Детские пособия выросли в Новосибирской области — показываем суммы в двух картинках

В Новосибирской области выросли пособия на детей и беременным — в двух картинках показываем суммы, на которые теперь могут рассчитывать новосибирцы. Увеличение произошло из-за роста прожиточного минимума.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум на 2023 год в НСО составляет
Ранее выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в Новосибирской области составляла 7659 рублей, теперь — 8027 рублей. Максимальная сумма пособия на детей выросла на 699 рублей — до
Деньги сейчас можно получать по старым правилам, которые действовали до введения единых пособий.
С 2023 года были введены единое пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и единое пособие на детей от 8 до 17 лет.
— Когда закончится срок назначения выплат, которые были назначены до
В Новосибирске федеральные льготники, а также получатели страховых выплат смогут рассчитывать в феврале на индексацию в