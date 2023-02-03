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Пособия выросли на 11,9%: кто из новосибирцев получит больше денег в феврале

В НСО на них могут рассчитывать 214 тысяч жителей

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В Новосибирской области ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) получают 214 тысяч жителей

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В Новосибирске федеральные льготники, а также получатели страховых выплат смогут рассчитывать в феврале на индексацию в 11,9%. В Новосибирской области ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые были проиндексированы с 1 февраля, получают 214 тысяч жителей — федеральные льготники.

— Это инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы, дети-инвалиды, участники и инвалиды войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, а также ряд других категорий граждан, — перечислили в Социальном фонде России по Новосибирской области.


Одновременно с ЕДВ на 11,9% индексируется и набор социальных услуг (НСУ). Право на него имеют получатели ЕДВ. Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля увеличилась до 1469,74 рубля в месяц.

— На такой же процент произведена индексация страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Максимальный размер единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности в НСО с учетом районного коэффициента составляет 158 078,39 рубля, — отметили в фонде.

Размер ежемесячной страховой выплаты в НСО не может превышать максимального размера 101 288 рублей 68 копеек.

Февральская индексация не коснется единого универсального пособия. Увеличится единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, а также выплаты беременной жене и детям военнослужащих по призыву. Вырастет и материнский капитал — на первенца с 1 февраля составит 586,9 тысячи рублей, на второго ребенка — до 775,6 тысячи рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка по федеральной выплате после индексации в этом году будет составлять 22,9 тысячи рублей.

С 1 февраля минимальное пособие по уходу за ребенком будет составлять 8,5 тысячи рублей, максимальное — 35 тысяч. При этом сумма зависит от заработка родителя, который уходит в декрет.

Адреса офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Новосибирске, куда можно подать документы на выплаты, вы можете посмотреть на нашей карте:

Более подробно об индексации можно почитать здесь.

В середине декабря новый прожиточный минимум Новосибирской области на 2023 год утвердил губернатор Андрей Травников.

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