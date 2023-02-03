Пособия выросли на 11,9%: кто из новосибирцев получит больше денег в феврале

В Новосибирске федеральные льготники, а также получатели страховых выплат смогут рассчитывать в феврале на индексацию в 11,9%. В Новосибирской области ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые были проиндексированы с 1 февраля, получают 214 тысяч жителей — федеральные льготники.
— Это инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы, дети-инвалиды, участники и инвалиды войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, а также ряд других категорий граждан, — перечислили в Социальном фонде России по Новосибирской области.
Одновременно с ЕДВ на 11,9% индексируется и набор социальных услуг (НСУ). Право на него имеют получатели ЕДВ. Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля увеличилась до 1469,74 рубля в месяц.
— На такой же процент произведена индексация страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Максимальный размер единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности в НСО с учетом районного коэффициента составляет
Размер ежемесячной страховой выплаты в НСО не может превышать максимального размера
Февральская индексация не коснется единого универсального пособия. Увеличится единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, а также выплаты беременной жене и детям военнослужащих по призыву. Вырастет и материнский капитал — на первенца с 1 февраля составит 586,9 тысячи рублей, на второго ребенка — до 775,6 тысячи рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка по федеральной выплате после индексации в этом году будет составлять 22,9 тысячи рублей.
С 1 февраля минимальное пособие по уходу за ребенком будет составлять 8,5 тысячи рублей, максимальное — 35 тысяч. При этом сумма зависит от заработка родителя, который уходит в декрет.
Адреса офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Новосибирске, куда можно подать документы на выплаты, вы можете посмотреть на нашей карте:
Более подробно об индексации можно почитать здесь.
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