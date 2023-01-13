«Слабый рубль очень полезен»: что происходит с валютой и чего ждать от нее в новом году

Кому выгоден слабый рубль

Прежде чем давать прогноз на 2023 год, эксперты обращают внимание на то, что происходило в году минувшем. Экономист Константин Селянин напомнил, что после ввода ограничений по покупке и продаже валюты, а также ухода иностранных участников с валютного рынка выяснилось — курс доллара практически полностью определяется соотношением импорта и экспорта.

— В апреле-мае сложилась ситуация, когда импорт резко упал. В то же время российские экспортные доходы были высокими вплоть до сентября, пока не вошли санкции, — разъяснил экономист. — Это привело к тому, что предложение доллара от экспортеров превысило спрос со стороны импортеров, а других участников рынка за счет ограничений отсекли. Это привело к укреплению рубля на фоне кризиса и спецоперации. Начиная с мая, импорт стал возвращаться — за счет параллельного импорта и из дружественных стран. Это многократно увеличило спрос со стороны импортеров, вызвало рост, который, впрочем, сейчас прекратился и вряд ли будет продолжаться — ожидать, что он восстановится до прежнего уровня (до спецоперации на Украине. — Прим. ред.), вряд ли стоит. Предложение валюты резко начало снижаться, начиная с декабря, после введения санкций на нефть. Это сказалось очень сильно, особенно в условиях других вступивших в силу санкций, например на уголь, — поток экспортной выручки резко снизился. Как и полагается в экономике при неизменном спросе и сокращении предложения, от этого снизился и курс рубля.