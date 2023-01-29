Крупнейший производитель терминалов для оплаты картами уходит из России. Что грозит продавцам и покупателям

Крупнейший производитель терминалов для приема банковских карт к оплате — компания Ingenico — с 1 марта планирует уйти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание РБК. Французская компания занимает половину российского рынка, а значит, могут возникнуть проблемы с обслуживанием и ремонтом терминалов. Обсуждаем с экспертами, как это скажется на жизни предпринимателей и обычных потребителей, есть ли альтернативы и куда будем прикладывать карточку.
Кто уходит и что это значит
Основной поставщик терминалов оплаты картами для отечественных банков может уйти с российского рынка уже этой весной. Компания производит POS-терминалы — устройства для оплаты товаров банковскими картами, разрабатывает платежные решения на их основе. По данным РБК, контракты Ingenico с сотрудниками в нашей стране заканчиваются 15 февраля, техподдержку терминалов планируется вести до конца марта.
Ingenico Group основана в 1980 году, штаб-квартира расположена во Франции. Входит в топ-5 мировых производителей POS-терминалов. На рынок России и стран СНГ пришла в 2007 году. Компания выпускает более 9 миллионов устройств в год. В 2012–2019 годах завод по выпуску терминалов работал в Твери, потом производство перенесли во Вьетнам. В России компанию представляет ООО «Инженико». По данным сервиса «Контур.Фокус», ее выручка за 2021 год — 2 миллиарда, прибыль — 419 миллионов рублей.
Компания является партнером крупных отечественных банков — Сбербанка, «ВТБ», «Россельхозбанка», «Промсвязьбанка» и других. На сайте Ingenico Россия уже исчезла из списка стран, где находятся подразделения компании. Хотя официально об уходе производитель не заявлял.
Представители банков не готовы обсуждать ситуацию с терминалами в публичной плоскости. Но практически все кредитные учреждения уже давно занимаются поиском и тестированием аналогов, необходимых для устойчивой работы платежной инфраструктуры.
Как отреагировали чиновники
На российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты, заявили в Минпромторге, комментируя тему возможного ухода с российского рынка поставщика платежных терминалов Ingenico и потенциальных проблемах в ремонте и обслуживании ПО.
В качестве примера в ведомстве назвали компании «Инпас Компани», «Атол», «Штрих-М».
— Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой. Кроме этого, АО СКБ ВТ «Искра» из Санкт-Петербурга производит терминал «МК-105», находящийся в реестре отечественной радиоэлектронной продукции. Аппарат представляет собой мобильное устройство, предназначенное для проведения наличных денежных расчетов и расчетов с использованием бесконтактных банковских и смарт-карт, — сообщили в Минпромторге России. — Компании «Инженерный стапель», «Атол» и «Штрих-М», в том числе совместно с ГК «Терминальные Технологии», ведут собственные разработки и углубляют локализацию аппаратуры для безналичной оплаты в России.
Вопрос обеспечения указанного сегмента различными российскими решениями обсуждается в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка — совместно с Банком России и другими банковскими организациями, добавили чиновники.
— Причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено. Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет, — подчеркнули в Минпромторге.
Прогноз экспертов
Уход такого значимого игрока не может не сказаться на рынке платежных терминалов, отметили эксперты. Фактически в подвисшем состоянии оказываются примерно два миллиона устройств по всей стране, с ремонтом и обновлением ПО которых возникнут проблемы.
— По сообщениям СМИ, Ingenico хочет, чтобы ее уход минимально навредил платежному рынку. Но рано или поздно встанет вопрос с заменой устройств, потерявших работоспособность. Банки, вероятно, будут их эксплуатировать до последнего, а затем менять на продукцию другого производителя. Скорее всего, азиатского (планов по разработке и выпуску собственных платежных терминалов в РФ, насколько я знаю, нет), — отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — На мой взгляд, процесс будет идти довольно плавно и постепенно, так что покупатели, скорее всего, ничего не заметят.
Эксперты напомнили, что у компании Ingenico есть российская "дочка" — ООО «Инженико».
— Учитывая, что она имеет долю 50% на рынке, вряд ли просто так отдаст рынок конкурентам. Скорее всего, обслуживание продолжится под другим брендом, — предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Если рассматривать худший сценарий — полный уход компании из России, то на ее место придут другие участники рынка. В этом случае российским банкам придется менять POS-терминалы на оборудование других поставщиков.
POS-терминал (от английского point of sale — точка продажи) — это устройство для приема платежей с помощью банковских карт. По данным ЦБ на 2022 год, в России используется 4 миллиона POS-терминалов. Половина из них выпущена и обслуживается Ingenico. Цена одного аппарата — от 150 до 200 долларов.
— Половина рынка — это, действительно, внушительная сумма. В любом случае придется создавать собственное производство терминалов — скорее всего, в Китае, но для наших целей — и разрабатывать программное обеспечение. В принципе, это возможно, только до марта никто это сделать не успеет, — прокомментировал руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. — На отечественное программное обеспечение по бронированию уже перешли наши авиакомпании, банковские структуры. Поэтому опыт есть.
Сложившаяся ситуация может привести к ускорению развития других платежных технологий, не требующих банковских карт и терминалов, указали эксперты. В частности, это может дать дополнительный импульс распространению Системы быстрых платежей (СБП).
— Сейчас все-таки есть возможности оплаты по QR-коду, в Системах быстрых платежей и даже просто переводы на карту — этим пользуются небольшие магазины в регионах. Крупные супермаркеты, конечно, будут приобретать модули других производителей, мелкие предприниматели будут использовать различные варианты из тех, что я уже перечислил, — рассказал руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. — Надеюсь, что в течение года будут созданы и отечественные решения, которые смогут обеспечить рынок.
Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, через который можно совершать мгновенные переводы по номеру телефона в разных банках, оплачивать товары и услуги с помощью мобильных банковских приложений и по QR-коду.
— В торговых точках, где не получится быстро заменить терминалы, покупателям можно оплачивать товары или услуги через QR-код. Возникнуть трудностей с запчастями и программным обеспечением не должно. Российские компании отрасли могут обслуживать любое оборудование, а недостающее программно-аппаратное обеспечение доставят по параллельному импорту, — уверен Владислав Антонов. — Очередные «страшилки» по уходу с российского рынка той или иной западной компании не впечатляют ни простых россиян, ни бизнесменов. Россия стала давно высокоразвитой рыночной экономикой, ее успехам в области платежных технологий и разработки платежных инфраструктур и решений могут позавидовать на Западе. В России под надзором ЦБ сегодня работают 150 операторов платежных систем, они оперативно займут рыночную нишу.
Даже если у покупателей не будет проблем с оплатой товаров банковскими картами, по мнению экспертов, возможно удорожание услуг по транзакциям.
— Это будет означать дополнительные расходы для банков, так что какого-то увеличения тарифов на эквайринг (технология безналичного приема платежей с использованием банковских карт и систем бесконтактной оплаты. — Прим. ред.) исключать не стоит, — заметил Игорь Додонов.
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Для этого надо отсканировать QR-код, который предложат на кассе. Сканер или камера автоматически перенаправит в приложение вашего банка, где нужно нажать «Подтвердить покупку». Если на телефоне несколько банковских приложений, а вы хотите оплатить покупку со счета конкретного банка, можете сразу открыть приложение этого банка и найти функцию «Отсканировать QR-код». Этот способ, конечно, не так удобен, как было с оплатой через Google Рay или Apple Рay. Но набирает всё большую популярность.
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