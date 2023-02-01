Пособия снова вырастут, но не все: кто получит больше денег уже в феврале

В России с 1 февраля меняются суммы большинства пособий и социальных выплат, которые не выросли в январе. Традиционно ежегодная индексация равна инфляции, которую Центробанк устанавливает по итогам прошлого года. В этом году она составит 11,9%. Повышение коснется материнского капитала, некоторых детских пособий, выплат инвалидам и ветеранам, пострадавшим на производстве и некоторым другим людям, получающим соцподдержку. Рассказываем подробнее, как изменится каждая выплата.
Выплаты и пособия на детей
Сегодня в России есть несколько вариантов детских пособий, некоторые из них изменились уже в январе. С начала года целый ряд выплат был объединен в так называемое единое универсальное пособие, а еще изменились правила выплаты пособий из материнского капитала. Февральская индексация этих выплат не коснется — она затронет единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также выплаты беременной жене и детям военнослужащих по призыву.
В некоторых регионах есть свои пособия по случаю пополнения семейства, здесь же речь идет о выплате из федерального бюджета. Как сообщили в Соцфонде, после индексации в этом году она будет составлять 22,9 тысячи рублей — эти деньги семья получает на рождение каждого ребенка, то есть при появлении на свет двойни сумма удваивается.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получает родитель или другой родственник, который уходит в декрет (это может быть не только мама, но и отец, бабушка, дедушка). Сумма этого пособия зависит от размера зарплаты того, кто идет в отпуск по уходу — 40% от дохода, однако есть минимальный и максимальный порог — вот их и проиндексировали. С 1 февраля минимальное пособие по уходу за ребенком будет составлять 8,5 тысячи рублей, максимальное — 35 тысяч.
Также вырастут пособия женам и детям призывников — беременная супруга получит одну выплату в размере 36,3 тысячи рублей, а после рождения ребенка будет получать 15,5 тысячи рублей. Это касается только семей солдат, которые проходят срочную службу в армии по призыву.
Проиндексируют и самую крупную детскую выплату — материнский капитал. Сумма маткапитала на первенца с 1 февраля вырастет с 524,5 тысячи рублей до 586,9 тысячи рублей, на второго ребенка — с 693,1 до 775,6 тысячи рублей.
Ежемесячная денежная выплата
Ежемесячную денежную выплату, или, как ее чаще называют, ЕДВ получают люди с инвалидностью и ветераны боевых действий, Герои России и Герои Труда. Эту выплату они получают дополнительно к пенсии. Сами пенсии были проиндексированы ранее, с 1 января.
Ежемесячные выплаты для инвалидов первой группы после индексации составят 5 тысяч рублей, второй группы — 3,5 тысячи рублей, третьей группы — 2,7 тысячи рублей, детям-инвалидам — 3,5 тысячи рублей. ЕДВ для ветеранов боевых действий вырастет до 3,9 тысячи рублей, для Героев России и полных кавалеров ордена Славы — до 83,5 тысячи рублей, для Героев Труда РФ, Героев Соцтруда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы — до 61,6 тысячи рублей.
Какие еще пособия проиндексируют?
Индексация на всё те же 11,9% ожидает также выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти выплаты делятся на единовременную и ежемесячную. Выплаты назначают, если медэкспертиза подтвердит, что пострадавший утратил профессиональную трудоспособность. Единовременную выплату пострадавший получает в течение месяца, ежемесячную — пока не восстановит трудоспособность. Размер выплат в каждом случае устанавливается индивидуально, но есть максимум — его и проиндексировали. Максимальная единовременная выплата с 1 февраля составляет 131,7 тысячи рублей, максимальная ежемесячная — 101,3 тысячи рублей.
Кроме того, повышение коснется ежегодной компенсации инвалидам расходов на содержание собак-проводников, компенсации набора социальных услуг, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации и пособия на погребение. Индексация также составит 11,9%.
Многие выплаты, которых не коснулась февральская индексация, были повышены еще в январе — например, вырос минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы, а следом за ними — детские пособия для семей в трудной жизненной ситуации. Также в январе проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. Работающим пенсионерам прибавка по действующему законодательству не полагается. Вопрос об отмене этого правила не раз поднимался, однако в январе 2023 года Госдума вновь отклонила соответствующие законопроекты — сразу пять штук.