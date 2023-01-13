«Слабый рубль очень полезен»: что происходит с валютой и чего ждать от нее в новом году

В 2022 году спецоперация на Украине и ее последствия привели к тому, что валютные курсы постоянно колебались, фондовый рынок обвалился, Европа и США ввели санкции и заблокировали золотовалютные резервы России, появился потолок цен на российскую нефть, а цены на все товары внутри страны выросли. За неделю до наступления 2023 года еще и обвалился курс рубля, который, впрочем, слегка отыграл свои позиции в начале января. Как будут обстоять дела с валютой в новом году? Эксперты дали прогноз на ближайшее время.
Кому выгоден слабый рубль
Прежде чем давать прогноз на 2023 год, эксперты обращают внимание на то, что происходило в году минувшем. Экономист Константин Селянин напомнил, что после ввода ограничений по покупке и продаже валюты, а также ухода иностранных участников с валютного рынка выяснилось — курс доллара практически полностью определяется соотношением импорта и экспорта.
— В апреле-мае сложилась ситуация, когда импорт резко упал. В то же время российские экспортные доходы были высокими вплоть до сентября, пока не вошли санкции, — разъяснил экономист. — Это привело к тому, что предложение доллара от экспортеров превысило спрос со стороны импортеров, а других участников рынка за счет ограничений отсекли. Это привело к укреплению рубля на фоне кризиса и спецоперации. Начиная с мая, импорт стал возвращаться — за счет параллельного импорта и из дружественных стран. Это многократно увеличило спрос со стороны импортеров, вызвало рост, который, впрочем, сейчас прекратился и вряд ли будет продолжаться — ожидать, что он восстановится до прежнего уровня (до спецоперации на Украине. — Прим. ред.), вряд ли стоит. Предложение валюты резко начало снижаться, начиная с декабря, после введения санкций на нефть. Это сказалось очень сильно, особенно в условиях других вступивших в силу санкций, например на уголь, — поток экспортной выручки резко снизился. Как и полагается в экономике при неизменном спросе и сокращении предложения, от этого снизился и курс рубля.
Другие эксперты согласны с тем, что рубль оказался под давлением после того, как был введен потолок цен на нефть и эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС.
— Но падение скорее связано с резким укреплением доллара после того, как Федеральная резервная система (ФРС) подняла ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а чиновники американского регулятора продолжили «ястребиную» риторику. Также глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ожидает роста ключевой ставки минимум на 50 базисных пунктов в 2023 году, что оказало поддержку доллару, — объяснил аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов.
При этом экономисты прямо говорят о том, что ослабление курса рубля выгодно для бюджета государства, поскольку экспортеры получают выручку в валюте.
— Главный бенефициар [слабого рубля] — это государство, поскольку с экспортом связана половина бюджетных доходов. Поэтому слабый рубль очень полезен российскому бюджету — чем он будет слабее, тем больше прибыли получат экспортеры. Соответственно, чем больше зарабатывают экспортеры, тем больше налогов они заплатят, — пояснил Константин Селянин.
Эксперты также отмечают, что курс ниже 70 рублей за доллар оказывает дополнительное давление на бюджет РФ.
— Бюджет не срастается без девальвации. Как отчитался Минфин, с 15 ноября по 14 декабря средняя цена нефти Urals была 57,5 доллара — ниже потолка. Учитывая, что сам потолок установлен лишь с 5 декабря. А если присовокупить сюда логистические издержки в 12–15 долларов на баррель, то нефтяным компаниям совсем кисло, — отметил экономист Виталий Калугин. — Прибыли не будет. Бюджет рвет уже четыре месяца, а декабрь рискует быть совсем провальным — на него приходится большая часть выплат бюджетополучателям.
Перспективы рубля во многом зависят от геополитических факторов. Эксперты напомнили, что отсутствие санкций в отношении биржевой инфраструктуры — необходимое существование открытых торгов.
— Если реализуются геополитические риски и биржевые торги станут невозможными, то и прогнозировать курс национальной валюты станет невозможно, — объяснил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. — Базовым же является сценарий боковой динамики курса или незначительного ослабления рубля, при котором курс доллара не вырастет выше 75 рублей. Государственная политика оказывает существенное влияние на рубль. Решения, которые формируют динамику курса, будут приниматься ситуативно. Курс не является полностью свободным, поскольку движение капитала ограничено. Государство не заинтересовано ни в укреплении, ни в резком ослаблении рубля сейчас, поэтому боковой тренд — это базовый сценарий.
Каким будет курс валют
После прошлогодних событий горизонт планирования практически во всех сферах жизни сократился до минимальных значений, не стала исключением и экономика. Исходя из этого, экономист Константин Селянин предположил, что механизм влияния импорта / экспорта на курс валют будет применяться и в 2023 году.
— Поскольку импорту расти особо некуда (если и будет, то в крайне незначительных объемах), а экспорт будет сокращаться, в феврале введут санкции на нефтепродукты, потом на газ, в дальнейшем гораздо более строго будут соблюдать прошлогодние ограничения — это всё приведет к резкому снижению валютной выручки. А это значит, что декабрьская тенденция продолжится, — уверен экономист, добавив, что в феврале курс доллара будет составлять 75–85 рублей.
Аналитик Teletrade Алексей Федоров уверен, что текущее ослабление доллара США можно назвать «фальстартом, который не продлится долго» — по его словам, американская валюта близка к периоду слабости, но он еще не наступил.
— Инвесторы, как всегда, пытаются действовать на опережение, считая, что ФРС уже вот-вот перестанет поддерживать доллар США и перейдет от политики быстрого повышения учетной ставки к более мягкому режиму, — объяснил Алексей Федоров. — Однако участники торгов, по всей видимости, переоценивают возможности ФРС по смягчению курса монетарной политики, учитывая по-прежнему высокий уровень инфляции в США. Последние данные по рынку труда США за декабрь 2022 года показали, что если американский финансовый регулятор не продолжит агрессивную антиинфляционную политику, то инфляция вновь начнет расти, потому что уровень безработицы в США не только не увеличивается, но и даже сокращается с 3,6% до 3,5%. То есть если ФРС, как и ожидает сейчас рынок, даст сигнал о смягчении монетарного курса, то всплеск экономической активности при ограниченном трудовом ресурсе вновь подбросит инфляцию вверх. А это может вызвать панику, потому что будет означать неконтролируемую американским регулятором ситуацию.
В целом экономисты не ждут возврата курса доллара к значениям ниже 60 рублей, акцентируя внимание на нижней границе в 65–70 рублей.
— В 2023 году доллар США будет двигаться в диапазоне 55–95 рублей, евро проследует в коридоре 60–120 рублей. Вполне вероятно, что дешевле 70 рублей за доллар к концу следующего года мы не увидим, — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Аналитики «Финама» также акцентируют внимание на цифре 70, но используют ее как границу, от которой будут отталкиваться взлеты или падения.
— Мы ожидаем, что к концу 2022 года рубль будет находиться в коридоре 65–70 рублей за доллар, но вряд ли надолго сможет закрепиться выше 70. В то же время ко второму кварталу 2023 года можно ожидать, что рубль вполне может ослабнуть и ниже 70 за доллар, — указал Андрей Маслов.
Стоит ли инвестировать в валюту
Спрос на валюту в качестве защитного актива остается низким из-за геополитических рисков владения. Некоторые эксперты и вовсе напоминают, что сейчас евро и доллары стали «токсичными и опасными» для россиян.
— Держать сбережения наиболее рационально в той валюте, в которой позже их предполагается тратить. Так удастся сэкономить на курсовых колебаниях и различного рода издержках и комиссионных, — посоветовал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Принимая решение о вложениях в иностранные валюты, стоит учитывать риск быстрой смены конъюнктуры.
Аналитик Алексей Федоров же считает, что вкладываться в доллары и евро можно — всё зависит лишь от продолжительности вложений.
— Если говорить об инвестициях на короткой дистанции, не более чем на квартал, то американская валюта выглядит более предпочтительно. Ее рост к корзине валют в этот период может достигать 5–7%. Если же смотреть дальше, до середины или даже до конца 2023 года, то евро как главный представитель противопоставляемой доллару США корзине валют выглядит гораздо лучше «гринбека». Потенциал роста единой европейской валюты к американской составляет 15–20%.
— Что посоветовать? На сегодняшний день если вам нужны доллары и евро для зарубежной поездки, можно прийти в банк и купить наличную валюту. Как инструмент сбережения — наверное, нет, этот способ не подойдет, — резюмировал управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.
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