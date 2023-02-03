Пособия выросли на 11,9%: кто из новосибирцев получит больше денег в феврале



Одновременно с ЕДВ на 11,9% индексируется и набор социальных услуг (НСУ). Право на него имеют получатели ЕДВ. Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля увеличилась до 1469,74 рубля в месяц.



— На такой же процент произведена индексация страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Максимальный размер единовременной страховой выплаты, назначаемой застрахованному в зависимости от степени утраты им профессиональной трудоспособности в НСО с учетом районного коэффициента составляет 158 078,39 рубля, — отметили в фонде.

