Детские пособия выросли в Новосибирской области — показываем суммы в двух картинках

Для трудоспособного населения прожиточный минимум на 2023 год в НСО составляет 16 054 рубля — это будет максимальный размер выплат. В 2022 году он был 15 318 рублей. Для детей прожиточный минимум теперь — 15 261 рубль, что на 699 рублей больше, чем в 2021 году.

