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Детские пособия выросли в Новосибирской области — показываем суммы в двух картинках

Увеличение произошло из-за прожиточного минимума

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Постепенно все выплаты будут производиться по новым правилам

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В Новосибирской области выросли пособия на детей и беременным — в двух картинках показываем суммы, на которые теперь могут рассчитывать новосибирцы. Увеличение произошло из-за роста прожиточного минимума.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум на 2023 год в НСО составляет 16 054 рубля — это будет максимальный размер выплат. В 2022 году он был 15 318 рублей. Для детей прожиточный минимум теперь — 15 261 рубль, что на 699 рублей больше, чем в 2021 году.

Ранее выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в Новосибирской области составляла 7659 рублей, теперь — 8027 рублей. Максимальная сумма пособия на детей выросла на 699 рублей — до 15 261 рубля.

Деньги сейчас можно получать по старым правилам, которые действовали до введения единых пособий.

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С 2023 года были введены единое пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и единое пособие на детей от 8 до 17 лет.

— Когда закончится срок назначения выплат, которые были назначены до 1 января 2023 года, нужно будет подать новое заявление уже на единое пособие, — объяснили в Социальном фонде по НСО.

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В Новосибирске федеральные льготники, а также получатели страховых выплат смогут рассчитывать в феврале на индексацию в 11,9 %.

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