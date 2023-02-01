Пособия снова вырастут, но не все: кто получит больше денег уже в феврале

В некоторых регионах есть свои пособия по случаю пополнения семейства, здесь же речь идет о выплате из федерального бюджета. Как сообщили в Соцфонде, после индексации в этом году она будет составлять 22,9 тысячи рублей — эти деньги семья получает на рождение каждого ребенка, то есть при появлении на свет двойни сумма удваивается.



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получает родитель или другой родственник, который уходит в декрет (это может быть не только мама, но и отец, бабушка, дедушка). Сумма этого пособия зависит от размера зарплаты того, кто идет в отпуск по уходу — 40% от дохода, однако есть минимальный и максимальный порог — вот их и проиндексировали. С 1 февраля минимальное пособие по уходу за ребенком будет составлять 8,5 тысячи рублей, максимальное — 35 тысяч.

