Путина повлияет на российскую экономику

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию — в последний раз это происходило в апреле 2021 года. Глава государства говорил больше полутора часов и в своем выступлении затронул в том числе и сферу экономики. Вместе с экономистами разобрали, какие взлеты и падения упомянул Путин в своем выступлении (а о каких умолчал) и как его слова скажутся на состоянии российской экономики в дальнейшем.
В экономическом блоке послания президент оперировал множеством разных чисел, влияющих на положение дел как положительно, так и отрицательно. По мнению экономиста Константина Селянина, часть из них соответствует действительности, но остальное интерпретировано достаточно странно — например, количество экспортированного зерна и уменьшение безработицы.
— Действительно, экспорт зерновых составил 55–60 миллионов тонн, но не отмечено, что это стало возможным в рамках зерновой сделки. Она позволила вывозить зерно в беднейшие страны мира не только Украине, но и России, — отметил Константин Селянин. — Падение безработицы с 4,7% до 3,7% — это тоже правда. Но Путин не упомянул, почему безработицы стало меньше — потому что из экономики изъяли 300 тысяч молодых мужчин самого дееспособного возраста, квалифицированных рабочих. Те, кто не имел работу, заняли их места. Не говорится, «благодаря» чему удалось победить безработицу — новых рабочих мест ведь не было создано.
Также экономисты обратили внимание и на слова о спаде экономики (по данным Росстата, ВВП по итогам 2022 года снизился на 2,1%). По словам Константина Селянина, падение действительно оказалось меньше, чем предсказывали аналитики в прошлом году.
— Но президент не приводит других цифр — например, рекордного дефицита бюджета в 3,3 триллиона рублей, такого не было больше 20 лет, с 1998 года. Это говорит о существенных проблемах. Ничего не сказано о влиянии санкций — сказано, что мы их преодолели, но по январю видно падение доходов на 59%, а это серьезная цифра, — пояснил эксперт.
Экономист Георгий Остапкович считает, что спад ВВП и санкционное давление — одни из главных негативных моментов для российской экономики.
— Будет перестроение экономики, ставится задача ее трансформировать. Она сегодня настроена на спрос, на сырьевые товары, — считает эксперт. — У нас в экспорте 80% — это сырье и продажи сырья. А все регуляторы и президент говорят о том, что должна произойти частичная смена парадигмы экономики, переход от сырьевой зависимости на производство товаров с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью передела — это обрабатывающая промышленность и высокотехнологичные услуги. От того, как удастся нам эту парадигму поменять, будет зависеть развитие экономики.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
По мнению Константина Селянина, послание президента не должно кардинально повлиять на экономику, поскольку ничего нового в нем сказано не было.
— Ничего хорошего не было сказано, но не прозвучало и ничего плохого, — считает экономист. — Да, Россия вышла из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, но по факту это не сюрприз и уже было сделано, просто официально озвучено. Не было объявлено мобилизации и других вещей, которые могли бы отрицательно повлиять на экономику. Конечно, были верные вещи — российская экономика, надо отдать ей должное, оказалась более устойчивой, сильной и гибкой, экономического коллапса не произошло. Но значительного влияния от послания не будет.
Георгий Остапкович, напротив, отметил положительное влияние послания президента на экономику — в частности, в улучшении предпринимательского климата и различных мер поддержки:
— Увеличение МРОТ, различные бонусные программы семьям с детьми — всё это позитивно сыграет на экономике. Бонусы улучшат платежеспособность людей, что приведет к увеличению потребления. В таком случае экономика должна производить больше товаров и услуг, чтобы удовлетворить этот спрос, возникает мультипликативный эффект. Спрос формирует рост экономики. Основная часть выступления [Путина] была направлена на экономический рост и развитие — он ориентирует и бизнес, и регуляторов экономической деятельности на создание благоприятного предпринимательского климата, чтобы экономика начала развиваться и задействовала эффекты импортозамещения, переориентировалась на рублевую компоненту, увеличила рублевые растраты. С точки зрения риторики всё выглядит достаточно позитивно.
По словам Остапковича, на послание в моменте отреагировали и российские биржи, которые поднялись в доходности. Константин Селянин же отметил, что основным посылом этого послания стала фраза: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
— Как выясняется, ситуация со спецоперацией, по мнению Путина, дала России новые шансы. Но хочется задать вопрос: что мешало всё это сделать в обычное время? — резюмировал экономист.
Мы следили за посланием президента в режиме онлайн-трансляции, а также собрали все главные мысли из него в одном материале. В ходе послания Путин пообещал поддержать участников СВО и их семьи, предложил ряд других мер — увеличение налогового вычета на образование детей, дополнительное повышение минимального размера оплаты труда, а также сделал еще ряд заявлений о внутренней и внешней политике России.