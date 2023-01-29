Крупнейший производитель терминалов для оплаты картами уходит из России. Что грозит продавцам и покупателям

Кто уходит и что это значит

Основной поставщик терминалов оплаты картами для отечественных банков может уйти с российского рынка уже этой весной. Компания производит POS-терминалы — устройства для оплаты товаров банковскими картами, разрабатывает платежные решения на их основе. По данным РБК, контракты Ingenico с сотрудниками в нашей стране заканчиваются 15 февраля, техподдержку терминалов планируется вести до конца марта.



Ingenico Group основана в 1980 году, штаб-квартира расположена во Франции. Входит в топ-5 мировых производителей POS-терминалов. На рынок России и стран СНГ пришла в 2007 году. Компания выпускает более 9 миллионов устройств в год. В 2012–2019 годах завод по выпуску терминалов работал в Твери, потом производство перенесли во Вьетнам. В России компанию представляет ООО «Инженико». По данным сервиса «Контур.Фокус», ее выручка за 2021 год — 2 миллиарда, прибыль — 419 миллионов рублей.